รอง ผบ.ตร.นำแถลงผลปฏิบัติการ "ทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าว เฟส5"จู่โจมบุกกวาดล้าง18จุดเชียงใหม่

เชียงใหม่- รอง ผบ.ตร.นำแถลงผลงานตำรวจภูธรภาค 5 สนองนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดปฏิบัติการ "ทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าว เฟส 5" ระดมกำลังกวาดล้างเครือข่ายธุรกิจต่างด้าวผิดกฎหมาย กลุ่มทุนนอมินีในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 18จุด มูลค่าความเสียหายกว่า 633 ล้านบาท
วันนี้(20ก.ค.69) ที่กองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ พลตำรวจเอกสำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แถลงผลปฏิบัติการ "ทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าว เฟส 5" ร่วมกับพลตำรวจโทกฤตธาพล ยี่สาคร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5,นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลังระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 250 นาย เข้าตรวจค้น 18 จุด ใน 31 คดี ทั่วจังหวัดเชียงใหม่ พบมูลค่าความความเสียหายจากกลุ่มทุนนอมินีแฝงตัวทำลายระบบเศรษฐกิจในพื้นที่รวมกว่า 633 ล้านบาท หนึ่งในเป้าหมายสำคัญคือหมู่บ้านหรูในตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี
โดยจากการตรวจพบชาวต่างชาติซื้อบ้านและจัดตั้งบริษัทภายในหมู่บ้านรวม 23 หลัง โดย 2 หลังแรกใช้ชื่อคนขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันและแม่บ้านถือครองกรรมสิทธิ์แทน เข้าข่ายการใช้บุคคลสัญชาติไทยเป็นนอมินี นอกจากนี้ยังพบผู้ต้องขังคดียาเสพติด มีชื่อถือครองบ้าน 2 หลัง และถูกนำชื่อไปใช้ร่วมถือหุ้นในบริษัทอีก 5 แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเงินและขยายผลว่าผู้มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นมีส่วนรู้เห็นหรือถูกนำชื่อไปใช้โดยมิชอบ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่มีบริษัทจดทะเบียนกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 33,144 บริษัท ในจำนวนนี้มีบริษัทที่มีชาวต่างชาติเกี่ยวข้อง 4,741 บริษัท จากการคัดกรองสืบสวนเชิงลึก พบใช้ที่อยู่เดียวกัน 95 บริษัท และเข้าข่ายเป็นนอมินี 16 บริษัท ขณะนี้รับคำร้องทุกข์แล้ว 14 คดี แจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหา 8 ราย ศาลอนุมัติหมายจับ 22 หมายจับ และจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว 4 ราย พร้อมเดินหน้าขยายผลดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่า จังหวัดจะตั้งคณะกรรมการสืบสวนเพื่อตรวจสอบบริษัทที่เข้าข่ายกระทำผิดอย่างละเอียด หากพบการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย จะดำเนินการเพิกถอนการจดทะเบียนบริษัท พร้อมยึดและขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ได้มาจากการประกอบกิจการโดยมิชอบ เพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มทุนผิดกฎหมายใช้จังหวัดเชียงใหม่เป็นฐานดำเนินธุรกิจอีกต่อไป.