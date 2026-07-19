ชวนเช็กอิน “วัดนิเวศธรรมประวัติฯ” โบสถ์โกธิกหนึ่งเดียวในไทย สัมผัสเสน่ห์บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา – ชวนปักหมุดเที่ยว “วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร” พระอารามหลวงสุดงดงามกลางบางปะอิน โดดเด่นด้วยพระอุโบสถสไตล์โกธิกหนึ่งเดียวในไทย พร้อมนั่งกระเช้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาฟรี ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมตะวันตกที่ผสานพระพุทธศาสนาอย่างลงตัว
เชิญชวนนักท่องเที่ยวออกเดิน ช่วงวันหยุด ทางตามเส้นทางทางหลวงหมายเลข 32 (สายเอเชีย) มุ่งหน้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อีกหนึ่งจุดหมายที่ไม่ควรพลาด คือ วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร อำเภอบางปะอิน พระอารามหลวงที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้วยพระอุโบสถสถาปัตยกรรมแบบโกธิก ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นแห่งเดียวในประเทศไทย
วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เพื่อเป็นพระอารามประจำพระราชวังบางปะอิน สะท้อนพระราชนิยมด้านสถาปัตยกรรมตะวันตกที่กำลังแพร่หลายในยุคนั้น โดยพระอุโบสถได้รับการออกแบบให้มีลักษณะคล้ายมหาวิหารในยุโรป โดดเด่นด้วยยอดแหลม ซุ้มโค้ง และหน้าต่างกระจกสีที่ประดับพระบรมสาทิสลักษณ์ของรัชกาลที่ 5 อย่างวิจิตรตระการตา
ภายในพระอุโบสถประดิษฐาน พระพุทธนฤมลธรรโมภาส พระประธานที่ประดิษฐานบนฐานลักษณะคล้ายแท่นบูชาในโบสถ์คริสต์ แสงธรรมชาติที่ส่องผ่านกระจกสีช่วยขับเน้นบรรยากาศแห่งความสงบและศรัทธา สะท้อนการผสมผสานศิลปะตะวันตกกับพระพุทธศาสนาได้อย่างกลมกลืน และแสดงถึงพระราชวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของรัชกาลที่ 5 ในการเปิดรับอารยธรรมต่างชาติควบคู่กับการธำรงพระพุทธศาสนา
อีกหนึ่งไฮไลต์ของการมาเยือน คือการนั่ง กระเช้าไฟฟ้า (Cable Car) ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเปิดให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นักท่องเที่ยวสามารถจอดรถบริเวณพระราชวังบางปะอิน ก่อนใช้บริการกระเช้าข้ามสู่พื้นที่วัด พร้อมชมทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้ำที่ยังคงความร่มรื่นและเงียบสงบ
นอกจากพระอุโบสถอันงดงามแล้ว ภายในวัดยังมีหอพระคันธารราษฎร์ หอพระพุทธศิลาสมัยลพบุรี และต้นพระศรีมหาโพธิ์ ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สักการะ ศึกษาประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม และพระพุทธศาสนา ท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อนและท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม