“หมูเด้ง” ขอแก้มือ! ฟันธงอาร์เจนตินาซิวแชมป์โลก 2026 สร้างสีสันรับนัดชิงที่เขาเขียว

ศูนย์ข่าวศรีราชา - สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจัดกิจกรรมให้ “หมูเด้ง” ฮิปโปแคระขวัญใจมหาชน ทายผลฟุตบอลโลก 2026 รอบชิงชนะเลิศ ระหว่างสเปนกับอาร์เจนตินา ก่อนเลือกฝั่ง “ฟ้าขาว” แบบไม่ลังเล พร้อมย้ำเป็นกิจกรรมสร้างสีสันและส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ เพื่อความบันเทิงของนักท่องเที่ยวเท่านั้น
วันนี้( 18 ก.ค.) นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ร่วมสร้างสีสันให้กับนักท่องเที่ยว ด้วยกิจกรรมทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 รอบชิงชนะเลิศ ระหว่างทีมชาติสเปน พบ ทีมชาติอาร์เจนตินา โดยมี “หมูเด้ง” ฮิปโปแคระขวัญใจมหาชน รับหน้าที่เป็นผู้ทำนายผลการแข่งขัน ที่ส่วนแสดงฮิปโป สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เจ้าหน้าที่งานโภชนาการของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ได้จัดเตรียมผลไม้เป็นอาหารเสริมพฤติกรรม (Animal Enrichment) พร้อมแกะสลักชื่อทีมชาติ ESP และ ARG และปักธงชาติของทั้งสองประเทศไว้บนชุดผลไม้ ขณะที่พี่เบนซ์ ผู้ดูแลหมูเด้ง ได้ร่วมจัดเตรียมพื้นที่และอาหาร ก่อนปล่อยให้หมูเด้งเลือกทีมที่คาดว่าจะคว้าแชมป์โลก
ทันทีที่เริ่มกิจกรรม หมูเด้งเดินตรงไปยังชุดผลไม้ที่ปักธงชาติอาร์เจนตินา (ARG) ก่อนเริ่มกินอย่างเอร็ดอร่อย ท่ามกลางเสียงเชียร์และเสียงหัวเราะของนักท่องเที่ยวที่เฝ้ารอชม ส่งผลให้คำทำนายของหมูเด้งในปีนี้คือ ทีมชาติอาร์เจนตินา จะเป็นผู้คว้าแชมป์ฟุตบอลโลก 2026 ซึ่งสร้างความคึกคักและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาร่วมเก็บภาพความน่ารักของฮิปโปแคระชื่อดังอย่างใกล้ชิด
นายณรงวิทย์ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำในช่วงการแข่งขันกีฬารายการสำคัญ เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความสนุกสนานและเพิ่มประสบการณ์การท่องเที่ยวให้กับผู้มาเยือน ควบคู่กับการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ ผ่านการจัดกิจกรรมอาหารเสริมพฤติกรรม ซึ่งช่วยกระตุ้นให้สัตว์ได้เคลื่อนไหว ค้นหาอาหาร ลดความเครียด และแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ อันเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการดูแลสัตว์ตามหลักวิชาการ
ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว กล่าวอีกว่า ผลการเลือกของหมูเด้งเป็นเพียงกิจกรรมเพื่อความบันเทิงและการประชาสัมพันธ์ ไม่ได้มีเจตนาชี้นำผลการแข่งขันหรือสนับสนุนการเล่นการพนันแต่อย่างใด พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสความน่ารักของหมูเด้งและสัตว์นานาชนิดภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวในช่วงวันหยุด ซึ่งยังมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านธรรมชาติและสัตว์ป่าให้ร่วมสนุกตลอดทั้งปี.