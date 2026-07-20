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สิทธิ์บัตรคนจนยังป่วนทั่วประเทศ!คนอุทธรณ์แล้ว 2.7 ล้าน ยาย 86 เดินเท้าเป็นกิโลฯขอ ธ.ก.ส.ช่วยสามีวัย 90

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อุทัยธานี/ลำปาง - ไม่มีดรามา สิทธิ์ถือบัตรคนจนยังป่วนทั้งประเทศ..ล่าสุดพบยายชาวอุทัยฯวัย 86 ไม่ยอมแพ้ เดินเท้ากว่า 1 กิโลเมตร ขอเจ้าหน้าที่ไปช่วยยื่นอุทธรณ์ให้สามีวัย 90 หลังระบบบอกมีรถครอบครองถึง 2 คัน ทั้งที่ จย.ก็ไม่มีแล้ว ขณะที่เพื่อนบ้านป้าติ๋มคนลำปาง ทนไม่ไหวโพสต์ยืนยันบ้านสุดจนแต่ไม่ผ่านเฉย


ปมคุณสมบัติผู้ถือบัตรคนจน หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยังคงเป็นปัญหาทั่วประเทศ โดยเฉพาะประเด็นการครอบครองรถ-ยอดหนี้-เงินฝาก-ถือสลากออมทรัพย์ ฯลฯ ซึ่งล่าสุดมีชาวบ้านที่ไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณายื่นอุทธรณ์แล้วกว่า 2,700,000 ราย และยังคงมีคนไม่ผ่านเกณฑ์พยายามอุทธรณ์เพิ่มต่อเนื่องนั้น

อย่างล่าสุดวันนี้(20 ก.ค.) ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาหนองฉาง จ.อุทัยธานี ยังคงมีชาวบ้านต่อคิวติดต่อขอรับบริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินการสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์รายใหม่ และรับยื่นอุทธรณ์สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ซึ่งผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่ต่างยิ้มแย้มด้วยความดีใจ ส่วนคนที่มายื่นอุทธรณ์ เนื่องจากระบบระบุว่าครอบครองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ รวมถึงบางรายถูกระบุว่ามีหนี้สินเกิน 100,000 บาท ทั้งที่หลายคนเคยได้รับสิทธิ์มาแล้วในรอบที่ผ่านมา

หนึ่งในคนที่เดินทางมายื่นอุทธรณ์ คือ คุณยายวัย 86 ปี ชาวหมู่ 6 ตำบลหนองยาง อ.หนองฉาง ซึ่งเดินเท้าจากบ้านมาธนาคารเป็นระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร เพื่อมารับเจ้าหน้าที่เดินทางไปช่วยยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ให้สามีวัย 90 ปี หลังจากให้ญาติช่วยตรวจสอบสิทธิ์แล้วพบว่าสามีไม่ผ่านเกณฑ์-ระบบระบุว่าครอบครองรถ 2 คัน

คุณยายยืนยันว่า ครอบครัวไม่มีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ตามที่ระบบแจ้ง แม้แต่รถจักรยานก็ยกให้คนอื่นไปแล้ว เพราะไม่มีแรงขี่ อีกทั้งที่บ้านยังต้องดูแลลูกพิการ จึงอยากให้สามีได้รับสิทธิ์เช่นเดียวกับตน ซึ่งตรวจสอบแล้วพบว่ายังคงได้รับสิทธิ์ตามเดิม


ด้านเจ้าหน้าที่ธนาคารเปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้คุณยายเคยมาติดต่อแล้วครั้งหนึ่ง แต่ไม่สามารถพาเจ้าหน้าที่ไปบ้านได้ เนื่องจากคุณยายบอกเส้นทางไม่ถูก ประกอบกับไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนให้ติดต่อ วันนี้คุณยายจึงเดินทางมาที่ธนาคารอีกครั้ง เพื่อพาเจ้าหน้าที่ไปบ้านของสามี และดำเนินการตรวจสอบข้อมูลพร้อมยื่นทบทวนสิทธิ์ให้อีกครั้ง

