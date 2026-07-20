ผวา! พบวัตถุต้องสงสัยคล้ายระเบิดริมถนนเมืองเพชรฯ ตำรวจปิดพื้นที่ เร่งส่ง EOD ตรวจสอบ

เพชรบุรี – ชาวบ้านผวา พบวัตถุต้องสงสัยคล้ายระเบิดถูกวางริมถนนใกล้ทางต่างระดับบ้านลาด อำเภอเมืองเพชรบุรี ตำรวจเร่งปิดกั้นพื้นที่ พร้อมประสานชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) เข้าตรวจสอบอย่างละเอียด และเร่งสืบหาผู้นำมาทิ้ง หากพบความผิดดำเนินคดีตามกฎหมาย
วันนี้( 20 ก.ค.) ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 จังหวัดเพชรบุรี ได้รับแจ้งจากประชาชนว่าพบวัตถุต้องสงสัยมีลักษณะคล้ายระเบิด ถูกวางอยู่บริเวณริมถนนใกล้ทางต่างระดับบ้านลาด ฝั่งมุ่งหน้าเทศบาลตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมืองเพชรบุรี สร้างความวิตกกังวลให้กับผู้ใช้เส้นทาง
หลังรับแจ้ง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองเพชรบุรี ได้สั่งการให้สายตรวจรถยนต์เข้าตรวจสอบโดยเร่งด่วน เมื่อถึงจุดเกิดเหตุพบวัตถุต้องสงสัยมีลักษณะคล้ายระเบิดขว้างวางอยู่บริเวณข้างทาง จึงรีบปิดกั้นพื้นที่โดยรอบ ห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าใกล้ พร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวชั่วคราว เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
จากนั้นได้ประสานเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด (EOD) กองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี เข้าตรวจสอบ โดยใช้เครื่องมือและกระบวนการทางยุทธวิธีตามมาตรฐาน เพื่อประเมินความปลอดภัยของพื้นที่ ก่อนดำเนินการเก็บกู้และนำวัตถุดังกล่าวส่งตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อยืนยันว่าเป็นวัตถุระเบิดจริงหรือไม่
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งสืบสวนหาที่มาของวัตถุต้องสงสัย พร้อมตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อติดตามผู้ที่นำวัตถุมาวางไว้ หากพบว่ามีการกระทำความผิด จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจฝากเตือนประชาชนว่า หากพบวัตถุต้องสงสัยหรือสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายวัตถุระเบิด ไม่ควรเข้าไปจับต้องหรือเคลื่อนย้ายด้วยตนเอง ควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือสายด่วน 191 ทันที เพื่อให้เข้าตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนอย่างปลอดภัย.