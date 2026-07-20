สุดเวทนา! สาวบุรีรัมย์ผ่าคลอดลูกคนแรกวันเดียวกลายเป็นเจ้าหญิงนิทรา ไม่เคยได้อุ้มลูก ซ้ำผัวทิ้ง วอนช่วยหวังปาฏิหาริย์

บุรีรัมย์- สุดเวทนาหญิงวัย 28 ชาว อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ อดีตพนักงานบริษัทที่เคยเป็นเสาหลักครอบครัว ไปผ่าคลอดลูกคนแรกได้เพียงวันเดียว กลายเป็นเจ้าหญิงนิทรา รพ.จ่ายเงินเยียวยาให้แค่ 70,000 บาท ซ้ำสามีทิ้งไม่เหลียวแล แม่และน้าต้องออกจากงานมาดูแล สุดลำบาก วอนผู้ใจบุญพาไปรักษาหวังมีปาฏิหาริย์ อย่างน้อยให้เธอมีโอกาสได้อุ้มลูกสักครั้ง
วันนี้ ( 20 ก.ค.69) ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่า มีเรื่องราวที่น่าสะเทือนใจเกิดขึ้นกับหญิงคนหนึ่ง ชาวอำเภอโคนชัย จ.บุรีรัมย์ หลังจากเธอไปผ่าคลอดลูกคนแรกที่โรงพยาบาล แต่พอออกจากห้องผ่าตัดได้แค่วันเดียว เกิดภาวะช็อกหมดสติ แพทย์ได้ปั๊มหัวใจเพื่อช่วยชีวิต และต้องนอนรักษาตัวที่ รพ.นานกว่า 1 เดือน สุดท้ายเธอกลายเป็นเจ้าหญิงนิทรา ต้องนอนติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ สมอง และร่างกายไม่ตอบสนอง ไม่เคยมีโอกาสได้อุ้มลูกแม้แต่ครั้งเดียว ทาง รพ.จ่ายเงินเยียวยาให้ได้ตามระเบียบเพียง 70,000 บาท และหลังจากเธอนอนติดเตียงสามีก็ทิ้งเธอกับลูก กลายเป็นภาระของแม่และน้าสาวต้องออกจากงานมาดูแลเธอและลูกน้อย
จากนั้นทีมข่าวได้เดินทางไปยังบ้านของหญิงคนดังกล่าว ซึ่งอาศัยอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลโคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เมื่อไปถึงก็พบ น.ส.กวิสรา ไหประโคน หรือสา อายุ 28 ปี ซึ่งเคยเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง นอนติดเตียงอยู่ภายในบ้าน ไม่สามารถพูด หรือตอบสนองการสื่อสารได้ แขน ขาขยับไม่ได้ ได้แค่นอนลืมตาเหมือนเจ้าหญิงนิทราเท่านั้น
โดยมีนางสมาพร ไหประโคน อายุ 53 ปี ผู้เป็นแม่ และนางลำภู จอมประโคน อายุ 50 ปี น้าสาว ที่คอยดูแลทุกอย่าง ทั้งป้อนข้าว ป้อนน้ำ ยา เช็ดตัว เปลี่ยนแพมเพิส เสื้อผ้า และผลัดกันดูแล น้องพี อายุ 10 เดือน ซึ่งเป็นลูกชายของ น.ส.กวิสรา แต่ผู้เป็นแม่ยังไม่เคยมีโอกาสได้อุ้มลูกเลยแม้แต่ครั้งเดียว
นางสมาพร แม่ของ น.ส.กวิสรา เล่าว่า หลังจากลูกสาวได้ทำงานบริษัทก็เป็นเสาหลักของครอบครัว จะเอาเงินให้แม่ไว้ใช้สัปดาห์ละ 2,000 บาท ของใช้ในบ้านลูกสาวก็จะเป็นคนซื้อ และลูกสาวกำลังจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์ เมื่อตั้งครรภ์ลูกคนแรก แต่พอครบกำหนดผ่าคลอดวันที่ 12 ก.ย.68 ลูกก็เดินทางไปคลอดที่ รพ.ประโคนชัย ตามปกติ โดยมีสามีของลูกคอยดูแล
แต่หลังจากผ่าคลอดได้วันเดียว ขณะที่พยาบาลให้ไปนั่งอบรมคุณแม่มือใหม่ ลูกก็เกิดภาวะช็อกหมดสติ แพทย์พยาบาลได้ช่วยกันปั้มหัวใจช่วยชีวิต และส่งไปรักษาต่อที่ รพ.บุรีรัมย์ ต้องนอนรักษาตัวนานกว่า 1 เดือน แม้ลูกสาวจะกลับมาหายใจอีกครั้งแต่ก็ไม่รับรู้อะไรกลายเป็นเจ้าหญิงนิทรา ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ซึ่งทาง รพ. ได้จ่ายเงินเยียวยาให้ตามระเบียบจำนวน 70,000 บาท
ทางครอบครัวก็ต้องจำใจยอมรับ เพราะทาง รพ.แจ้งว่าเหตุการณ์แบบนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้ ไม่รู้จะต้องโทษใคร และไม่รู้ว่าจะไปเรียกร้องยังไง ได้แต่ทำใจยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น และหลังจากที่ลูกสาวป่วยติดเตียงได้ 2 เดือน ลูกเขยก็หายไปเลยไม่กลับมาอีก ทุกวันนี้มีเพียงตนเอง และน้าสาว ที่ช่วยกันดูแลลูกสาว และหลาน
แต่หัวอกคนเป็นแม่ก็อยากให้มีปาฏิหาริย์ อยากให้ผู้ใจบุญพาไปรักษาที่ไหนได้ ที่สามารถทำให้ลูกสาวอาการดีขึ้น อย่างน้อยก็พอรับรู้หรือสามารถอุ้มลูกตัวเองได้บ้างก็ยังดี และสิ่งที่กังวลคือหลังจากที่ทางบริษัทให้เงินช่วยเหลือครบ 1 ปี ส่วนเงินที่ทาง รพ.เยียวยาก็จ่ายค่าทำห้องหมดแล้ว หลังจากนี้ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาดูแลลูกและหลาน
ด้าน นางลำภู น้าสาว บอกว่า หลานสาวเป็นคนแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว ตอนท้องก็ฝากพิเศษ ไปตามหมอนัดทุกครั้ง วันที่ครบกำหนดคลอดก็แข็งแรงเดินได้ปกติ ไม่คิดว่าแค่ไปผ่าคลอดหลานจะกลับมาในสภาพนี้ เห็นแล้วก็สงสารหลานรับไม่ได้ เงินที่ทาง รพ.เยียวยาจำนวน 7 หมื่นบาท แค่จ่ายค่าทำห้องให้หลานอยู่ก็ยังไม่พอเลย แม้ทาง รพ.จำดูแลเรื่องอาหารเหลว อุปกรณ์สำปรับทำแผล และมีรถบริการรับส่งพาไปหาหมอตามนัด แต่ก็ต้องมีค่าน้ำ ค่าไฟ แพมเพิร์ส ทิชชู่เปียก ที่ต้องซื้อเอง ที่สำคัญ ต้องเลี้ยงหลานน้อยด้วย ทั้งที่แม่และน้าไม่สามารถไปทำงานหาเงินได้
หากใครอยากช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 090-4504885 แม่ และ 0917288895 น้า หรือบริจาคบัญชี 020086976659 ธนาคาร ออมสิน ชื่อบัญชี นางสมาพร ไหประโคน ได้