ขณะที่ นางบุศรินทร์ ปิฏฐปาตี ชาวบ้านตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง หนึ่งในผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก เปิดเผยว่า สาเหตุที่ไม่ผ่านเพราะระบบระบุว่ามีหนี้สินเกิน 100,000 บาท ซึ่งยอมรับว่ามีหนี้จริง แต่เป็นหนี้จากการประกอบอาชีพทำนา โดยไม่มีที่นาของตนเอง ต้องเช่าที่ของคนอื่นทำกิน ก่อนหน้านี้เคยได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาตลอด แต่ครั้งนี้กลับไม่ผ่าน จึงอยากให้ภาครัฐตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างแท้จริงอีกครั้ง


เช่นเดียวกับ “ป้าติ๋ม และสามี” ซึ่งมีบ้านลักษณะเพิงอยู่ในเขตเทศบาลนครลำปาง ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ทั้งๆที่ครอบครัวยากจน จนเพื่อนบ้านทนไม่ไหว อัดคลิปบอกเล่าความเป็นอยู่ของป้าติ๋มผ่านโซเชียลฯ เพื่อขอความช่วยเหลือเพราะสงสารครอบครัวป้าติ๋มมาก

ในคลิปป้าติ๋มระบุว่าได้บัตรสวัสดิการฯมาตลอดแต่ครั้งนี้กลับไม่ผ่าน ทั้งๆที่บ้านยากจน ยังใช้เตาฟืนทำกับข้าวกิน ที่บ้านมีรถ จยย.เก่าพ่วงข้าง เพื่อให้สามีอายุ 70 ปี ซึ่งป่วยหลายโรค ขี่ไปรับจ้าง ไม่ได้ต่อทะเบียนมา 2-3 ปีแล้ว สภาพก็เก่า บางครั้งไปส่งลูกค้าเครื่องยนต์ดับก็ไม่ได้เงิน รายได้สามีเป็นหลักบางวันก็ไม่มีรายได้ และรถ จยย.คันเก่า อีกคัน ลูกขี่ไปเก็บของเก่าเพื่อมาแยกที่บ้านแล้วนำไปขาย ซึ่งชื่อเจ้าของรถก็ยังเป็นของเจ้าของคนเดิมอยู่ ขณะที่สภาพบ้านก็ทรุดโทรมอย่างมาก

ป้าติ๋มพูดด้วยความท้อใจพร้อมร้องให้ตัดพ้อทำไมคนรวยถึงได้บัตรสวัสดิการ แต่คนจนทำไมถึงไม่ผ่าน บางวันยังต้องไปขอข้าววัดกิน เสื้อผ้าก็มีคนบริจาค ธนาคารให้ไปขนส่งแต่ตนก็ยืนยันว่าไม่มีรถยนต์ใดๆทั้งสิ้น การเดินทางไปก็ลำบาก ก็กลุ้มใจมาก ทุกวันนี้รายได้หลักคือการขี่รถ จยย.พ่วงข้างรับจ้างของสามี และแยกขยะของเก่าขาย เลี้ยงดูคนในครอบครัวถึง 5 คน
สิทธิ์บัตรคนจนยังป่วนทั่วประเทศ!คนอุทธรณ์แล้ว 2.7 ล้าน ยาย 86 เดินเท้าเป็นกิโลฯขอ ธ.ก.ส.ช่วยสามีวัย 90
สิทธิ์บัตรคนจนยังป่วนทั่วประเทศ!คนอุทธรณ์แล้ว 2.7 ล้าน ยาย 86 เดินเท้าเป็นกิโลฯขอ ธ.ก.ส.ช่วยสามีวัย 90
สิทธิ์บัตรคนจนยังป่วนทั่วประเทศ!คนอุทธรณ์แล้ว 2.7 ล้าน ยาย 86 เดินเท้าเป็นกิโลฯขอ ธ.ก.ส.ช่วยสามีวัย 90
สิทธิ์บัตรคนจนยังป่วนทั่วประเทศ!คนอุทธรณ์แล้ว 2.7 ล้าน ยาย 86 เดินเท้าเป็นกิโลฯขอ ธ.ก.ส.ช่วยสามีวัย 90