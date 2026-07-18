อลังการ! ‘เจ้าพระยานฤมิต’ เนรมิตเขื่อนเจ้าพระยาสุดตระการตา ดึง Only Monday-ปู พงษ์สิทธิ์ ขึ้นเวที ปลุกชัยนาทสู่เมืองท่องเที่ยว

ชัยนาท – กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินหน้าผลักดัน ชัยนาทสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวคุณภาพ จัดงาน “เจ้าพระยานฤมิต“ เนรมิตพื้นที่เขื่อนเจ้าพระยาให้สวยงามด้วยแสง สี และกิจกรรมท่องเที่ยวหลากหลาย หวังเปลี่ยนภาพลักษณ์จาก “เมืองทางผ่าน” สู่ “เมืองน่าเที่ยว” กระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้ชุมชน
วันนี้ ( 18 ก.ค.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท จัดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับพื้นที่สู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวคุณภาพสูง “เจ้าพระยานฤมิต” ณ เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท โดยมีการประดับไฟแสงสีบริเวณประตูระบายน้ำและพื้นที่สนามข้างเขื่อนเจ้าพระยาอย่างสวยงาม สร้างบรรยากาศคึกคักรับนักท่องเที่ยว
นางสาวอนุชิดา อ้วนสกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และจังหวัดชัยนาท ได้อนุมัติโครงการดังกล่าว พร้อมมอบหมายให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาทเป็นผู้ดำเนินงาน เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม
โครงการนี้มีเป้าหมายสำคัญในการเปลี่ยนภาพจำของจังหวัดชัยนาทจากการเป็นเพียง “เมืองทางผ่าน” ให้ก้าวสู่การเป็น “จุดหมายปลายทางหลัก” โดยใช้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นหัวใจในการพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลาย ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) และแนวคิดการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Tourism) เพื่อสร้างการเติบโตที่สมดุลบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น
สำหรับงาน “เจ้าพระยานฤมิต” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2569 ภายในงานมีกิจกรรมหลัก 3 รูปแบบ ได้แก่ Tourism Rally “เลาะเจ้าพระยา พาท่องเที่ยว”, Living Exhibition “ปฐมชลธีแห่งชีวีชาวสยาม” และกิจกรรม Green Tourism “วิ่งชมเจ้าพระยาราตรี Chao Phraya Night Run”
นอกจากนี้ ยังมีร้านค้าผู้ประกอบการและร้านอาหารกว่า 100 ร้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา การประดับไฟแสงสีบริเวณเขื่อนเจ้าพระยาอย่างยิ่งใหญ่ รวมถึงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง Only Monday และ ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ ที่จะร่วมสร้างสีสันและความบันเทิงให้กับนักท่องเที่ยวตลอดการจัดงาน