(คลิป)เมียร่ำไห้ขอความเป็นธรรม! ตชด.33 มอบตัวแล้ว-ปฏิเสธอุ้มซ้อมหนุ่มชาติพันธุ์ลูกจ้างปางช้างดังเชียงใหม่ปางตาย

เชียงใหม่ – ตำรวจ ตชด.33 เข้ามอบตัวแล้ว.. “ร.ต.อ.” เป็นหัวหน้าทีม ถูกกล่าวหาอุ้ม-ซ้อมหนุ่มชาติพันธุ์ลูกจ้างปางช้างดังเชียงใหม่ปางตายยังให้การไม่ได้ แต่ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา เบื้องต้นถูกตั้งข้อหาผิด ม.157 ไว้ก่อน ขณะที่เมียร่ำไห้ ยื่นร้องขอความเป็นธรรมทั้งผู้การ ตร.-ส.ส.ยันนายกฯ
วันนี้(20 ก.ค.) กลุ่มชาติพันธุ์ ชาวกะเหรี่ยง พร้อมภรรยานายทุนอิ ลูกจ้างปางช้างเอลลิแฟนท์เนเจอร์ปาร์ค ปางช้างดังของแม่แตง ที่ถูกกลุ่มชายฉกรรจ์อุ้ม-ทำร้ายปางตาย ทิ้งร่างข้างถนนบ้านแม่ตะมาน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ได้เข้ายื่นร้องขอความเป็นธรรมกับตำรวจ ภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเรียกร้องให้ตำรวจเชียงใหม่ดำเนินคดีกับกลุ่มคนร้ายให้เด็ดขาด
ซึ่งภรรยานายทุนอิ ที่ถูกทำร้ายได้ร่ำไห้ยื่นหนังสือถึง พล.ต.ต.ยุทธนา แก่นจันทร์ ผบก.ภ.เชียงใหม่ ที่ลงมารับหนังสือร้องเรียนโดยตรง พร้อมเปิดเผยว่า ตอนนี้ผู้ถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัส ยังคงนอนรักษาตัวอยู่ที่ รพ. ยังไม่สามารถให้ปากคำได้ แต่ทางตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ได้สืบสวนสอบสวน จนทราบว่ากลุ่มชายฉกรรจ์ดังกล่าวเป็นชุดปฏิบัติการเรื่องยาเสพติดของ ตชด.33
พนักงานสอนสวน ได้สอบพยานแวดล้อม รวมทั้งญาติของผู้บาดเจ็บแล้ว และทราบว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุนั้นเป็นตำรวจ ตชด.33 จำนวน 5 มีตำรวจยศ ร.ต.อ.เป็นหน้าชุดปฏิบัติการครั้งนี้ โดยมีนายตำรวจ 2 นาย ได้แสดงตัวแล้วและอีก 3 นาย ก็แจ้งความประสงค์มาแสดงตัวกับพนักงานสอบสวนในวันนี้
เบื้องต้น พนักงานสอบสวน ได้แจ้งข้อกล่าวหาตาม ม.157 “เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการโดยมิชอบ”ส่วนข้อหาอื่นทั้งทำร้ายร่างกาย หรือเรียกรับเงิน ก็ต้องรอการสืบสวนสอบสวนและหลักฐานต่าง ๆ อื่นรวมทั้งการสอบปากคำผู้เสียหายอีกครั้ง เพื่อพิจารณาแจ้งข้อหาเพิ่มเติมซึ่งจะใช้เวลา 30 วัน และจะได้ส่งเรื่องไปยัง ปปช. ด้วย
อย่างไรก็ตาม ผู้ต้องหา ได้ให้การปฏิเสธอยู่ และให้การกับพนักงานสอบสวนว่า ได้ไปปฏิบัติหน้าที่จริง และได้นำพาผู้บาดเจ็บขึ้นท้ายรถ แต่ผู้บาดเจ็บพลัดตกลงมา ซึ่งตอนนั้นไม่ได้บาดเจ็บมาก จึงได้นำไปไว้ในจุดที่พบร่างผู้บาดเจ็บ ส่วนหนึ่งผู้ต้องหาบอกว่า ในตอนนั้นจะเอาผู้บาดเจ็บเข้าไปในหน่วย
“ก็เป็นคำให้การของตำรวจ ตชด. ยังไม่มีพยานปากอื่น เจ้าหน้าที่ก็รับฟังไว้ ตอนนี้ผู้ได้รับบาดเจ็บยังไม่สามารถให้ปากคำได้ หากผู้ได้รับบาดเจ็บสามารถให้ปากคำได้ ก็จะรีบเข้าไปดำเนินการสอบปากคำทันที เพื่อให้ทราบรายละเอียดข้อเท็จจริง ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป แต่ถ้าญาติมีหลักฐานทั้งทำร้ายร่างกาย-เรียกรับเงิน ก็แจ้งพนักงานสอบสวนได้เลย”
ทางด้านภรรยาของผู้ได้รับบาดเจ็บ ได้เปิดเผยทั้งน้ำตาว่า สามีเป็นเสาหลักของครอบครัว ตอนนี้ทั้งลูกและตนจะอยู่กันอย่างไร ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะหารายได้มาจากไหนมาเลี้ยงลูก อยากฝากผ่านสื่อถึง นายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีระกุล ให้ช่วยให้ความยุติธรรมกับพวกเราด้วย ตอนนี้เราไม่มีรายได้อะไรแล้ว
“ผัวของเราเป็นเสาหลัก อนาคตของตนกับลูกจะเป็นอย่างไร เมื่อสามีของตนเป็นสภาพแบบนี้ ขอให้นายกฯ ให้ความยุติธรรมกับตนและลูกด้วย”
ทั้งนี้ภรรยาของผู้บาดเจ็บ ยังได้ยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือจาก ส.ส.พรรคประชาชน จ.เชียงใหม่ เพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมอีกทางหนึ่งด้วย