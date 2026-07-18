“ช้อปของดีเมืองมรดกโลก!”, “ยกทัพของดีสุโขทัยบุกกรุงเก่า”

พระนครศรีอยุธยา - จ.สุโขทัยเดินหน้าขยายตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน ยกทัพสินค้า OTOP คุณภาพกว่า 60 บูธ เปิดงาน “มหกรรมสืบสานมรดกงานหัตถกรรม งานหัตถศิลป์สุโขทัย ประจำปี 69” ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค อยุธยา ระหว่างวันที่ 18-22 ก.ค.หวังกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มรายได้ผู้ประกอบการ และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผู้บริโภค
วันนี้ ( 18 ก.ค.) นายธีรยุทธ สำราญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นางทองหล่อ สวัสดิเทพ พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย นางวชิรพร แจ้งเอี่ยม พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัยจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ให้มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น สร้างรายได้ และยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
ภายในงานรวบรวมสินค้า OTOP เด่นจากจังหวัดสุโขทัยกว่า 60 บูธ ครบทั้งงานหัตถกรรม งานหัตถศิลป์ ผ้าทอพื้นเมือง เครื่องเงิน เครื่องทองโบราณ เครื่องปั้นดินเผา อาหาร ของฝาก ของใช้ และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สะท้อนอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นของเมืองมรดกโลกสุโขทัย
ตลอด 5 วันของการจัดงาน ยังมีกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม การสาธิตภูมิปัญญาพื้นบ้าน กิจกรรมส่งเสริมการขาย ลุ้นรับของรางวัล และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างบรรยากาศคึกคักและดึงดูดนักท่องเที่ยว
ไฮไลต์ของงาน ได้แก่ มินิคอนเสิร์ตจาก “จ่อย รวมมิตร” ในวันที่ 18 กรกฎาคม และ “เอิร์น สุรัติกานต์ (เอิร์น เดอะสตาร์)” ในวันที่ 22 กรกฎาคม ร่วมสร้างสีสันให้กับงานตลอดการจัดกิจกรรม
ผู้สนใจสามารถเลือกซื้อสินค้า OTOP คุณภาพจากผู้ผลิตโดยตรง พร้อมสัมผัสเสน่ห์งานหัตถกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดสุโขทัย ได้ตั้งแต่วันที่ 18-22 กรกฎาคม 2569 ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา