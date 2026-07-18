(คลิป)วงจรปิดจับภาพระทึก! 2โจ๋ควงมีดบุกจี้ร้านสะดวกซื้อสุรินทร์ กวาดเงินไป 2 พัน รปภ.ฮีโร่เข้าช่วยต่อสู้จับกุม ก่อนควบจยย.หนีไปได้

สุรินทร์-กล้องวงจรปิดจับภาพระทึก 2 โจ๋สวมหมวกกันน็อกปิดบังใบหน้า ควงมีดบุกจี้ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven สาขา สะรันปาร์ค อ.เมือง สุรินทร์ กวาดเงินสดกว่า 2 พันบาท รปภ.ฮีโร่เข้าช่วยจับกุมต่อสู้กับคนร้ายด้วยมือเปล่า ก่อนคนร้ายสะบัดตัวหลุดวิ่งไปขึ้นรถจยย.ที่จอดไว้ขับหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว ตร.เร่งล่าตีว
เมื่อเวลา 03.30 น. วันที่ 18 กรกฎาคม 2569 เกิดเหตุคนร้ายเป็นชายวัยรุ่น 2 คน สวมเสื้อแขนยาวและสวมหมวกกันน็อกปิดบังใบหน้า บุกเข้าใช้อาวุธมีดข่มขู่พนักงานภายในร้าน 7-Eleven สาขาสะรันปาร์ค ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ พร้อมบังคับให้เปิดลิ้นชักเก็บเงิน ก่อนกวาดเงินสดหลบหนีไปประมาณ 2,141 บาท
ระหว่างเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสวนน้ำที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ซึ่งเห็นเหตุการณ์ ได้รีบเข้าช่วยเหลือและเข้าต่อสู้กับคนร้ายด้วยมือเปล่า แม้ไม่ทราบว่าคนร้ายมีอาวุธหรือไม่ โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง พยายามสกัดการหลบหนี แต่คนร้ายได้สะบัดตัวหลุดออกจากการจับกุม ก่อนวิ่งไปขึ้นรถจักรยานยนต์ที่จอดไว้และเร่งเครื่องหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางเสียงชื่นชมถึงความกล้าหาญของเจ้าหน้าที่ รปภ. ซึ่งหลายคนยกให้เป็น "ฮีโร่" ของเหตุการณ์ครั้งนี้
เบื้องต้น พลตำรวจตรีสุคนธ์ ศรีอรุณ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ได้สั่งการให้ชุดสืบสวนเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งในจุดเกิดเหตุและเส้นทางหลบหนี พร้อมรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อติดตามจับกุมคนร้ายทั้งสองรายมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด
หากประชาชนผู้ใดพบเห็นบุคคลต้องสงสัย หรือมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคดี สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่ หรือโทรสายด่วน 191 ตลอด 24 ชั่วโมง