ทีมสุขภาพจิตเข้าพูดคุยเยี่ยวยาจิตใจทหารบาดเจ็บจากเหยียบกับระเบิด พร้อมผ่าตัดแต่งบาดแผล

อุบลราชธานี-ทีมสุขภาพจิตเข้าพูดคุยเยี่ยวยาทหารบาดเจ็บจากระเบิดไม่ต้องกังวลกับอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้น และแพทย์ได้ทำการตกแต่งบาดแผลให้ทหารคนเหยียบกับระเบิด เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ก่อนให้นอนพักรักษาตัวไปจนกว่าจะหายดี
ที่ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ทีมเยี่ยวยาทางด้านจิตใจ (MCATT) จากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้เข้าพูดคุยปลอบขวัญและให้กำลังใจกับทหารทั้ง 3 นาย คือ จ.ส.อ.จักรกฤษ บัวแก้ว จ.ส.อ.สาธิต ผ่องแผ้ว และพลทหารธัญเทพ มีศิริ สังกัดกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 (ปตอ.1 พัน.3) ที่ได้รับบาดเจ็บจากแรงอัดของระเบิด ขณะปฏิบัติหน้าที่อยู่ในฐานปฏิบัติการจังหวัดศรีสะเกษเมื่อวานนี้
เพื่อประเมินความเสี่ยงทางจิตใจของผู้ประสบภาวะวิกฤติ ให้คลายความกังวลใจ ลดความตื่นตระหนกและภาวะเครียดรุนแรงจากเหตุสะเทือนขวัญจากอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ ก็พบว่าทหารทั้ง 3 นาย ยังไม่มีภาวะความเครียดที่รุนแรงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ขณะเดียวกันแพทย์ด้านศัลยกรรม รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ได้นำตัว จ.ส.อ.จักรกฤษ บัวแก้ว ซึ่งเป็นผู้เหยียบกับระเบิดเข้ารับการผ่าตัดบริเวณบาดแผลที่ถูกสะเก็ดระเบิดเข้าที่นิ้วนางเท้าด้านซ้ายฉีกขาด เนื่องจากแรงอัดระเบิด ทำให้ฝ่าเท้าและกระดูกเท้าหัก ต้องใส่เหล็กยึดไว้ 6 สัปดาห์ พร้อมทำการตกแต่งบาดแผลไม่ให้ติดเชื้อ ก่อนนำตัวมานอนพักรักษาต่อที่ห้องผู้ป่วยร่วมกับเพื่อนทหารที่มีอาการหูอื้อและแน่นหน้าอกจากแรงระบิด โดยทหารทั้ง 2 นายหลัง มีอาการบาดเจ็บไม่มากนัก แต่แพทย์ยังคงให้การดูแลจนกว่าจะมีอาการดีขึ้น และให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ตามปกติต่อไป