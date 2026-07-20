(คลิป)หนุ่ม นศ.ลำปางโร่ร้องสื่อ! โดนวัยรุ่นรุม 8 ต่อ 1 ทั้งตี-แทง คาถนนกลางดึก คดีไม่คืบ

ลำปาง - อีกแล้ว..หนุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยดังลำปางหอบคลิปภาพร้องสื่อฯ โดนกลุ่มวัยรุ่นรุม 8 ต่อ 1 คาแยกสะพานกาดเมฆกลางดึก หลังไปช่วยเพื่อนสาวเคลียร์ใจปมถูกกล่าวหาให้ท่าแฟนคนอื่น ถูกคู่กรณีขี่รถไล่ ก่อนระดมทั้งหมัดศอกเข่า แถมไม้เบสบอลตีกระหน่ำยับไม่พอ มีดแทงอีก 2 แผล แจ้งความแล้วยังไม่คืบ คาดฝีมือ “กลุ่ม 5 บาทเทคนิค” ที่เคยรุมพ่อค้าก๋วยเตี๋ยว-แทงคนวันไหลสงกรานต์ 69
นายเอ (นามสมมติ) นักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดลำปาง วัย 22 ปี นำคลิปหลักฐานการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ก่อนร้องเรียนผ่านสื่อมวลชลคืนที่ผ่านมา (19 ก.ค.) หลังถูกคู่กรณีเป็นชายวัยรุ่น 8 คน รุมตีและแทงจนได้รับบาดเจ็บ
โดยนำเสื้อที่ใส่วันที่เกิดเหตุและภาพตอนถูกแทงให้ดู พร้อมเปิดเผยว่าช่วงวันที่ 6 ต่อเนื่องวันที่ 7 ก.ค. 69 ที่ผ่านมา เพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งมาบอกว่ามีปัญหาเรื่องหึงหวงกับผู้หญิงคนหนึ่ง โดยถูกกล่าวหาไปให้ท่าแฟนหนุ่ม จึงนัดเคลียร์กัน ขอให้ตนไปเป็นเพื่อนเพราะกลัวอีกฝ่ายจะรุมทำร้าย
ซึ่งตนก็ตกลงไปด้วย โดยนัดเจอกันเวลาเที่ยงคืน (วันที่ 6-7 ก.ค. 69) ที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งใกล้วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ตอนนั้นมีการรวมตัวกันทั้งสองฝ่าย มีคนมาเยอะมาก คงมีคนแจ้งตำรวจทำให้ตำรวจมาไล่ จึงทำให้ต่างฝ่ายต่างขี่รถ จยย.หนี
ต่อมาอีกฝ่ายก็นัดเจออีกช่วงเกือบตีสอง (17 ก.ค.) บริเวณสวนสาธารณะใกล้หลักกิโลยักษ์ แต่ตำรวจก็มาไล่อีก และหลังตำรวจไปอีกฝ่ายก็ให้มาเจอกันอีกครั้งที่จุดเดิมใกล้หลักกิโลยักษ์ แต่รอบนี้อีกฝ่ายมาแค่ผู้ชายสองคนและบอกให้รอ ตนก็เห็นว่าเกือบจะตีสามแล้วจึงบอกว่า..จะไม่รอแล้ว ทำให้อีกฝ่ายโกรธและชี้หน้าตน แล้วบอกว่า..เดี๋ยวกูไปเอาของก่อน ระวังตัวให้ดี
หลังจากนั้นตนก็ขี่รถ จยย.ซ้อนกัน 3 คน มีตนกับแฟน และรุ่นน้องอีกคน พอขี่รถ จยย.ออกมาได้ประมาณ 200-300 เมตร ก็ถูกกลุ่มวัยรุ่นขี่รถไล่ตามมา จึงขี่รถหนี แต่สุดท้ายกลุ่มวัยรุ่นก็ตามทันที่บริเวณสะพานกาดเมฆ แล้วก็เข้ามารุมทำร้ายตน โดยใช้ทั้งไม้หน้าสาม, ไม้เบสบอล, มีด และชกต่อย
“ผมถูกชายวัยรุ่น 8 คนรุม ได้แต่พยายามป้องกันตัว แต่สุดท้ายก็ถูกกลุ่มวัยรุ่นแทงหลังที่บริเวณช่วงเอวไป 2 แผล และถูกตีที่ศีรษะและใบหน้าได้รับบาดเจ็บ ส่วนน้องผู้ชายอีกคนถูกจับกดน้ำ ผมจึงเข้าไปช่วยตามในคลิป ซึ่งในคลิปจะเห็นว่าคู่กรณีพอขึ้นจากน้ำมาได้ก็แกล้งทำจะเป็นลมเพราะเขาเหลือตัวคนเดียวกลุ่มเพื่อนๆ ต่างพากันขี่รถหนีไปหมด และเขาบอกว่าเขาไม่เกี่ยวขอให้ปล่อยเขาไป ซึ่งผมก็ปล่อยเขาไป”
ล่าสุดทราบว่ากลุ่มที่มาทำร้ายตนนั้นเป็น “กลุ่ม 5 บาทเทคนิค” ซึ่งกลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มเดียวกับที่เคยแทงและทำร้ายเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวและก่อเหตุแทงคนงานร้านทุเรียนในช่วงวันไหลสงกรานต์ 69 จึงไปแจ้งความไว้ที่ สภ.เขลางค์นคร แต่คดียังไม่คืบหน้าจึงมาร้องสื่อฯ อีกทาง