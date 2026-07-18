สกัดกระบะทึบ 2 คัน ซุกบุหรี่ 300 ลัง กลางด่าน ตม.บ้านวังกะ เร่งตรวจสอบที่มา

กาญจนบุรี - เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ ตม.บ้านวังกะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ตรวจยึดรถกระบะทึบ 2 คัน พบลักลอบขนบุหรี่รวม 300 ลัง หรือราว 150,000 ซอง อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเป็นบุหรี่ที่เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ รวมถึงตรวจนับจำนวนที่แท้จริง
เมื่อเวลาประมาณ 21.30 น. วันนี้ ( 18 ก.ค.) เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) หมู่ 4 บ้านวังกะ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจยึดรถยนต์กระบะทึบ จำนวน 2 คัน หลังพบว่าภายในรถบรรทุกบุหรี่จำนวนมาก
จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่ารถแต่ละคันบรรทุกบุหรี่ประมาณ 150 ลัง รวมทั้งสิ้น 300 ลัง โดยบุหรี่ 1 ลัง บรรจุ 50 คอตตอน และ 1 คอตตอนมี 10 ซอง คิดเป็น 500 ซองต่อ 1 ลัง หรือรวมประมาณ 150,000 ซอง
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมด เพื่อพิสูจน์ว่าบุหรี่ที่ตรวจยึดได้เป็นบุหรี่ที่นำเข้าหรือครอบครองโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ รวมถึงตรวจนับจำนวนของกลางที่แท้จริง ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป.