ชื่นชมตำรวจเมืองอ่างทอง กล่อมชายตกงานนั่งราวสะพาน กลับมาสู้ชีวิต พร้อมควักเงินส่วนตัวช่วยประทังชีวิต

อ่างทอง - ตำรวจ สภ.เมืองอ่างทอง เข้าช่วยเหลือชายวัย 39 ปี ที่นั่งห้อยขาอยู่บนราวสะพานต่างระดับสายเอเชีย หลังชาวบ้านหวั่นเกิดเหตุไม่คาดคิด ก่อนใช้คำพูดให้กำลังใจจนยอมลงมา พร้อมมอบเงินส่วนตัวให้เป็นค่าอาหาร และขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งถึงบ้านพัก
วันนี้( 19 ก.ค.) ร.ต.อ.สุวิช วัชวงษ์ รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองอ่างทอง รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีชายนั่งห้อยขาอยู่บนราวสะพานต่างระดับสายเอเชีย บริเวณตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เกรงว่าจะเกิดอันตราย จึงรีบรุดเข้าตรวจสอบ
เมื่อไปถึงพบชายคนดังกล่าวนั่งเหม่อลอยอยู่บนราวสะพาน เจ้าหน้าที่จึงเข้าไปพูดคุยด้วยความใจเย็น ใช้เวลาสักพักจนชายวัย 39 ปี ยอมปีนลงมาจากราวสะพานอย่างปลอดภัย สร้างความโล่งใจให้กับประชาชนที่พบเห็นเหตุการณ์
จากการสอบถามเบื้องต้น ทราบว่าชายคนดังกล่าวเป็นชาวจังหวัดลพบุรี เดินทางมาเช่าบ้านพักอาศัยอยู่ในจังหวัดอ่างทองเพียงลำพัง ก่อนประสบปัญหาตกงาน ขาดรายได้ ไม่มีเงินติดตัว อีกทั้งยังเผชิญปัญหาชีวิตหลายด้าน ทั้งเรื่องครอบครัว การเลิกรากับแฟน เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและต้องโทษมาก่อน ทำให้รู้สึกท้อแท้ ไม่รู้จะเดินหน้าชีวิตอย่างไร
ชายวัย 39 ปี ให้ข้อมูลว่า เพียงต้องการขึ้นไปนั่งบนราวสะพานเพื่อมองดูรถที่สัญจรผ่านไปมา และนั่งคิดทบทวนเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิต กระทั่งมีผู้พบเห็นและเกรงว่าจะเกิดอันตราย จึงแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบ
ภายหลังพูดคุยและให้กำลังใจ ร.ต.อ.สุวิช ได้มอบเงินส่วนตัวจำนวนหนึ่งให้ชายคนดังกล่าวไว้ซื้ออาหารรับประทาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น พร้อมแนะนำให้กลับมาตั้งหลักและสู้ชีวิตต่อ ก่อนขี่รถจักรยานยนต์นำชายวัย 39 ปี กลับไปส่งยังบ้านพักอย่างปลอดภัย ท่ามกลางความชื่นชมของผู้ที่ทราบข่าวต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเมตตาและใส่ใจประชาชนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ.