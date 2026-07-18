อีกแล้วทางลงศาลปู่โทน จ.ปราจีนบุรี​ ล่าสุดบรรทุกพ่วงพลิกคว่ำไฟลุกท่วมคลอกคนขับดับคาที่

ปราจีนบุรี- อีกแล้วทางลงศาลปู่โทน จ.ปราจีนบุรี ล่าสุดรถบรรทุกพ่วงพลิกคว่ำขณะวิ่งลงเขา ทำไฟลุกท่วมคลอกคนขับดับคาซากรถ เหตุเกิดช่วงกลางดึกที่ผ่านมา จนท.เร่งตรวจสอบหาที่มาของอุบัติเหตุ
เมื่อเวลา 00.30 น. วันนี้ ( 18 ก.ค.) ไก้เกิดเหตุรถบรรทุกพ่วงพลิกคว่ำกีดขวางการจราจร ขณะวิ่งลงจากเขาศาลปู่โทน ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี จนเกิดไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงและมีผู้เสียชีวิตติดในกองเพลิง และยังทำให้การจราจรติดขัดรถไม่สามารถผ่านได้
หลังเกิดเหตุ ร.ต.อ.สมัย สุดาชาติ รองสารวัตรเวรสอบสวน สภ.วังขอนแดง ได้เร่งประสานเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสัจจะพุทธธรรมกบินทร์บุรีพร้อมรถดับเพลิง อบต.บุพราหมณ์ อ.นาดี และแขวงการทางฯ เทศบาลเมืองหนองกี่ ปภ.เขต 3 เข้าให้การช่วยเหลือ
ในที่เกิดเหตุพบรถบรรทุกพ่วงทะเบียน 70-5674 กทม. สภาพพลิกตะแคงอยู่กับแทงปูนแบริเออร์กลางถนน จนเกิดไฟลุกไหม้อย่างรุนแรง เจ้าหน้าที่จึงได้ฉีดน้ำดับเพลิง ส่วนที่บริเวณหน้ารถยังพบร่างผู้เสียชีวิตถูกเพลิงไหม้ดำเป็นตอตะโก จนไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นเพศชายหรือหญิง
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้รีบนำร่างออกจากกองเพลิงเพื่อนำส่งโรงพยาบาลนาดี ทำการพิสูจน์อัตลักษณ์ก่อนประสานญาติให้เดินทางมารับศพไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนา และจะเร่งตรวจสอบหาที่มาของอุบัติเหตุต่อไป