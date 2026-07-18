กอ.รมน.สุพรรณบุรี-สกร. รุดช่วย "น้องนะโม" เด็กขายมะระวัย 12 ปี สานฝันเรียนต่อ หลังคลิป เรไร ไหทองคำ ศิลปินดังสร้างแรงบันดาลใจ

สุพรรณบุรี - รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดสุพรรณบุรี ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่มอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือ "น้องนะโม" เด็กชายวัย 12 ปี ที่เร่ขายมะระหาเงินเรียนต่อ หลังเรื่องราวถูกเผยแพร่ผ่านโซเชียลจนสร้างความประทับใจ ขณะที่ สกร.สุพรรณบุรี รับตัวเข้าสู่ระบบการศึกษา พร้อมวางแผนฟื้นฟูทักษะการอ่าน-เขียนและส่งเสริมอาชีพ ควบคู่การดูแลจากหลายหน่วยงาน
วันนี้ (18 ก.ค.) พ.อ.ณัฐติพงษ์ ตะโกใหญ่ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ภายหลังจากสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่เรื่องราวของ ด.ช.ศุภชัย บุญญเทศ หรือ "น้องนะโม" อายุ 12 ปี ที่เดินเร่ขายมะระลูกละ 20 บาท เพื่อนำเงินเก็บไว้สมัครเรียนต่อ ทำให้หลายหน่วยงานเร่งเข้าช่วยเหลือเด็กและครอบครัว
เรื่องราวของน้องนะโมได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง หลัง "เรไร ไหทองคำ" หรือ "ทราย-จิดาภา" ศิลปินลูกทุ่งอินดี้ชื่อดัง รับซื้อมะระทั้งหมด พร้อมมอบเงินให้นำไปซื้อขนม ก่อนนำคลิปเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊ก จนเกิดกระแสชื่นชมในความขยัน อดทน และความตั้งใจของเด็กชายที่อยากเรียนต่อ แม้ฐานะครอบครัวยากจน
ภายหลังทราบเรื่อง พ.อ.ณัฐติพงษ์ ได้มอบหมายให้ ร.ท.กฤตวัฒน์ ศรีประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการมวลชน กอ.รมน.จังหวัดสุพรรณบุรี ประสานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสองพี่น้อง ลงพื้นที่ช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน
จากการลงพื้นที่พบว่า บ้านพักของครอบครัวมีสภาพค่อนข้างทรุดโทรม สร้างจากสังกะสี ผ้าใบ และไม้เก่า โดยน้องนะโมพร้อมบิดา นายวีรศักดิ์ บุญญเทศ อายุ 31 ปี และมารดา น.ส.จันทณา สีนวล อายุ 45 ปี ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ด้วยบรรยากาศอบอุ่น
เบื้องต้น กอ.รมน.จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและเงินช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมยืนยันว่าจะติดตามและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การช่วยเหลือครอบครัวอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ด้าน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) อำเภอสองพี่น้อง ได้รับตัวน้องนะโมเข้าสู่ระบบการศึกษาทางเลือกตามความตั้งใจ โดยจะจัดแผนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับศักยภาพ เริ่มจากการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนให้คล่อง ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ ควบคู่กับการเรียนในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา
นอกจากนี้ ครู สกร. ยังเตรียมส่งเสริมทักษะด้านอาชีพตามความสนใจของน้อง ด้วยการฝึกปลูกผักภายในศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบล ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เพื่อให้น้องมีรายได้ระหว่างเรียน และสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพในอนาคต
ขณะที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ อบต.ศรีสำราญ ได้ลงพื้นที่สำรวจสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัว เพื่อนำข้อมูลเข้าสู่กระบวนการพิจารณาความช่วยเหลือด้านสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพิ่มเติม
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุพรรณบุรี ระบุว่า เรื่องราวของน้องนะโมสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของการศึกษา แม้จะมีข้อจำกัดด้านฐานะและสมรรถนะการเรียนรู้ แต่เด็กยังมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาเล่าเรียน โดย สกร. จะออกแบบแผนการเรียนรู้เฉพาะบุคคล เพื่อให้น้องสามารถพัฒนาศักยภาพได้เต็มที่
ล่าสุด นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า ขณะนี้ได้ประสานงานร่วมกับอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาผู้เรียน สกร. ที่อาจได้รับผลกระทบต่อสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมยืนยันว่าจะเร่งหาทางออก เพื่อให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนต่อได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่สูญเสียสิทธิด้านสวัสดิการของรัฐ.