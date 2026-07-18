(คลิป)มาตามนัด! หุ่นเทียน“นายกฯหนู”ชูมือ40-60ไทยช่วยไทยพลัส หวังเซอร์ไพรส์ นนท. สีสันงานแห่เทียนพรรษาโคราช

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- มาตามนัด! หุ่นเทียน “นายกฯ หนู” ชูมือ 40-60 ไทยช่วยไทยพลัส” หวังเซอร์ไพรส์ ประชาชน นนท. และสร้างสีสันให้กับงานประเพณีแห่เทียนพรรษาโคราช ที่จัดขึ้น 29-30 ก.ค.69 บริเวณลานย่าโม
วันนี้ (18 ก.ค.69) ผู้สื่อข่าวว่า ที่บ้านเลขที่ 172 ม. 5 บ้านกอก ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา นายก้องเกียรติ วิชชาพิณ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพิมาย และคณะ เดินทางไปพบกับ นายวัชระ นาดี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 หนึ่งในช่างแกะเทียนพรรษาฝีมือดีของ อ.พิมาย ซึ่งตอนนี้กำลังเร่งเก็บรายละเอียดหุ่นเทียนพรรษาบุคคลที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นไฮไลต์ของงานประเพณีแห่เทียนพรรษาของ อ.พิมาย และ จ.นครราชสีมา โดยปีนี้ไฮไลต์ คือ หุ่นเทียนรูป “นายกหนู” นายอนุทิน ชาญวีระกุล นายกรัฐมนตรี ขนาดรวมฐานสูง 190 เซนติเมตร ใกล้เคียงสัดส่วนจริง ที่เตรียมมาเซอร์ไพรส์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
โดยนายวัชระ นาดี ช่างเทียน เปิดเผยว่า เมื่อถึงช่วงงานประเพณีแห่เทียนพรรษาทุกปี ตนจะแกะสลักหุ่นเทียนเพื่อนำไปเข้าร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาของ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เพื่อสร้างสีสันดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมงานกันมากขึ้น และปีนี้ได้เลือกภาพแบบ เป็น “นายกหนู” นายอนุทิน ชาญวีระกุล นายกรัฐมนตรีของไทยคนปัจจุบัน และเป็นบุคคลในกระแส โดยขึ้นรูปและปั้นแกะสลักให้อยู่ในท่ายืน ทำมือสัญลักษณ์ “40-60 ไทยช่วยไทยพลัส” ตามมาตรการที่รัฐบาลนำมากระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศอยู่ขณะนี้ เพื่อจะสร้างสีสัน เกาะกระแส และกระตุ้นการท่องเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2569 ของ อ.พิมาย และ จ.นครราชสีมา ให้คึกคักมากยิ่งขึ้น
ด้าน นายก้องเกียรติ วิชชาพิณ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า สำหรับงานประเพณีแห่เทียนพรรษาของเทศบาลตำบลพิมาย ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้ชื่องาน “ร่วมบุญ ร่วมบูชาแห่เทียนพรรษาเมืองพิมาย” ซึ่งจะมีขึ้นในวันนี้ 28 -29 กรกฎาคม 2569 ที่ บริเวณลานพรหมทัต หอนาฬิกา ถนนบูชายันต์ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โดยจะมีขบวนเทียนพรรษาจากทุกคุ้มวัดในเขตเทศบาลตำบลพิมาย นำมาจอดโชว์รวมกัน และส่งประกวดขบวนเทียนระดับอำเภอ ก่อนเตรียมแห่ขบวนเทียนไปรอบเขตเทศบาลตำบลพิมาย แล้วจึงเคลื่อนขบวนเดินทางเข้าตัวจังหวัดนครราชสีมา เพื่อร่วมประกวดขบวนเทียนพรรษากับทางจังหวัดฯ ใน งานประเพณีแห่เทียนพรรษาโคราช ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2569 บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ลานย่าโม) และพื้นที่โดยรอบในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
ช่างเทียนของแต่ละคุ้มวัดใน อ.พิมาย ตั้งใจแกะสลักเทียนกันอย่างสุดฝีมือ เพื่อให้ผลงานออกมาวิจิตรงดงามและยิ่งใหญ่อลังการที่สุด เพื่อสืบสานประเพณีและสืบสานงานศิลป์ผ่านต้นเทียนพรรษาให้คงอยู่คู่เมืองพิมาย และ จ.นครราชสีมา สืบไป