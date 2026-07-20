(คลิป)ตร.ซิวคาคอนโดฯกลางกรุง!ทั้งไทย-จีน แก๊งสแกมฯตุ๋นเหยื่อขายสลากออมสิน-หุ้นสหกรณ์ ถอนเงินฝาก สูญกว่า 15 ล้าน

พิษณุโลก - ตำรวจชุดสืบสวนภาค 6 แกะรอยตามรวบคาคอนโดฯย่านรัชดา-ห้วยขวาง..ผู้ต้องหาทั้งไทยทั้งจีน เครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์ อ้างเป็นพนักงานแบงก์-ตำรวจสืบสวนคดีพิเศษ ตุ๋นเหยื่อขายสลากออมสิน-ถอนเงินฝาก ยันหุ้นสหกรณ์ สูญกว่า 15 ล้าน เผยส่งคนมาเงินสดกับมือถึงบ้านพักกลางเมืองพิด’โลก ถึง 15,510,000 บาท-ลวงโอนซ้ำอีกแสนกว่า
พล.ต.ท.กิติศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ ผบช.ภ.6 พล.ต.ต.เดชพล เปรมศิริ ผบก.สส.ภ.6 พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ ถาบุญชู ผกก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.6 พ.ต.อ.วัชรพงษ์ สิทธิรุ่งโรจน์ ผกก.สภ.เมืองพิษณุโลก มอบหมายชุดสืบสวน สส.ภ.6 ติดตามจับกุมผู้ต้องหา 2 รายตามหมายจับ สัญชาติไทย 1 ราย สัญชาติจีน 1 ราย
หลังผู้เสียหายถูกคนร้ายแอบอ้างเป็นพนักงานธนาคารและตำรวจสืบสวนคดีพิเศษ สภ.เมืองน่าน ใช้นามแฝง "นายแบงค์" ติดต่อผ่านแอปพลิเคชัน LINE ข่มขู่ว่าผู้เสียหายเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงิน และสั่งให้ถอนทรัพย์สินทั้งหมดมาตรวจสอบ โดยมีหลานชายช่วยติดต่อและโอนเงินตามคำสั่ง
ซึ่งผู้เสียหายถอนเงินสดจากสลากออมสิน เงินฝาก และหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ ระหว่าง 21 เมษายน – 6 มิถุนายน 69 ส่งมอบให้คนร้ายที่มารับถึงบ้านพักในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 5 ครั้ง รวมเงินสดที่ส่งมอบ 15,510,000 บาท นอกจากนี้ คนร้ายยังหลอกให้โอนเงินผ่านระบบธนาคาร อ้างเป็นค่าเอกสาร ค่าเดินทาง และค่าตรวจสอบ ผ่านบัญชีอีก 171,919 บาท รวมความเสียหายทั้งสิ้น 15,681,919 บาท
ภายหลังรับแจ้งเหตุ พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ ถาบุญชู ผกก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.6 สั่งการให้ พ.ต.ท.อลงกต ทับชม สว.กก.สืบสวน 2ฯ ร.ต.อ.ธนกร ยอดยศ รอง สว.กก.สืบสวน 2ฯสืบสวนขยายผล จนสามารถรวบรวมพยานหลักฐาน ขอศาลจังหวัดพิษณุโลกออกหมายจับผู้ร่วมกระทำความผิด 3 ราย ในความผิดฐาน"ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันโดยทุจริตหรือหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ อันเป็นเหตุให้ประชาชนได้รับความเสียหาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 341, 343 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มาตรา 14 (1)"
ซึ่งที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว 2 ราย ผู้ต้องหาที่ 1 คือ MR. YU อายุ 29 ปี สัญชาติจีน ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดพิษณุโลก ที่ 658/2569 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 เป็นผู้รับคำสั่งจากผู้สั่งการผ่าน Telegram บริหารจัดการเงินสกุล USDT ควบคุมบัญชีธนาคารหลักและ สั่งการให้ น.ส.ปภัสรา(ผู้ต้องหาที่ 2) ดำเนินการโอนและฟอกเงิน
ผู้ต้องหาที่ 2 น.ส.ปภัสรา (ขอสงวนนาม) อายุ 22 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดพิษณุโลก ที่ 656/2569 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 ทำหน้าที่ สมัครและใช้บัญชี Binance แลก USDT เป็นเงินบาท ถอนเงินจากบัญชีส่วนตัว และโอนกระจายเงินตามคำสั่งของ MR. YU
และเมื่อเจ้าหน้าที่สืบสวนแกะรอยเพิ่มเติม พบเบาะแสผู้ร่วมขบวนการกบดานอยู่คอนโดฯย่านรัชดา-ห้วยขวาง กรุงเทพฯ จึงติดตามตรวจค้นเมื่อ 18 ก.ค.ที่ผ่านมา กระทั่งจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มอีก 2 ราย ซึ่งเป็นหญิงสาวชาวจีน 1 ราย และไทยอีก 1 ราย ตรวจยึดของกลาง รวม 22 รายการ ประกอบด้วย โทรศัพท์มือถือ 14 เครื่อง คอมพิวเตอร์ MacBook 1 เครื่อง Apple Watch 1 เรือน สมุดบัญชีธนาคาร 2 เล่ม บัตรกดเงินสด/บัตรอิเล็กทรอนิกส์ 4 ใบ
ล่าสุดวันนี้(20 ก.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองพิษณุโลก ดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว