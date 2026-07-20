เดือด! สิทธิสวัสดิการรัฐหลุด เหตุชื่อโผล่ถือครองรถ ขนส่งอ่างทองย้ำตรวจฟรี-พร้อมยื่นอุทธรณ์

อ่างทอง - ประชาชนจำนวนมากแห่เข้าตรวจสอบข้อมูลการถือครองรถที่สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง หลังถูกตัดสิทธิโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ เนื่องจากระบบแจ้งมีกรรมสิทธิ์รถเกินเกณฑ์ ขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งอำนวยความสะดวก ย้ำเพียงนำบัตรประชาชนมาตรวจสอบได้ฟรี หากข้อมูลคลาดเคลื่อนพร้อมดำเนินการแก้ไขเพื่อนำไปใช้ยื่นอุทธรณ์สิทธิ
วันนี้( 20 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงาน บรรยากาศที่สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทองเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) ทยอยเดินทางมาตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถอย่างต่อเนื่อง หลังระบบแจ้งว่ามีกรรมสิทธิ์การถือครองรถเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนด ส่งผลให้ไม่ได้รับสิทธิ
จากการตรวจสอบพบว่า หลายรายยังมีชื่อเป็นผู้ครอบครองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่ขายต่อไปนานแล้ว บางรายเป็นซากรถหรือรถที่ยกเลิกการใช้งานแล้ว แต่ข้อมูลยังไม่ถูกปรับปรุงในระบบ ขณะที่ประชาชนบางส่วนยืนยันว่าไม่เคยมีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เป็นของตนเองมาก่อน จึงต้องเดินทางมาตรวจสอบข้อเท็จจริงและขอแก้ไขข้อมูล เพื่อนำไปใช้ประกอบการยื่นอุทธรณ์สิทธิ
เจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ได้เร่งอำนวยความสะดวกและเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในการให้บริการประชาชน โดยผู้ที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนมาติดต่อได้โดยตรง ซึ่งให้บริการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
หากพบว่าข้อมูลในระบบไม่ตรงกับข้อเท็จจริง เจ้าหน้าที่จะดำเนินการแก้ไขและออกเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการอุทธรณ์สิทธิโครงการสวัสดิการแห่งรัฐต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป พร้อมแนะนำให้ประชาชนรีบดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อรักษาสิทธิของตนเอง.