xs
xsm
sm
md
lg

“อาบป่า” ปลุกพลังคืนสมดุลชีวิต! เปิดตัวหนังสือ “พันธะสัญญาแห่งชีวิต” ชูแนวคิด “โลกอยู่รอดด้วยการเกื้อกูล ไม่ใช่การแข่งขัน”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อวันที่ 17 ก.ค.2569 ณ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แคมปัส ขอนแก่น สำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือ CEA ร่วม มูลนิธิออมไทย บ. ออมไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ บริษัท เวริทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดนิทรรศการ “อาบป่า” (Forest Therapy Exhibition) พร้อมเปิดตัวหนังสือ “พันธะสัญญาแห่งชีวิต” ผลงาน ดร.ประเสริฐ ปิ่นงาม ทั้งนี้เพื่อสร้างพื้นที่เรียนรู้ด้านธรรมชาติ การเยียวยาจิตใจ และปลุกจิตสำนึกการอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


ดร.ประเสริฐ ปิ่นงาม ผู้เขียนหนังสือ “พันธะสัญญาแห่งชีวิต” เปิดเผยว่า จุดเริ่มต้นของหนังสือมาจากคำถามพื้นฐานที่ติดอยู่ในใจมาตลอดว่า “มนุษย์เกิดมาทำไม ชีวิตคืออะไร และเป้าหมายของการมีชีวิตคืออะไร” ประกอบกับความเชื่อที่ว่า ทุกสรรพสิ่งบนโลกต่างเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้ง

แรงบันดาลใจสำคัญเกิดขึ้นหลังศึกษาผลงานของ ดร.ลินน์ มาร์กุลิส (Dr. Lynn Margulis) นักชีววิทยาผู้เสนอทฤษฎีการกำเนิดไมโทคอนเดรีย ซึ่งเปลี่ยนมุมมองของโลกวิทยาศาสตร์จากแนวคิดที่เน้นการแข่งขันตามธรรมชาติ ไปสู่แนวคิดของ “การพึ่งพาอาศัยและการอยู่ร่วมกัน” ของสิ่งมีชีวิต แม้ผลงานของเธอจะถูกปฏิเสธถึง 15 ครั้ง ก่อนจะได้รับการยอมรับในเวลาต่อมา

ดร.ประเสริฐกล่าวว่า หนังสือเล่มนี้ต้องการใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์อธิบายความหมายของชีวิต แทนการอธิบายผ่านปรัชญาหรือศาสนาเพียงอย่างเดียว เพื่อให้คนรุ่นใหม่สามารถเข้าใจว่า ทุกชีวิตบนโลกมีความเชื่อมโยงกัน และการอยู่รอดของมนุษย์เกิดจากความร่วมมือมากกว่าการแข่งขัน


ด้าน นายประยุทธ จิตรกลาง นักสื่อความหมายธรรมชาติ จากศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ ผู้ทำงานใกล้ชิดธรรมชาติมานานกว่า 40 ปี กล่าวว่า มนุษย์ได้รับประโยชน์จากธรรมชาติมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นอากาศ น้ำ อาหาร หรือทรัพยากรที่หล่อเลี้ยงชีวิต แต่กลับมีผู้คนเพียงไม่มากที่ตระหนักถึงการตอบแทนบุญคุณของธรรมชาติ

นายประยุทธระบุว่า เป้าหมายสำคัญของการทำงาน คือการสร้างจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป มองเห็นคุณค่าของป่าไม้ สัตว์ป่า และระบบนิเวศ เพราะหากผู้คนยังมองธรรมชาติเป็นเพียงทรัพยากรสำหรับตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ปัญหาการทำลายป่า ไฟป่า และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพก็จะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง




นายประยุทธยังอัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ว่า “ควรปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นจะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและดูแลด้วยตนเอง” พร้อมย้ำว่า การสร้างความรัก ความเข้าใจ และความเคารพต่อธรรมชาติ คือรากฐานสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


การจัดนิทรรศการ “อาบป่า” ครั้งนี้ จึงไม่เพียงเป็นเวทีเปิดตัวหนังสือ หากยังเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เชื่อมโยงวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ และการพัฒนาจิตใจ เพื่อปลุกให้สังคมหันกลับมาทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับโลกธรรมชาติ ภายใต้แนวคิดสำคัญว่า “โลกใบนี้ไม่ใช่โลกของมนุษย์เพียงผู้เดียว แต่คือโลกธรรมชาติที่ทุกชีวิตต้องอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล”

“อาบป่า” ปลุกพลังคืนสมดุลชีวิต! เปิดตัวหนังสือ “พันธะสัญญาแห่งชีวิต” ชูแนวคิด “โลกอยู่รอดด้วยการเกื้อกูล ไม่ใช่การแข่งขัน”
“อาบป่า” ปลุกพลังคืนสมดุลชีวิต! เปิดตัวหนังสือ “พันธะสัญญาแห่งชีวิต” ชูแนวคิด “โลกอยู่รอดด้วยการเกื้อกูล ไม่ใช่การแข่งขัน”
“อาบป่า” ปลุกพลังคืนสมดุลชีวิต! เปิดตัวหนังสือ “พันธะสัญญาแห่งชีวิต” ชูแนวคิด “โลกอยู่รอดด้วยการเกื้อกูล ไม่ใช่การแข่งขัน”
“อาบป่า” ปลุกพลังคืนสมดุลชีวิต! เปิดตัวหนังสือ “พันธะสัญญาแห่งชีวิต” ชูแนวคิด “โลกอยู่รอดด้วยการเกื้อกูล ไม่ใช่การแข่งขัน”
“อาบป่า” ปลุกพลังคืนสมดุลชีวิต! เปิดตัวหนังสือ “พันธะสัญญาแห่งชีวิต” ชูแนวคิด “โลกอยู่รอดด้วยการเกื้อกูล ไม่ใช่การแข่งขัน”
+1