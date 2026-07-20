“เลียงผา” ราชาแห่งหน้าผา โชว์ตัวถ้ำไทร เขาสามร้อยยอด ตอกย้ำความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า

ประจวบคีรีขันธ์ – พบ “เลียงผา” สัตว์ป่าสงวนหายาก ออกหากินบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติถ้ำไทร อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด สะท้อนความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและความสำเร็จด้านการอนุรักษ์ พร้อมขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวไม่รบกวนสัตว์ป่า
วันนี้ ( 20 ก.ค.) นายเอกฤทธิ์ ดวงมาลา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ได้รับรายงานการพบเห็น “เลียงผา” (Serow) บริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติถ้ำไทร โดยก่อนหน้านี้สามารถบันทึกภาพเลียงผาขณะยืนอยู่บนหน้าผาหินปูนสูงชันได้หลายครั้ง และล่าสุดยังพบลงมาหากินบริเวณเชิงเขาในระยะใกล้ ทำให้ผู้พบเห็น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยว ต่างรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมาก
หัวหน้าอุทยานฯ กล่าวว่า เลียงผาได้รับสมญานามว่า “นักไต่ผาแห่งขุนเขา” เนื่องจากมีความสามารถในการทรงตัวและปีนป่ายบนหน้าผาหินปูนที่ลาดชันได้อย่างคล่องแคล่ว อีกทั้งยังมีสัญชาตญาณระมัดระวังตัวสูง จึงมักอาศัยอยู่ในป่าลึกและพบเห็นได้ยาก
การที่เลียงผาปรากฏตัวอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ถ้ำไทร ทั้งบนหน้าผาสูงและบริเวณเชิงเขา ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหาร รวมถึงความสมดุลของระบบนิเวศภายในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดได้เป็นอย่างดี
เลียงผาเป็นสัตว์ป่าสงวนที่ได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 จัดเป็นสัตว์ป่าหายากและมีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ การพบเห็นอย่างต่อเนื่องจึงนับเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดความสำเร็จด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด และตอกย้ำความสำคัญของผืนป่าแห่งนี้ในฐานะแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าหายากหลายชนิด
ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนเส้นทางศึกษาธรรมชาติถ้ำไทร หากพบเห็นเลียงผาหรือสัตว์ป่าชนิดอื่น ขอให้เว้นระยะห่าง งดส่งเสียงดัง และปฏิบัติตามกฎระเบียบของอุทยานฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่รบกวนพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์ป่า และเพื่อความปลอดภัยของทั้งนักท่องเที่ยวและสัตว์ป่า