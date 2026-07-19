ทีมไทยไม่ทนบ่อวิน ประสานตำรวจรวบหญิงกัมพูชาอุ้มลูก นั่งขอทานตลาดนัด อ้างหาเงินซื้อนม

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ทีมไทยไม่ทนบ่อวิน ร่วมกับตำรวจ สภ.บ่อวิน ควบคุมตัวหญิงชาวกัมพูชาวัย 36 ปี หลังพบอุ้มลูกน้อยวัยเพียง 1 เดือน นั่งขอทานภายในตลาดนัดปากร่วม อ้างหารายได้เลี้ยงลูกและซื้อนม เบื้องต้นส่งดำเนินการตามกฎหมาย พร้อมประสาน พม.ชลบุรี เข้าตรวจสอบและคุ้มครองเด็ก
เมื่อเวลา 16.00 น. วันนี้( 19 ก.ค.) ทีมงานไทยไม่ทนบ่อวิน ร่วมกับ ร.ต.อ.องอาจ จินาอุ รองสารวัตรป้องกันและปราบปราม สภ.บ่อวิน เข้าตรวจสอบและควบคุมตัวหญิงชาวกัมพูชารายหนึ่ง หลังได้รับแจ้งว่ามีนั่งอุ้มเด็กทารกขอทานอยู่บริเวณตลาดนัดปากร่วม หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
จากการตรวจสอบพบหญิงชาวกัมพูชา ทราบชื่อเพียง นางที อายุ 36 ปี กำลังอุ้มบุตรเพศหญิงวัยเพียง 1 เดือน นั่งขอทานอยู่บริเวณดังกล่าว โดยไม่สามารถแสดงเอกสารประจำตัวหรือเอกสารการเข้าเมืองต่อเจ้าหน้าที่ได้
จากการสอบถามเบื้องต้นผ่านการสื่อสารเท่าที่สามารถทำได้ หญิงรายดังกล่าวให้ข้อมูลว่า เดินทางกลับไปคลอดบุตรที่ประเทศกัมพูชา ก่อนจะอุ้มลูกเดินทางกลับเข้ามาประเทศไทยเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ผ่านพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยมีคนไทยพาเข้ามา จากนั้นพักอาศัยอยู่บริเวณบ้านสะพานสี่ ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่บ่อวินประมาณ 10 กิโลเมตร
หญิงรายดังกล่าวอ้างว่า จะออกมานั่งขอทานเฉพาะวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ เพื่อนำเงินไปซื้อนมและเลี้ยงดูลูก โดยแต่ละวันมีรายได้ประมาณ 300-400 บาท และบางวันอาจได้รับมากกว่า 1,000 บาท พร้อมให้เหตุผลว่าที่ประเทศกัมพูชาไม่มีงานทำและมีความเป็นอยู่ยากลำบาก จึงเดินทางเข้ามาหารายได้ในประเทศไทย
ภายหลังการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.บ่อวิน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมประสานเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี (พม.ชลบุรี) เข้าตรวจสอบและให้การคุ้มครองเด็ก เนื่องจากมีทารกวัยเพียง 1 เดือนอยู่ในความดูแล ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและพิจารณาผลักดันกลับประเทศต่อไป.