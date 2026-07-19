สหัสขันธ์คึกคัก! จัดเดินแบบผ้าไทยร่วมสมัยบนถนนสายบุญ หนุนท่องเที่ยวสร้างสรรค์

กาฬสินธุ์ - ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลโนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ จัดเดินแบบ “แฟชั่นกลางแจ้งไดโนสตรีท ต่อยอดถนนสายบุญสู่ถนนสายวัฒนธรรมร่วมสมัย” สร้างสีสันและผสมผสานศิลปะการแต่งกาย ภายใต้นิยาม สร้างสรรค์ศิลปะเกิดได้ทุกที่
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ถนนสายบุญสหัสขันธ์โดโนโรด ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ ผศ.ดร.มัลลิกา นาจันทอง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษา ร่วมกับนายบุญมี แก่นนาคำ นายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมเดินแบบ “แฟชั่นกลางแจ้งไดโนสตรีท ต่อยอดถนนสายบุญสู่ถนนสายวัฒนธรรมร่วมสมัย” มีผู้นำชุมชน นักเรียนโรงเรียนสูงวัยโฮมสุข ประชาชน เยาวชน ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
ทุกคนที่ร่วมกิจกรรมต่างแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ผ้าไหมแพรวา ผ้าพื้นเมือง ที่ได้จากการถักทอและตัดเย็บด้วยภูมิปัญญา นับเป็นกิจกรรมแปลกใหม่ ครั้งแรกที่เกิดขึ้นบนถนนสายบุญสหัสขันธ์ไดโนโรดแห่งนี้ จึงได้รับความสนใจลงชื่อร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากดังกล่าว แสดงถึงความชื่นชอบสวมใส่ผ้าไทย ตามนโยบายของรัฐบาลที่ผลักดันให้ข้าราชการและประชาชนแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง หรือชุดไทยพระราชนิยม ตามความเหมาะสมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน เพื่อสืบสานภูมิปัญญาและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก โดยรณรงค์ผ่านแนวคิด “ภูมิใจ แต่งไทย ทั้งแผ่นดิน” อีกด้วย
ผศ.ดร.มัลลิกา นาจันทอง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่เทศบาลตำบลโนนบุรีร่วมกับคณะสงฆ์ อำเภอสหัสขันธ์ สำนักงานวัฒนธรรม จ.กาฬสินธุ์ ผู้นำชุมชน สถานศึกษา และพี่น้องประชาชน จัดกิจกรรมถนนสายบุญไดโนโรดทุกวันเสาร์ จนกลายเป็นวิถีชุมชนที่ทุกฝ่ายในพื้นที่ร่วมปฏิบัติมาต่อเนื่องถึง 12 ปี นับเป็นความเข้มแข็งของชุมชนรักษาสืบสานประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่ ขับเคลื่อนผ่านกลไก พลังบวร “บ้าน วัด ส่วนราชการ” สร้างความมั่นคงให้กับชุมชน โดยชุมชนคุณธรรมบ้านโนนบุรี ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี”
ในโอกาสครบรอบ 12 ปี ถนนสายบุญสหัสขันธ์ไดโนโรด เมื่อวันเสาร์ที่ 18 ก.ค. 69 ที่ผ่านมา คณะศิลปศาสตร์ฯ เข้ามามีส่วนร่วมให้กิจกรรมทำบุญตักบาตรมีสีสันและความหลากหลายยิ่งขึ้น เชิญชวนคุณตาคุณยาย คุณพ่อคุณแม่ ประชาชน ที่มาทำบุญตักบาตร ได้ร่วมเดินแบบหรือแฟชั่นกลางแจ้งไดโนสตรีท ต่อยอดถนนสายบุญสู่ถนนสายวัฒนธรรมร่วมสมัย ซึ่งพบว่าได้รับความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างดี
ทั้งนี้ พื้นที่ อ.สหัสขันธ์ ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ศาสนา วัฒนธรรม มีจุดเด่นทั้งด้านเป็นเมืองแห่งธรรมะ แหล่งอาหาร และศิลปะการแสดง การนำกิจกรรมเดินแฟชั่นเข้ามาเสริมกิจกรรมทำบุญตักบาตรสหัสขันธ์ไดโนโรดดังกล่าว เชื่อว่าจะเป็นการต่อยอดและเติมเต็มกิจกรรมให้มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น
ด้านนายบุญมี แก่นนาคำ นายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี กล่าวว่า ตามที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถนนสายบุญสหัสขันธ์ไดโนโรด พร้อมนำคณาจารย์ นักศึกษา มาจัดกิจกรรมเดินแบบดังกล่าว ถือว่าประสบความสำเร็จ เป็นการต่อยอดกิจกรรม ร่วมสร้างมิติใหม่และสีสันความแปลกใหม่ เมื่อชุมชนให้การตอบรับ ทางเทศบาลตำบลโนนบุรีก็พร้อมสนับสนุนให้มีการเดินแฟชั่นในทุกๆ ครั้งที่มีการทำบุญตักบาตรที่นี่
ในอนาคตอาจจะยกระดับเป็นเวทีให้พี่น้องประชาชนมีเวทีแสดงออกในทางสร้างสรรค์ หากเด็ก เยาวชน วัยรุ่น หนุ่มสาว สนใจจะก้าวขึ้นบนเวทีแฟชั่นเหมือน “ปั้นดินให้เป็นดาว” ก็พร้อมจะให้การส่งเสริม พร้อมเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรมทำบุญ และศิลปะการแต่งกายด้วยผ้าไทยในโอกาสเดียวกันอีกด้วย
ภายหลังการจัดเดินแบบ “แฟชั่นกลางแจ้งไดโนสตรีท ต่อยอดถนนสายบุญสู่ถนนสายวัฒนธรรมร่วมสมัย” ได้สร้างความฮือฮาให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างมาก เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่มีกิจกรรมเดินแบบหลังทำบุญตักบาตรที่ถนนสายบุญสหัสขันธ์ไดโนโรด ถือเป็นการผสมผสานงานทำบุญกับศิลปะการแต่งกายได้อย่างกลมกลืนและลงตัว ภายใต้คำนิยาม การสร้างสรรค์ศิลปะเกิดขึ้นได้ทุกที่ และการรังสรรค์การแสดงไม่มีขีดจำกัด คาดว่าการจัดกิจกรรมเดินแบบหลังทำบุญตักบาตรในวันเสาร์หน้าจะได้รับความสนใจร่วมเดินแบบไม่น้อยกว่า 100 คน