ยิงสนั่นไม่เว้นวัน!ทหารพรานปะทะแก๊งขนยาข้ามแดนเข้าแม่อายเช่าตรู่ ยึดทั้งฝิ่นทั้งยาบ้าอีกล็อต

เชียงใหม่ - ทหารชายแดนต้องยิงสกัดคาราวานขนยาแทบไม่เว้นวัน..ล่าสุด ฉก.ไชยานุภาพ กองกำลังผาเมือง ซุ่มตรวจเจอแบกเป้ข้ามแดนเข้าทางแม่อายแต่เช้าตรู่ แถมเปิดฉากยิงก่อน จนต้องสาดกระสุนโต้กลับ ก่อนพบแก๊งขนยาทิ้งทั้งยาบ้าหลักแสนเม็ด-ฝิ่นดิบเกือบ 20 กก. แล้วเผ่นไร้ร่องรอย
พ.อ.อำนาจ วชิรศักดิ์โสภานะ ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ กองกำลังผาเมือง ได้รับแจ้งเบาะแสจากชุดปฏิบัติการข่าวพิเศษกองกำลังผาเมือง ว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติด จากประเทศเพื่อนบ้าน ข้ามมายังฝั่งไทย บริเวณช่องทางธรรมชาติ บ้านปางใน ตำบลมะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ จึงมอบหมาย พ.อ.กิตติ นาใจ ผู้บังคับกองบังคับการควบคุมทหารพราน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค 3 กองกำลังผาเมือง จัดกำลังเฝ้าระวัง
ซึ่งได้มีการสั่งการ ร.ท.ไพโรจน์ เขม้นกิจ หัวหน้ากองร้อย.ทพ.3206 กองบังคับการควบคุมทหารพราน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค 3 กองกำลังผาเมือง พร้อมกำลัง 1 ชุดปฏิบัติการ ร่วมกับชุดลาดตระเวนระยะไกลกองกำลังผาเมือง จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ รวม 2 ชุดปฏิบัติการ ลาดตระเวนเฝ้าตรวจ
กระทั่ง เวลา 05.30 น.วันนี้(19 ก.ค.) ชุดปฏิบัติการฯตรวจพบกลุ่มขบวนการลำเลียงยาเสพติด ประมาณ 3 -5 คน เดินเข้ามาตามเส้นทางในภูมิประเทศ จึงให้สัญญาณเพื่อขอตรวจค้น แต่กลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติด ได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่ จนเกิดการปะทะประมาณ 5 นาที
หลังจากเหตุการณ์สงบลง ชุดปฏิบัติการได้วางกำลังเข้าตรวจสอบบริเวณพื้นที่ปะทะ เบื้องต้นพบกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติด อาศัยห้วงทัศนวิสัยจำกัด และความชำนาญในพื้นที่ หลบหนีไปได้ ขณะที่หน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ กองกำลังผาเมือง ส่งกำลังสมทบกำลัง เพิ่มรวม 3 ชุดปฏิบัติการ
และเมื่อตรวจสอบพื้นที่เพิ่มเติม พบเป้สัมภาระดัดแปลง ถูกทิ้งไว้บริเวณพื้นที่ปะทะ จำนวน 2 กระสอบเป้ กระสอบแรกบรรจุยาบ้าจำนวนประมาณ 150,000 เม็ด เป็นยาบ้าสัญลักษณ์ Y-1 จำนวน 100,000 เม็ด สัญลักษณ์ 999 จำนวน 50,000 เม็ด และกระสอบที่ 2 บรรจุฝิ่นดิบ จำนวน 11 จ๊อย ๆละ 1.6 กิโลกรัม น้ำหนักรวมประมาณ 17.6 กก.อาวุธปืนปืนแก๊ป จำนวน 1 กระบอก
ล่าสุดผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองได้มอบหมายให้ พ.อ.สมเจตน์ ผลประเสริฐ รองผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ มาร่วมแถงข่าว ก่อนส่งมอบของกลางยาเสพติดทั้งหมดต่อเจ้าพนักงานสอบสวน สภ.แม่อายดำเนินการตามกฎหมายต่อไป