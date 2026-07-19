ยังไร้เงา! 2 โจ๋ควงมีดบุกจี้ร้านสะดวกซื้อกลางเมืองสุรินทร์หนีลอยนวล ตร.เร่งไล่ตรวจวงจรปิดล่าตัว มอบเงินเยียวยา รปภ.ฮีโร่

สุรินทร์ - คืบหน้า 2 โจ๋ควงมีดบุกจี้ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven กลางเมืองสุรินทร์กวาดเงินสดไปกว่า 2,000 บาท หนีลอยนวล รปภ.ฮีโร่เข้าช่วยระงับเหตุจับกุมถูกฟันบาดเจ็บ ล่าสุดผู้บริหารโคราชและเซเว่นฯ มอบเงินเยียวยา รปภ.ฮีโร่ ด้านตำรวจเร่งไล่ตรวจสอบวงจรปิดตามล่าตัว ยังไร้เงาคนร้าย ใครพบเบาะแสแจ้ง 191
วันนี้ (19 ก.ค. 69) ความคืบหน้าคดีคนร้ายวัยรุ่น 2 คนใช้อาวุธมีดบุกชิงทรัพย์ภายในร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven สาขาสะรันปาร์ค ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เมื่อเวลา 03.30 น.ของวันที่ 18 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยคนร้ายสวมเสื้อแขนยาวและหมวกกันน็อกปิดบังใบหน้า ใช้อาวุธมีดข่มขู่พนักงานให้เปิดลิ้นชักเก็บเงิน ก่อนกวาดเงินสดจำนวน 2,141 บาท และพยายามหลบหนี
ระหว่างเกิดเหตุ นายภูวดล เครือแสง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสวนน้ำสะรันปาร์ค ซึ่งอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ สังเกตเห็นความผิดปกติ จึงรีบเข้าช่วยเหลือและเข้าระงับเหตุ แม้ไม่ทราบว่าคนร้ายมีอาวุธหรือไม่ โดยพยายามเข้าล็อกตัวคนร้ายทั้งสองไว้ แต่ถูกหนึ่งในคนร้ายใช้อาวุธมีดฟันได้รับบาดเจ็บบริเวณแขนและนิ้ว ก่อนใช้ไม้ตีศีรษะคนร้าย ทำให้คนร้ายสะบัดตัวหลบหนีไปขึ้นรถจักรยานยนต์ที่จอดรออยู่และเร่งเครื่องหลบหนี ท่ามกลางเสียงชื่นชมในความกล้าหาญของเจ้าหน้าที่ รปภ. ที่หลายคนยกให้เป็น "ฮีโร่" ของเหตุการณ์
จากนั้น พล.ต.ต.สุคนธ์ ศรีอรุณ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ได้สั่งการให้ชุดสืบสวนเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งในจุดเกิดเหตุและเส้นทางหลบหนี พร้อมรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุทั้งสองรายมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็ว ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบภาพวงจรปิดและสืบสวนตามหาตัวคนร้ายอยู่ในขณะนี้
ต่อมาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven สาขาสะรันปาร์ค บริเวณสามแยกเรือนจำ พบว่าร้านยังเปิดให้บริการตามปกติ ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียด ทั้งการเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด และเก็บตัวอย่าง DNA เพื่อใช้ในการติดตามตัวคนร้าย ตามที่เสนอข่าวไปแล้ว
ล่าสุดวันนี้ นายธนภัทร ปรีชาสิทธิศักดิ์ ประธานกรรมการบริษัทโกแลน เจ้าของสวนน้ำและสวนสนุกสะรันปาร์ค เปิดเผยว่า ร้านสะดวกซื้อดังกล่าวเป็นผู้เช่าพื้นที่ภายในโครงการ ซึ่งทางบริษัทมีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายดูแลความปลอดภัยทั้งผู้เช่า ทรัพย์สิน และผู้มาใช้บริการอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ต้องออกตรวจตราอย่างต่อเนื่อง
นายธนภัทรกล่าวอีกว่า เพิ่งทราบรายละเอียดว่าเจ้าหน้าที่ รปภ.ได้เข้าต่อสู้กับคนร้ายทั้งสองคนจนได้รับบาดเจ็บ จึงเดินทางมามอบเงินช่วยเหลือและให้กำลังใจ พร้อมชื่นชมในความเสียสละ และกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ควบคู่กับการรักษาความดีไว้ต่อไป
ขณะที่ผู้บริหารร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ได้มอบเงินเยียวยาจำนวนหนึ่งเช่นกัน และกล่าวขอบคุณนายภูวดล เครือแสง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ผู้เข้าระงับเหตุด้วยความกล้าหาญ โดยไม่อนุญาตให้บันทึกภาพในช่วงการมอบเงินช่วยเหลือ
ด้านนายภูวดล เครือแสง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ได้พาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บริเวณลานจอดรถและจุดที่คนร้ายวิ่งหลบหนี พร้อมยืนยันว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง เพื่อดูแลความปลอดภัยของทรัพย์สินและผู้มาใช้บริการทุกคนในพื้นที่ และตอนนี้อาการก็ดีขึ้นและปลอดภัยแล้ว
ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นบุคคลต้องสงสัย หรือมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการติดตามผู้ก่อเหตุ สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่ หรือโทร.สายด่วน 191 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง