(คลิป)พบเพิ่มเป็น 41 เป้ กว่า 8 ล้านเม็ด! แก๊งขนยาทิ้งของกลางเกลื่อนดอยรอยต่อเชียงดาว-เวียงแหง หนีตายปะทะทหาร

เชียงใหม่ - ทหารม้า ฉก.ไชยานุภาพสแกนพื้นที่ปะทะคาราวานยาบ้ารอยต่อเชียงดาว-เวียงแหง เชียงใหม่ เจอเพิ่ม..รอบแรกพบแก๊งขนยาบ้างของกลางเกลื่อนดอยก่อนหนีตาย 30 กระสอบเป้ พอขยายแนวตรวจซ้ำพบเพิ่มเป็น 37 ล่าสุดยึดได้อีก 4 รวมเป็น 41 กระสอบเป้ รวมยึดยานรกล็อตนี้ได้ไม่ต่ำกว่า 8,660,000 เม็ด
ความคืบหน้ากรณีชุดปฏิบัติการข่าว กองกำลังผาเมือง ได้รับแจ้งเบาะแสขบวนการขนยาเสพติดจะลักลอบขนยาผ่านช่องทางธรรมชาติ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ จากสายข่าวตั้งแต่ 9 ก.ค. ก่อนมีการสั่งการ-วางแผน จัดกำลังกองร้อยทหารม้าที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ ลาดตระเวนพื้นที่เป้าหมาย
กระทั่งเวลา 05.30 น.17 ก.ค. ชุดปฏิบัติการเฝ้าตรวจที่ 1 ตรวจพบกลุ่มขบวนการฯ จำนวนประมาณ 30 คน บริเวณ เส้นทางธรรมชาติพื้นที่บ้านแกน้อย ต.เมืองนะ รอยต่อระหว่าง อำเภอเชียงดาว กับ อำเภอเวียงแหง อยู่ห่างจากแนวชายแดนประมาณประมาณ 5 กิโลเมตร เมื่อให้สัญญาณเตือนให้หยุดเพื่อตรวจค้น กลุ่มขบวนการฯ ได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่ จนเกิดการปะทะประมาณ 5 นาที ก่อนกลุ่มขบวนการจะหลบหนีไป
จากการตรวจสอบพื้นที่ปะทะช่วงแรกพบของกลางยาบ้าบรรจุอยู่ในกระสอบจำนวน 30 กระสอบ รวมยอดทั้งหมดประมาณ 6,490,000 เม็ด แต่จากการขยายแนวตรวจสอบพื้นที่อีกครั้ง เจ้าหน้าที่พบของกลางเพิ่มเป็น 37 กระสอบเป้ รวมพบของกลางยาบ้าเพิ่มเป็นประมาณ 7,780,000 เม็ด
ล่าสุดวันนี้ (20 ก.ค.) หน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ กองกำลังผาเมืองรายงานว่า เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2569 ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพได้สั่งการให้กองร้อยทหารม้าที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ ร่วมกับหมวดเคลื่อนที่เร็วที่ 2 กองร้อยเคลื่อนที่เร็ว กองกำลังผาเมือง จำนวน 2 ชุดปฏิบัติการ ทำการลาดตระเวนสแกนพื้นที่รอบจุดปะทะอย่างละเอียด
พบกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลัง เพิ่มอีก 4 กระสอบ ตกอยู่บริเวณชายป่าและเป็นซอกหินห่างจากจุดเกิดเหตุไปทางทิศตะวันตกของจุดเกิดเหตุการณ์ปะทะ ระยะทางประมาณ 1,500 เมตร ภายในบรรจุยาบ้าทุกเป้ ประมาณ 880,000 เม็ด ทำให้ยอดของกลางยาบ้าที่ตรวจยึดได้จากเหตุปะทะระลอกนี้ เพิ่มเป็น 41 กระสอบเป้ รวมประมาณ 8,660,000 เม็ด
ทั้งนี้ ได้นำของกลางทั้งหมดส่งให้สถานีตำรวจภูธรนาหวายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป