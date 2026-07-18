(คลิป)แม่พร้อมตา-ยายของเด็ก 11 ขวบร่ำไห้กราบขอโทษญาติพระสงฆ์ถูกลูกชายขับรถชนดับ

มุกดาหาร - ครอบครัวเด็กชาย 11 ขวบ ที่ขับรถชนพระสงฆ์มรณภาพ 10 รูป ขณะเดินธุดงค์ ร้องให้เสียใจฝากคำขอโทษ ขอขมา และขออโหสิกรรม กับพระที่มรณภาพ และอาพาธทุกรูป ยืนยันลูกชายขับรถไม่เป็นและไม่เคยมีใครในครอบครัวสอนน้องขับรถไม่ว่า รถยนต์ มอเตอร์ไซค์หรือจักรยาน
จากกรณีเด็กชายออทิสติกอายุ 11 ขวบ ขับรถชนพระสงฆ์ขณะเดินธุดงค์ ที่ถนนมุกดาหาร - ดอนตาล บ้านนาเวียงแก ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ทำให้พระสงฆ์มรณภาพจำนวน 10 รูป และอาพาธเป็นจำนวนมาก รวมไปถึงฆราวาสที่ได้รับบาดเจ็บ ตามที่ทราบกันทั่วไปแล้วนั้น
ล่าสุดวันนี้(18ก.ค.)ทางครอบครัวโดยมีแม่ ยาย และตา ของเด็กชาย 11 ขวบ นายชม-นางทองยุ้น ตาและยาย นางสาวสุกัญญา พิกุลศรี แม่ของเด็กชาย 11 ขวบได้ออกมาฝากคำขอโทษ ขอขมา และขออโหสิกรรม กับพระที่มรณภาพทุกรูป และพระที่อาพาธ และฆราวาสที่บาดเจ็บ
ภายหลังทางครอบครัวนี้ได้วีดีโอคอลพูดคุยกับ “ ออย แสงศิลป์ ” นักร้องอินดี้หมอลำที่สูญเสียหลวงพ่อแล้ว ทีมข่าวได้พูดคุยกับนางสาวสุกัญญา แม่ของเด็กชาย 11 ขวบ อีกครั้ง ซึ่งเธอได้ร้องไห้แล้วอธิบายว่า วันที่เกิดเหตุตัวเองก็มีอาการช็อกมากๆและรู้สึกเครียดจนคิดอะไรไม่ออก แล้วหลังจากนั้นก็ได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเข้ารับการรักษาทั้งแม่และลูก
โดยตัวของลูกชายได้ถูกส่งตัวไปรักษาที่แผนกเด็ก ส่วนตัวเองได้ถูกส่งตัวไปรักษาที่ตึกซึมเศร้าหญิง เพราะเห็นว่ามีความเครียดมาก แล้วก็อยู่ในความดูแลของหมอมาโดยตลอด ส่วนตอนนี้หมอให้ทดลองกลับมาใช้ชีวิตที่บ้านและรับยามากิน ซึ่งก็ยังควบคุมตัวเองไม่ได้เป็นบางครั้ง
จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถไปร่วมงานศพของพระธุดงค์ที่มรณภาพได้ และไม่สะดวกที่จะเดินทางไปพบครอบครัวพระธุดงค์ ที่ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร เพราะด้วยสภาพครอบครัวที่คุณตา - คุณยาย ก็แก่ชรา แล้วยานพาหนะหลักก็เป็นคันที่เกิดอุบัติเหตุ จึงไม่พร้อมที่จะเดินไป
วันนี้แม่ของเด็กชาย 11 ขวบ จึงขอใช้โอกาสขอโทษครอบครัวพระที่มรณภาพผ่านสื่อ โดยบอกว่า “ ขอกล่าวคำขอโทษผ่านสื่อ ขอให้สื่อช่วยส่งความรู้สึกของครอบครัวไปยังผู้สูญเสีย ฝากคำขอโทษ ขอขมา และขออโหสิกรรม กับพระที่มรณภาพทุกรูป รวมถึงญาติพี่น้องทุกคน ที่เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ต้องเสียคนที่รักและเสียคนสำคัญในครอบครัวไป ทางครอบครัวเราก็เสียใจ กับเหตุการณ์นี้ และไม่ได้อยากให้เกิดขึ้น อยากขอโทษแทนลูกชายด้วย ขอโทษมากๆ “
แม่ของเด็กชาย 11 ขวบ ระบุว่า ส่วนตัวอยากไปขอโทษครอบครัวของพระที่มรณภาพต่อหน้า แต่ด้วยสภาพร่างกายรวมถึงสภาพจิตใจในตอนนี้ คิดว่ายังไม่ไหว แล้วยังตัดสินใจอะไรไม่ได้ บอกเพียงว่าหลังเกิดเหตุ ยังรู้เสียใจอยู่ตลอด
ขณะที่แม่ยังยืนยันว่า ลูกชายขับรถไม่เป็น ไม่ว่าจะเป็นรถกระบะ รถมอเตอร์ไซค์ หรือ รถจักรยาน แล้วยังบอกด้วยว่า ที่ผ่านมาครอบครัวก็ไม่เคยสอนน้องขับรถด้วย เพราะแม้กระทั่งพี่ชายของน้องที่อายุ 13 ปี ก็ยังไม่เคยมีใครสอนขับรถยนต์เลย ซึ่งในบ้านมีคนขับรถยนต์เป็น 3 คน คือตัวเอง คุณตา และคุณยาย ดังนั้นไม่มีความจำเป็นอะไรเลยที่จะต้องสอนลูกขับรถ
ส่วนวันเกิดเหตุนางทองยุ้น พิกุลศรี คุณยายของเด็กชาย 11 ขวบ ชี้แจงว่า กุญแจรถอยู่ในผ้ากันเปื้อนของคุณยาย ซึ่งเตรียมตัวจะออกไปขายของที่ตลาดพรเพชร แต่หลานก็มาเอาผ้ากันเปื้อนไปตอนไหนไม่รู้ แล้วเปิดเข้าไปนั่งในรถพร้อมกับล็อคประตู แล้วก็สตาร์ทรถพุ่งออกไปเลย ซึ่งตัวเองเห็นต่อหน้าต่อตา แต่ก็ไม่รู้จะหยุดอย่างไร
ด้านนายชม พิกุลศรี ตุณตาของเด็ก 11 ขวบ กล่าวว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีแต่คำว่าเสียใจด้วย ขอโทษญาติของพระสงฆ์
สถานการณ์จำนวนผู้บาดเจ็บและมรณภาพ เหตุรถกระบะชนพระสงฆ์ จังหวัดมุกดาหาร สรุปยอดทั้งหมด 22 ราย เสียชีวิต 10 ราย ส่งต่อโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 4 ราย รพ.เดชอุดม 2 ราย รพ.มหาราชนครราชสีมา 1 ราย รพ.กันทรลักษ์ 1 ราย รวม 8 ราย ยังคงนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลมุกดาหาร(พิเศษสงฆ์อาพาธ) 1 ราย อาการดีแล้วกลับวัด 2 ราย กลับบ้าน 1 ราย ฆราวาส ..
ส่วนคดีเด็ก 11 ขวบขับรถกระบะชนพระสงฆ์ ยังอยู่ในขั้นตอนรวบรวมหลักฐาน ขณะนี้ตำรวจเตรียมพิจารณาแจ้งข้อหาฐานปล่อยปละละเลยกับผู้ปกครอง ด้านกระทรวงยุติธรรมได้มอบเงินเยียวยาญาติผู้เสียชีวิตรวม 3 ล้านแล้ว..