"ปรเมศวร์" รับตำแหน่งนายกเมืองพัทยา สมัย 2 ลุย 3 เป้าหมาย 33 นโยบายยกระดับทุกมิติ

ศูนย์ข่าวศรีราชา- "ปรเมศวร์ งามพิเษฐ์" นายกเมืองพัทยา นำคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเมืองพัทยา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลาว่าการเมืองพัทยา ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่สมัย 2 แถลง 3 เป้าหมาย 33 นโยบายยกระดับในทุกมิติ
วันนี้ ( 20 ก.ค.) นายปรเมศวร์ งามพิเษฐ์ นายกเมืองพัทยา สมัยที่ 2 ได้นำคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเมืองพัทยา ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลาว่าการเมืองพัทยา ก่อนเข้าร่วมพิธีรับมอบประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง และลงนามมอบหมายภารกิจการบริหารงาน ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา
พร้อมลงนามในคำสั่งแต่งตั้งรองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา และคณะที่ปรึกษา เพื่อร่วมขับเคลื่อนการบริหารเมืองในวาระใหม่ โดยมีนายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี มอบนโยบายและกระเช้าดอกไม่้แสดงความยินดี
จากนั้นได้มีการแนะนำคณะผู้บริหารชุดใหม่ พร้อมแถลงนโยบายการบริหารภายใต้แนวคิด “3 เป้าหมาย 33 นโยบาย” และมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการของเมืองพัทยา เพื่อกำหนดทิศทางการทำงานร่วมกันตลอดวาระ 4 ปี โดยมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน พัฒนาเมือง และเสริมศักยภาพเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
โดยรองนายกเมืองพัทยา ประกอบด้วย นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ, นายมาโนช หนองใหญ่, นายกฤษณะ บุญสวัสดิ์, นายดำรงค์เกียรติ พินิจการ ซึ่งคณะรองนายก จะรับผิดชอบงานตามภารกิจหลักของเมือง ทั้งด้านการปกครอง ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สาธารณสุข การคลัง สำนักปลัด ความปลอดภัยทางทะเล การท่องเที่ยว กีฬา การพัฒนาบุคลากร การศึกษา ศาสนา และงานสังคม เพื่อร่วมกันผลักดันนโยบายที่ได้ให้คำมั่นไว้กับประชาชน
และยังได้แต่งตั้ง นายภูมิพัฒน์ กมลนาถ เป็นประธานที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา, และ นายบัญชา กุลตรงวณิชย์ เลขานุการนายกเมืองพัทยา
ส่วนคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ประกอบด้วย นายอัชวิน สุภาพรพงษ์พันธ์, น.ส.เกวลิณ จิรภัทร์, นายปรีชา ค้าขาย และนางจิตรา สุขสถาวรกิจ
ขณะที่ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ประกอบด้วย นายสุรัตน์ เริ่มกิจการ, นายกรณี พัฒนสิน, นายณัฐเกียรติ หนองใหญ่ และ นายวีระ ทองเกิด
นายกเมืองพัทยา ระบุว่าการบริหารสมัยที่ 2 จะเป็นการต่อยอดงานเดิมที่ดำเนินการไว้แล้ว โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ พร้อมเร่งติดตามโครงการสำคัญหลายด้าน อาทิ ปรับปรุงถนนพัทยาสาย 2 ช่วงวงเวียนปลาโลมาถึงแยกวัดชัยมงคล
และเดินหน้าโครงการโป๊ะเทียบเรือและท่าเทียบเรือท่องเที่ยว ระยะที่ 2 ความยาวกว่า 310 เมตร รวมทั้งติดตั้งหลังคาสะพานลอยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง แก้ไขปัญหาระบบสถานีสูบน้ำและน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง เปิดใช้งาน Water Crisis Center หรือศูนย์เฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ำท่วม คาดแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.นี้
นอกจากนั้นยังจะติดตามโครงการสนามกีฬาในร่มขนาด 20,000 ที่นั่ง ซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้างหลังคา ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 150 วัน ก่อนเดินหน้าก่อสร้างส่วนอื่นต่อ คาดแล้วเสร็จภายในไม่เกิน 1 ปี ผลักดันสนามวอลเลย์บอลชายหาดและโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา รวมถึงโครงการพัฒนาพื้นที่พระตำหนักและโครงการสำคัญอื่น ๆ ที่สามารถเดินหน้าต่อได้ทันที
นายปรเมศวร์ ย้ำว่า ทุกโครงการเป็นงานต่อเนื่องที่พร้อมขับเคลื่อนทันที โดยมีเป้าหมายยกระดับเมืองพัทยาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตลอดวาระการบริหาร 4 ปีข้างหน้า.