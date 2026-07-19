“รังสิมา” อดีต สส. 5 สมัย วางมือการเมืองหับมาเปิด "ศูนย์อาหารบ้านรังสิมา"หวังช่วยค่าครองชีพ-สืบทอดสูตรอาหาร

สมุทรสงคราม – อดีต สส.สมุทรสงคราม 5 สมัย พรรคประชาธิปัตย์ วางมือการเมืองชั่วคราว หันเปิด "ศูนย์อาหารบ้านรังสิมา" จำหน่ายอาหารราคาประหยัดเริ่มต้นเพียง 5 บาท เตรียมเปิดบริการ 25 ก.ค.นี้ หวังแบ่งเบาภาระค่าครองชีพประชาชน พร้อมส่งต่อสูตรอาหารให้ลูกหลานสืบทอดเป็นอาชีพ
นางสาวรังสิมา รอดรัศมี อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสงคราม 5 สมัย พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า หลังวางมือจากงานการเมืองเพื่อดูแลสุขภาพ ซึ่งปัจจุบันมีปัญหาหลายโรค ทั้งโรคหัวใจโต โรคหลอดเลือด และเนื้องอกหลายก้อน จึงตัดสินใจหันมาทำในสิ่งที่รัก คือการทำอาหาร พร้อมเตรียมเปิด "ศูนย์อาหารบ้านรังสิมา" อย่างเป็นทางการในวันที่ 25 กรกฎาคม 2569
นางสาวรังสิมา กล่าวว่า สาเหตุที่เลือกเปิดร้านอาหาร เพราะยังมีอุปกรณ์เครื่องครัวและซุ้มอาหารสแตนเลสที่ลงทุนจัดซื้อไว้ตั้งแต่สมัยดำรงตำแหน่ง สส. เมื่อปี 2544 มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท ประกอบกับมีสูตรอาหารที่คิดค้นและพัฒนาด้วยตนเอง จึงไม่ต้องการปล่อยให้สูญเปล่า อีกทั้งยังตั้งใจถ่ายทอดสูตรอาหารให้ญาติพี่น้องและลูกหลานนำไปประกอบอาชีพในอนาคต
ศูนย์อาหารตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารพาณิชย์ หมู่ 5 ถนนเอกชัย ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ให้บริการอาหารหลากหลายเมนู อาทิ ข้าวหมูแดง ก๋วยจั๊บ ผัดไทย ข้าวคลุกกะปิ ขนมจีนแกงเขียวหวาน หมูปิ้ง ข้าวเหนียว ส้มตำ ลาบ น้ำตก ต้มซุปเปอร์ตีนไก่ ต้มยำน่องไก่ ลูกชิ้นทอด-ย่าง ของทอด และเครื่องดื่มน้ำผลไม้ปั่น โดยกำหนดราคาจำหน่ายเริ่มต้นเพียง 5 บาท และเมนูทั่วไปไม่เกิน 50 บาท ส่วนเมนูพิเศษจะคิดราคาตามต้นทุนวัตถุดิบ
อดีต สส.สมุทรสงคราม กล่าวว่า แม้วัตถุดิบในปัจจุบันจะมีราคาสูงขึ้น แต่ยังคงยึดแนวคิดขายอาหารราคาประหยัด เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชน เนื่องจากมีสถานที่และอุปกรณ์พร้อมอยู่แล้ว จึงไม่มีภาระค่าเช่าหรือค่าลงทุนเพิ่มเติม ทำให้สามารถตรึงราคาจำหน่ายไว้ในระดับที่ประชาชนเข้าถึงได้
สำหรับรูปแบบการให้บริการ จะเน้นการสั่งกลับบ้านและบริการจัดส่งมากกว่าการนั่งรับประทานภายในร้าน เพื่อลดต้นทุนด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โดยจะเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00-20.00 น. ไม่มีวันหยุด พร้อมมีบริการจัดส่งผ่านรถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่ โดยคิดค่าบริการตามระยะทาง
เมื่อถูกถามถึงโอกาสกลับเข้าสู่สนามการเมือง นางสาวรังสิมา กล่าวว่า ขณะนี้ขอให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเป็นอันดับแรก หากร่างกายแข็งแรงในอนาคตก็อาจกลับมาทำงานการเมืองอีกครั้ง แต่คงไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น สส. เพราะต้องใช้กำลังกายอย่างมากในการลงพื้นที่พบปะประชาชน
อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า การเปิด "ศูนย์อาหารบ้านรังสิมา" ไม่ได้มุ่งหวังเพียงการทำธุรกิจ แต่ต้องการใช้เวลาหลังวางมือจากงานการเมืองให้เกิดประโยชน์ สร้างอาชีพให้คนในครอบครัว รักษาสูตรอาหารที่คิดค้นไว้ไม่ให้สูญหาย และยังได้มีโอกาสช่วยเหลือ รวมถึงพบปะประชาชนชาวสมุทรสงครามในอีกบทบาทหนึ่ง.