(คลิป)ดวลคำทำนาย“หมูเด้ง”! “หมูแดง”ฮิปโปฯแคระโคราชฟันธงสวนทาง เลือก“สเปน”คว้าแชมป์บอลโลก เหนือ“อาร์เจนตินา”

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - “หมูแดง” ฮิปโปฯ แคระสวนสัตว์โคราช ฟันธงเลือก “สเปน” คว้าแชมป์บอลโลก ดวลคำทำนายสวนทาง “หมูเด้ง” ที่เลือกทีมชาติอาร์เจนตินา สร้างสีสันก่อนเกมนัดชิงชนะเลิศ
วันนี้ ( 19 ก.ค.69) ที่ศูนย์จัดแสดงฮิปโปโปเตมัสแคระ สวนสัตว์นครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา จัดกิจกรรมสร้างสีสันก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย นัดชิงชนะเลิศ คู่ระหว่างทีมชาติสเปน พบ ทีมชาติอาร์เจนตินา ซึ่งจะแข่งขันในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2569 เวลา 02.00 น. โดยให้ “หมูแดง” ฮิปโปแคระเพศเมีย ร่วมทายผลการแข่งขัน ท่ามกลางความสนใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมชมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
ภายในกิจกรรม เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมอาหารจำนวน 2 ถาด โดยปักธงชาติสเปนและธงชาติอาร์เจนตินาไว้ในแต่ละถาด อาหารทั้งสองชุดมีชนิดและปริมาณใกล้เคียงกัน ประกอบด้วยหญ้าสำหรับสัตว์ ฟักทอง แครอท มะละกอ และผักบุ้ง ซึ่งเป็นอาหารแบบผสมที่นักโภชนาการสัตว์จัดเตรียมไว้เพื่อให้ได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน ก่อนปล่อยให้ “หมูแดง” เลือกถาดอาหารตามธรรมชาติ
ภายในกิจกรรม เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมอาหารจำนวน 2 ถาด โดยปักธงชาติสเปนและธงชาติอาร์เจนตินาไว้ในแต่ละถาด อาหารทั้งสองชุดมีชนิดและปริมาณใกล้เคียงกัน ประกอบด้วยหญ้าสำหรับสัตว์ ฟักทอง แครอท มะละกอ และผักบุ้ง ซึ่งเป็นอาหารแบบผสมที่นักโภชนาการสัตว์จัดเตรียมไว้เพื่อให้ได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน ก่อนปล่อยให้ “หมูแดง” เลือกถาดอาหารตามธรรมชาติ
ผลปรากฏว่า “หมูแดง” เดินตรงไปเลือกถาดอาหารที่ปักธงชาติสเปน ส่งผลให้การทำนายครั้งนี้ชี้ว่า ทีมชาติสเปนจะเป็นฝ่ายคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก สร้างความคึกคักและเสียงเชียร์จากผู้ที่มาร่วมชมกิจกรรม
นายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา เปิดเผยว่า กิจกรรมให้ “หมูแดง” ทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศ จัดขึ้นเพื่อสร้างสีสันและความสุขให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลการแข่งขันฟุตบอลโลก โดยหมูแดงมีอายุประมาณ 3 ปี เป็นสัตว์ที่มีพฤติกรรมเป็นธรรมชาติ การควบคุมการเลือกหรือการเคลื่อนไหวทำได้ค่อนข้างยาก ดังนั้นผลการเลือกจึงเกิดขึ้นตามสัญชาตญาณของสัตว์
ที่ผ่านมา หมูแดงเคยร่วมทายผลการแข่งขันกีฬาหลายครั้ง มีทั้งทายถูกและทายผิด ซึ่งถือเป็นกิจกรรมเพื่อความบันเทิงและสร้างรอยยิ้มให้กับนักท่องเที่ยวเท่านั้น ทางสวนสัตว์ไม่มีเจตนาสนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันแต่อย่างใด ไม่ว่าผลการแข่งขันจะออกมาเป็นเช่นไร ก็ขอแสดงความยินดีกับทีมผู้ชนะ และขอเป็นกำลังใจให้ทีมที่พ่ายแพ้ พร้อมหวังว่าประชาชนชาวไทยจะมีความสุขกับการรับชมการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้
นายธนชนกล่าวเพิ่มเติมว่า การทายผลครั้งนี้ยังเป็นการประชันคำทำนายกับ “หมูเด้ง” ฮิปโปแคระชื่อดัง ซึ่งเลือกทีมชาติอาร์เจนตินา ทำให้ทั้งสองตัวเลือกทีมตรงข้ามกัน เพิ่มความสนุกและสีสันให้แฟนฟุตบอลได้ร่วมลุ้นว่า ระหว่างหมูแดงกับหมูเด้ง ใครจะทายผลได้แม่นยำกว่ากัน
อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าหมูเด้งทายผลผิดมาแล้ว 2 นัด ทำให้หลายคนจับตาว่า การทำนายของหมูแดงในครั้งนี้จะสามารถทายผลได้ถูกต้องและพลิกสถานการณ์กลับมาได้หรือไม่ ซึ่งทั้งหมดเป็นกิจกรรมเพื่อสร้างความสุข ความบันเทิง และส่งเสริมการท่องเที่ยวของสวนสัตว์นครราชสีมาในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก