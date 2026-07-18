(คลิป)ดรามาสนั่น ‘นาน้อย น่าน’!กรรมการวัดลงมติเชิญ “เจ้าอาวาส-หมา/แมวจร”พ้นกำแพงวัดพรุ่งนี้

น่าน – ดรามาสนั่นเมือง..กรรมการวัดน้ำหิน นาน้อย เมืองน่าน ล็อกประตู-ลงมติขีดเส้นให้ทั้ง “เจ้าอาวาส-หมา/แมวจร 20 กว่าชีวิต” ต้องออกพ้นวัดภายในพรุ่งนี้(19 ก.ค.) หลังคนเอามาปล่อย-เจ้าอาวาสฯเห็นแล้วสงสาร ให้เข้าให้น้ำ จนจำนวนเพิ่มขึ้น ทั้งอึทั้งฉี่เหม็นกระทบศาสนกิจ-ศรัทธาสาธุชนต้องทนกันมานาน ล่าสุดพระเจ้าอาวาสย้ายออกจากวัดกลางดึกแล้ว
กลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในพื้นที่ตำบลเชียงของ อ.นาน้อย จ.น่าน อยู่ในขณะนี้ หลังเกิดข้อขัดแย้งภายในวัดน้ำหิน กรณีคณะกรรมการวัดมีมติให้เจ้าอาวาส พร้อมสุนัขและแมว กว่า 20 ชีวิต ออกจากวัดภายในวันพรุ่งนี้(อาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม) เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสัตว์จำนวนมากที่อาศัยอยู่ภายในวัด จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก และทำให้ชาวบ้านแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย
และกลางดึกที่ผ่านมา(17 ก.ค.) เจ้าอาวาสฯก็ต้องย้ายออกไปจำวัดอยู่กับเจ้าคณะตำบลชั่วคราว ส่งผลให้กระแสดรามายิ่งทวีความรุนแรง โดยมีทั้งผู้ที่เห็นใจพระ และผู้ที่เห็นด้วยกับการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการวัด
ล่าสุดเช้าวันนี้(18 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่าประตูทางเข้าวัดทุกด้านถูกล็อกด้วยกุญแจ ไม่สามารถเข้าไปภายในวัดได้ แต่ยังมองเห็นสุนัขและแมวจำนวนหนึ่งเดินอยู่ภายในบริเวณวัด ขณะที่ชาวบ้านยังคงเดินทางมาสอบถาม-ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
กรรมการวัดน้ำหิน เปิดเผยว่า ปัญหาสุนัขและแมวจำนวนมากภายในวัดเกิดขึ้นสะสมมานาน โดยเฉพาะแมวที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นไม่หยุด เนื่องจากมีคนนำมาปล่อยทิ้งไว้ที่วัดเป็นประจำ ซึ่งปัญหาหลักไม่ได้อยู่ที่การเลี้ยง แต่เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้มาทำบุญและประกอบศาสนกิจ ที่ต้องกลิ่นเหม็นจากอึและฉี่ของแมวรุนแรงมาก โดยเฉพาะภายในกุฏิและวิหาร
เวลาชาวบ้านเข้ามาทำบุญ ประชุม หรือประกอบพิธีทางศาสนา ต่างบ่นว่าเหม็นจนทนไม่ไหว นอกจากนี้แมวยังขึ้นโต๊ะ ปีนฝ้าเพดาน ทำให้ฝ้าและทรัพย์สินของวัดได้รับความเสียหาย
กรรมการวัดยอมรับว่า เจ้าอาวาสเป็นพระที่รักสัตว์และมีเมตตา เห็นสัตว์ถูกนำมาทิ้งก็ให้อาหาร-ปล่อยให้อาศัยอยู่ แต่เมื่อจำนวนสัตว์เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จึงกลายเป็นภาระ ส่งผลกระทบต่อวัดและชุมชน พร้อมยืนยันว่า พระท่านประพฤติดี เป็นพระนักพัฒนา กวาดวัด ทำความสะอาดทุกวัน ส่วนข่าวที่ว่ากรรมการวัดขับไล่พระนั้น ไม่เป็นความจริง เราเพียงต้องการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับวัด ไม่ได้มีเจตนาขับไล่พระ
ด้าน เจ้าอาวาส ซึ่งขณะนี้ได้ย้ายไปจำวัดอยู่ที่วัดหนองบัว ต.ศรีษะเกษ ยืนยันไม่ได้เป็นคนนำมาเลี้ยง แต่ยอมรับรักสัตว์ สงสารสุนัขกับแมวที่ถูกนำมาปล่อยไว้ที่วัด พอเห็นก็สงสาร จึงให้อาหาร ให้น้ำ เพราะปล่อยให้อดตายก็ทำไม่ได้ ขณะนี้กำลังเร่งประสานผู้ใจบุญและเครือข่ายช่วยเหลือสัตว์ เพื่อหาบ้านใหม่ให้สุนัขกับแมวทั้งหมด
“ก็กังวลว่าจะดำเนินการไม่ทันภายในวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม ซึ่งเป็นกำหนดเวลาที่คณะกรรมการวัดแจ้งไว้ อาตมาก็อยากให้ทุกฝ่ายช่วยกันหาทางออกที่ดีที่สุด ทั้งกับวัดและกับสัตว์ เพราะทุกชีวิตก็มีคุณค่า”
อย่างไรตาม เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ประชาชนในพื้นที่แบ่งออกเป็นสองกระแสอย่างชัดเจน ฝ่ายหนึ่งเห็นว่าคณะกรรมการวัดจำเป็นต้องแก้ไขปัญหา เพราะสภาพภายในวัดส่งกลิ่นเหม็น ความสะอาดลดลง กระทบต่อผู้ที่มาปฏิบัติศาสนกิจ รวมถึงทรัพย์สินของวัดได้รับความเสียหาย
อีกฝ่ายกลับมองว่า การให้เจ้าอาวาสและสัตว์ออกจากวัดในเวลาอันจำกัด อาจกระทบต่อสวัสดิภาพของสุนัขและแมวกว่า 20 ชีวิต พร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความเมตตา ช่วยกันหาทางออกที่เหมาะสม มากกว่าการผลักภาระให้สัตว์ที่ถูกนำมาปล่อยทิ้ง
ทั้งนี้กรณีที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นเพียงความขัดแย้งระหว่างวัดกับสัตว์เท่านั้น แต่ยังสะท้อนปัญหาการนำสัตว์ไปปล่อยทิ้งตามวัด ซึ่งเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ จนกลายเป็นภาระของพระสงฆ์และชุมชน เมื่อจำนวนสัตว์เพิ่มขึ้น ปัญหาด้านกลิ่น สุขอนามัย ความเสียหายของทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการดูแลก็เพิ่มขึ้นตาม แต่หากขับไล่สัตว์ออกไป ก็อาจกระทบต่อชีวิตของสัตว์เหล่านั้นเช่นกัน
ขณะนี้ทุกฝ่ายยังจับตาว่า ก่อนถึงเส้นตายในวันที่ 19 กรกฎาคม จะสามารถหาทางออกร่วมกันได้หรือไม่ เพื่อให้ทั้งวัด พระสงฆ์ ชุมชน และสุนัข-แมวกว่า 20 ชีวิต ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมและเกิดผลกระทบน้อยที่สุด.