"หญิงลี"-"ไทเกอร์"2ดาวเด่นสวนสัตว์เชียงใหม่สร้างสีสันฟุตบอลโลกนัดชิง"สเปน-อาร์เจนติน่า"วัดความแม่นทายแชมป์โลก

เชียงใหม่-สวนสัตว์เชียงใหม่ร่วมสร้างสีสันนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026 ระหว่าง "สเปน-อาร์เจนติน่า" จัด2สัตว์ดาวเด่นทายผลพร้อมกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ โดย "หญิงลี"เสือดำ ชี้ทีมกระทิงดุจะคว้าชัย ส่วน "ไทเกอร์"แพนด้าแดง ฟันธงเลือกทีมฟ้าขาว รอลุ้นผลว่าตัวไหนแม่นกว่า
วันนี้(18ก.ค.69)สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ (Animal Enrichment) สร้างสีสันและความสนุกให้กับนักท่องเที่ยว ต้อนรับการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 รอบชิงชนะเลิศ ระหว่าง ทีมชาติสเปน พบกับ ทีมชาติอาร์เจนตินา โดยส่งสองกูรูแห่งสวนสัตว์เชียงใหม่ ได้แก่ "หญิงลี" เสือดำ และ "ไทเกอร์" แพนด้าแดง ร่วมกิจกรรมเลือกทีมที่คาดว่าจะคว้าแชมป์โลก หลังจากทั้งสองตัวสามารถเลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบได้อย่างถูกต้องในการแข่งขันรอบก่อนหน้า
โดยกิจกรรมของ หญิงลี จัดในรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ผ่าน กล่องซ่อนอาหาร ซึ่งออกแบบเป็นรูปเสื้อทีมชาติสเปนและทีมชาติอาร์เจนตินา ภายในบรรจุอาหารโปรดของหญิงลีไว้เท่ากันทั้งสองกล่อง เพื่อให้สัตว์ใช้ประสาทสัมผัสและสัญชาตญาณในการเลือก ปรากฏว่า หญิงลีเลือกทีมชาติสเปน
ขณะที่ ไทเกอร์ ได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ในรูปแบบ การเปลี่ยนรูปแบบการจ่ายอาหาร โดยนำอาหารใส่ไว้ภายใต้ลูกฟุตบอลที่ตกแต่งด้วยสัญลักษณ์ของทั้งสองทีมชาติ เพื่อกระตุ้นพฤติกรรมการสำรวจและการเล่นตามธรรมชาติของสัตว์ ก่อนที่ไทเกอร์จะเลือกเข้าไปเล่นและเปิดลูกฟุตบอลของทีมชาติอาร์เจนตินาเตะเข้าโกล์เป็นทีมแรก
ทั้งนี้นายพิชิต ชิตมินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) ซึ่งช่วยกระตุ้นการใช้ประสาทสัมผัส กระตุ้นให้สัตว์ได้ใช้พฤติกรรมตามธรรมชาติ ด้านการดมกลิ่น การใช้สายตา ในการหาอาหารสอดแทรกในกิจกรรมที่แปลกใหม่ และลดความเครียดของสัตว์ อีกทั้งยังเป็นการสร้างสีสันและความสนุกให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก โดยผลการเลือกของหญิงลีและไทเกอร์เป็นเพียงกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อความบันเทิง มิได้มีเจตนาชี้นำหรือทำนายผลการแข่งขัน และไม่สนับสนุนด้านการพนันแต่อย่างใด
สวนสัตว์เชียงใหม่ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและแฟนฟุตบอลร่วมลุ้นไปพร้อมกันว่า ระหว่าง หญิงลี และ ไทเกอร์ ใครจะเป็น "กูรูตัวจริง" ที่ทำนายผลการแข่งขันได้อย่างแม่นยำ พร้อมติดตามการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 รอบชิงชนะเลิศ ระหว่างทีมชาติสเปนและทีมชาติอาร์เจนตินา และร่วมส่งกำลังใจให้ทีมโปรดของทุกคนไปด้วยกันในบรรยากาศแห่งมิตรภาพและการเชียร์กีฬาอย่างสร้างสรรค์