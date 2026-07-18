ชาวปากน้ำปราณรวมพลังจี้สร้างสะพานใหม่ หลังปล่อยผุพังนานกว่า 2 ปี ต้องขับอ้อมกว่า 10 กม. หวั่นงบฯ 70 ล้านถูกพับ

ประจวบคีรีขันธ์ – ชาวบ้านตำบลปากน้ำปราณ ประจวบฯ รวมตัวชูป้ายเรียกร้องให้กรมโยธาธิการและผังเมือง เร่งก่อสร้างสะพานบ้านคลองเก่า หลังสะพานเดิมชำรุดหนักจนรถยนต์ผ่านไม่ได้ ต้องขับอ้อมไกลกว่า 10 กิโลเมตร ขณะที่โครงการยังเหลืองบประมาณกว่า 70 ล้านบาท แต่ไร้ความคืบหน้า ท่ามกลางความกังวลว่างบประมาณอาจถูกพับหากไม่ลงนามสัญญาภายในปีงบประมาณนี้
วันนี้( 18 ก.ค.) นายพีรศักดิ์ จิวรรจนะโรดม นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมชาวบ้านในพื้นที่ รวมตัวบริเวณสะพานบ้านคลองเก่า หมู่ 1 บ้านหัวแหลม ตำบลปากน้ำปราณ ถือป้ายเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการก่อสร้างสะพานแห่งใหม่ หลังสะพานเดิมชำรุดทรุดโทรมอย่างหนัก ไม่สามารถให้รถยนต์สัญจรผ่านได้ เหลือเพียงรถจักรยานยนต์และรถพ่วงข้างที่ยังใช้งานได้ด้วยความยากลำบาก
จากการตรวจสอบพบว่า โครงสร้างเหล็กของสะพานผุกร่อนหลายจุด บางช่วงขาดหายจนเกิดช่องว่างขนาดใหญ่ ต้องนำกรวยยางมาวางกั้นเพื่อเตือนผู้ใช้เส้นทาง ส่งผลให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางระหว่างพื้นที่ปากน้ำปราณกับอำเภอหัวหิน ต้องเปลี่ยนเส้นทางและขับรถอ้อมไกลกว่า 10 กิโลเมตร เพิ่มทั้งระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
นายพีรศักดิ์ กล่าวว่า สะพานแห่งนี้เป็นโครงการของกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณมาตั้งแต่ปี 2567 แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าในการก่อสร้าง แม้ช่วงที่ผ่านมาโครงสร้างจะได้รับผลกระทบจากพายุและมีสภาพทรุดโทรมลงอย่างต่อเนื่อง จนไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีวงเงินรวมประมาณ 118 ล้านบาท ครอบคลุมการก่อสร้างสะพาน พร้อมงานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ถนน และท่อระบายน้ำ ซึ่งในส่วนของถนนและสาธารณูปโภคดำเนินการแล้วเสร็จ เหลือเพียงการก่อสร้างสะพานเท่านั้น ขณะที่จากการติดตามข้อมูลกับกรมโยธาธิการและผังเมือง พบว่ายังมีงบประมาณคงเหลือสำหรับงานสะพานอีกประมาณ 70 ล้านบาท และได้รับใบอนุญาตดำเนินโครงการครบถ้วนแล้ว
นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำปราณ ระบุว่า ชาวบ้านยังคงตั้งข้อสงสัยว่า ในเมื่อทั้งงบประมาณและขั้นตอนด้านกฎหมายมีความพร้อม เหตุใดโครงการจึงยังไม่สามารถเริ่มก่อสร้างได้ พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงข้อเท็จจริง และเร่งรัดการดำเนินงานโดยเร็ว เพื่อคลี่คลายความเดือดร้อนของประชาชน
นอกจากนี้ หากสะพานแห่งใหม่ก่อสร้างแล้วเสร็จ จะกลายเป็นเส้นทางท่องเที่ยวสายสำคัญ เชื่อมต่อระหว่างอำเภอหัวหินกับอำเภอปราณบุรี ผ่านแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง อาทิ เขาตะเกียบ เขาเต่า วนอุทยานปราณบุรี บ้านคลองเก่า และจุดชมวิวเขาเจ้าแม่ทับทิม ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว รวมถึงอำนวยความสะดวกต่อการขนส่งสินค้าและการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่
อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านแสดงความกังวลว่า หากโครงการยังไม่มีการลงนามสัญญาจ้างก่อนสิ้นสุดปีงบประมาณในเดือนตุลาคมนี้ งบประมาณที่เหลืออาจถูกตัดพับ ส่งผลให้การก่อสร้างต้องล่าช้าออกไปอีก และประชาชนจะยังคงต้องเผชิญกับความยากลำบากในการสัญจรต่อไปโดยไม่มีกำหนด จึงขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งผลักดันโครงการให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด เพื่อคืนเส้นทางคมนาคมที่ปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน.