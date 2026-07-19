(คลิป)อุกอาจ!วัยรุ่นลำพูนขับ จยย.คลุมหน้าวางเพลิงร้านส้มตำห่างโรงพักแค่ 100 เมตร

ลำพูน – สุดอุกอาจ..เผยนาทีวัยรุ่นลำพูนสวมเสื้อฮู้ดคลุมหน้าขี่ จยย.บุกเผาร้านส้มตำกลางดึก ห่างโรงพัก สภ.นิคมฯแค่ 100 เมตร โชคดีคนแจ้งดับเพลิง อปท.มาเร็ว-ดับทัน ไฟไม่ลาม
กล้องวงจรปิดเวลาประมาณ 23.49 น.ที่ผ่านมา(18 ก.ค.) บันทึกภาพชายวัยรุ่น จำนวน 2 คน ขับรถจักยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นเวฟ สีดำ ไม่ทราบหมายเลขทะเบียน ซ้อนท้ายกันมา สวมกางเกงขายาว-เสื้อแขนยาวสีดำคลุมหน้า (แบบเสื้อฮู้ด) ขับเข้าไปจอดข้างๆร้านส้มตำยำปากเปิด ถนนสันป่าฝ้าย-บ้านธิ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกลาง อ.เมืองลำพูน
ก่อนใช้น้ำมันราดบริเวณโต๊ะวางของ แล้วจุดไฟเผา จนควันพุ่งใช้เวลาไใถึง 1 นาที จนไฟลุกท่วมแล้วพากันขับรถจักรยานยนต์หลบหนีไป ทำให้ไฟไหม้บริเวณโต๊ะและชั้นวางของ รวมถึงหลอดไฟสายไฟ รวมถึงทรัพย์สินอื่นๆอีกหลายรายการ กระทั่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลบ้านกลาง เข้าควบคุมเพลิงไว้ได้
เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจได้สอบถามเบื้องต้นทราบว่าวันนี้้ร้านได้หยุด 1 วัน ไม่ได้เปิดขาย ส่วนสาเหตุยังไม่แน่ชัดว่าเกิดจากอะไร เพราะปกติก็ค้าขายกันปกติไม่เคยมีปัญหาหรือมีเรื่องทะเลาะกับใคร แต่จะสอบถามลูกชายเจ้าของร้านอีกครั้งว่า เคยไปมีเรื่องราวอะไรหรือไม่ หรือถูกกลุ่มวัยรุ่นคู่อริตามมาแก้แค้นหรือสาเหตุใดหรือไม่ยังไม่ชัดเจน
อย่างไรก็ตาม วัยรุ่นก่อเหตุครั้งนี้ ถือเป็นอุกอาจ เพราะร้านส้มตำที่เกิดเหตุตั้งอยู่ห่างจาก สภ.นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เพียง 100 เมตรเท่านั้น ส่วนการติดตามหาคนร้ายที่ก่อเหตุ วันนี้(19 ก.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนจะได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อหาตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไป