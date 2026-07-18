“อาบป่า” ปลุกพลังคืนสมดุลชีวิต! เปิดตัวหนังสือ “พันธะสัญญาแห่งชีวิต” ชูแนวคิด “โลกอยู่รอดด้วยการเกื้อกูล ไม่ใช่การแข่งขัน”

เมื่อวันที่ 17 ก.ค.2569 ณ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แคมปัส ขอนแก่น สำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือ CEA ร่วม มูลนิธิออมไทย บ. ออมไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ บริษัท เวริทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดนิทรรศการ “อาบป่า” (Forest Therapy Exhibition) พร้อมเปิดตัวหนังสือ “พันธะสัญญาแห่งชีวิต” ผลงาน ดร.ประเสริฐ ปิ่นงาม ทั้งนี้เพื่อสร้างพื้นที่เรียนรู้ด้านธรรมชาติ การเยียวยาจิตใจ และปลุกจิตสำนึกการอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ดร.ประเสริฐ ปิ่นงาม ผู้เขียนหนังสือ “พันธะสัญญาแห่งชีวิต” เปิดเผยว่า จุดเริ่มต้นของหนังสือมาจากคำถามพื้นฐานที่ติดอยู่ในใจมาตลอดว่า “มนุษย์เกิดมาทำไม ชีวิตคืออะไร และเป้าหมายของการมีชีวิตคืออะไร” ประกอบกับความเชื่อที่ว่า ทุกสรรพสิ่งบนโลกต่างเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้ง
แรงบันดาลใจสำคัญเกิดขึ้นหลังศึกษาผลงานของ ดร.ลินน์ มาร์กุลิส (Dr. Lynn Margulis) นักชีววิทยาผู้เสนอทฤษฎีการกำเนิดไมโทคอนเดรีย ซึ่งเปลี่ยนมุมมองของโลกวิทยาศาสตร์จากแนวคิดที่เน้นการแข่งขันตามธรรมชาติ ไปสู่แนวคิดของ “การพึ่งพาอาศัยและการอยู่ร่วมกัน” ของสิ่งมีชีวิต แม้ผลงานของเธอจะถูกปฏิเสธถึง 15 ครั้ง ก่อนจะได้รับการยอมรับในเวลาต่อมา
ดร.ประเสริฐกล่าวว่า หนังสือเล่มนี้ต้องการใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์อธิบายความหมายของชีวิต แทนการอธิบายผ่านปรัชญาหรือศาสนาเพียงอย่างเดียว เพื่อให้คนรุ่นใหม่สามารถเข้าใจว่า ทุกชีวิตบนโลกมีความเชื่อมโยงกัน และการอยู่รอดของมนุษย์เกิดจากความร่วมมือมากกว่าการแข่งขัน
ด้าน นายประยุทธ จิตรกลาง นักสื่อความหมายธรรมชาติ จากศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ ผู้ทำงานใกล้ชิดธรรมชาติมานานกว่า 40 ปี กล่าวว่า มนุษย์ได้รับประโยชน์จากธรรมชาติมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นอากาศ น้ำ อาหาร หรือทรัพยากรที่หล่อเลี้ยงชีวิต แต่กลับมีผู้คนเพียงไม่มากที่ตระหนักถึงการตอบแทนบุญคุณของธรรมชาติ
นายประยุทธระบุว่า เป้าหมายสำคัญของการทำงาน คือการสร้างจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป มองเห็นคุณค่าของป่าไม้ สัตว์ป่า และระบบนิเวศ เพราะหากผู้คนยังมองธรรมชาติเป็นเพียงทรัพยากรสำหรับตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ปัญหาการทำลายป่า ไฟป่า และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพก็จะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นายประยุทธยังอัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ว่า “ควรปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นจะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและดูแลด้วยตนเอง” พร้อมย้ำว่า การสร้างความรัก ความเข้าใจ และความเคารพต่อธรรมชาติ คือรากฐานสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
การจัดนิทรรศการ “อาบป่า” ครั้งนี้ จึงไม่เพียงเป็นเวทีเปิดตัวหนังสือ หากยังเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เชื่อมโยงวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ และการพัฒนาจิตใจ เพื่อปลุกให้สังคมหันกลับมาทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับโลกธรรมชาติ ภายใต้แนวคิดสำคัญว่า “โลกใบนี้ไม่ใช่โลกของมนุษย์เพียงผู้เดียว แต่คือโลกธรรมชาติที่ทุกชีวิตต้องอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล”