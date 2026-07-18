(คลิป)ทางรถไฟเด่นชัย-เชียงของทำยุ่งอีก! ออกแบบถนนทางลดต่ำกว่าระดับน้ำนาข้าว เดือดร้อนทั้งตำบล

แพร่ - ชาวบ้านทั้งท้วงทั้งเตือนผ่านเวทีประชาคมตั้งแต่แรก แต่ไม่รับฟัง..ทางรถไฟเด่นชัย-เชียงของ ทำชาวสบสาย เมืองแพร่ เดือดร้อนทั้งตำบล พบออกแบบทำถนนทางลอดเชื่อมสองฝั่งต่ำกว่าระดับน้ำนาข้าว ฝนกระหน่ำเมื่อไหร่น้ำท่วมอุโมงค์ทางลอดรถไฟทันที แถมรถบรรทุกขนาดกลางขึ้นไป รถพยาบาลฉุกเฉิน รถดับเพลิง ผ่านเข้าออกไม่ได้ซ้ำ
เส้นทางลอดใต้ทางรถไฟ บริเวณบ้านหมู่ 5 ตำบลสบสาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ ถูกน้ำท่วมขังถึง 1 เมตร ในห้วงที่มีฝนตกหนักต่อเนื่อง จนชาวบ้านไม่สามารถเดินทางเข้าออกหมู่บ้านได้ สาเหตุสำคัญมาจากการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ตัดเส้นทางเข้าหมู่บ้านเดิมเพื่อวางรางรถไฟ และสร้างทางใหม่ลอดใต้ทางรถไฟต่ำกว่าระดับน้ำนาข้าวปกติ
เมื่อเข้าฤดูฝนก็เกิดน้ำท่วม ชาวบ้านออกมาร้องเรียนเป็นจำนวนมาก อีกทั้งปัญหาช่องลอดมีระดับต่ำเพียง 2.50 เมตร รถบรรทุกขนาดกลางขึ้นไปผ่านไม่ได้ รวมทั้งรถพยาบาลฉุกเฉิน รถดับเพลิงไม่สามารถใช้เส้นทางได้จนทำให้คน 3-4 หมู่บ้านได้รับความเดือดร้อน
กระทั่งวันที่ 17 ก.ค. นางสาวบุษบา เดือนดาว นายก อบต.สบสาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ส.ท.ตำบลสบสาย ผู้นำชุมชน รวมทั้ง นายปิยะวัฒน์ พูลสวัสดิ์ ส.อบจ.แพร่, นางสาวชนกนันท์ ศุภศิริ ส.ส.แพร่ เขต 1, พระมหานันทวัฒน์ฯ เจ้าอาวาสวัดสบสาย, ประชาชนตำบลสบสาย นายสุริยา รุจีฤกษ์ ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง กิจการร่วมค้า ITD เนาวรัตน์ ในฐานะผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย และผู้รับผิดชอบโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ นายช่างผู้ควบคุมงาน ร่วมประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณอุโมงค์ทางลอดรถไฟไม่ให้มีน้ำท่วมขัง และให้รถยนต์ที่มีความสูงเกิน 2.5 เมตรสัญจรไป-มาได้
เบื้องต้นได้ข้อสรุปแนวทางแก้ไข คือ
1. รฟท.มอบให้ผู้รับเหมาติดตั้งปั๊มแช่ดูดโคลน ขนาด 3 แรงม้า ระบบออโต้-สั่งการผ่านมือถือ จำนวน 2 จุด ฝั่งตะวันออก-ตะวันตกของทางรถไฟ เพื่อสูบน้ำออกจากบริเวณอุโมงค์ทางลอดหากมีน้ำท่วมขัง และนำกระสอบทรายกั้นป้องกันไม่ให้น้ำไหลทะลักเข้าอุโมงค์ทางลอด
2. ระยะยาว รฟท.ให้ผู้รับเหมาออกแบบการป้องกันมิให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง โดยการก่อสร้างพนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้งฝั่งตะวันตกและตะวันออกของอุโมงค์ทางลอด ที่มีความสูงประมาณ 1.20 เมตร และทำรางระบายน้ำรูปตัวยูจากจุดอุโมงค์ทางลอดไปถึงห้วยร่องโป่งขนานกับทางรถไฟทั้งสองด้าน ป้องกันไม่ให้น้ำที่ทำการเกษตรไหลทะลักเข้าอุโมงค์ทางลอดรถไฟ ออกแบบก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งบ่อพักและเครื่องปั๊มน้ำขนาด 3 แรงม้า แบบอัตโนมัติเพื่อสูบน้ำออกบริเวณที่น้ำท่วมขัง
3. ที่ประชุมมีการเสนอให้โครงการฯ ดำเนินการก่อสร้างสะพาน (Overpass) ข้ามทางรถไฟ เส้นทางบ้านวังวน-สบสาย เป็นการเชื่อมถนนเดิมเพื่อให้รถยนต์ที่มีความสูงเกิน 2.50 เมตร สัญจรไป-มาได้ และช่วงยังไม่ใช้ทางรถไฟ ให้โครงการฯ ถมดินถนนเดิมเป็นการชั่วคราวเพื่อใช้สัญจรไป-มา ช่วงที่ทำสะพานไม่แล้วเสร็จ
และก่อสร้างรางระบายน้ำจากบริเวณถนนทางเลียบทางรถไฟทั้งสองด้านเชื่อมต่อไปยังห้วยร่องโป่ง เพื่อระบายน้ำ ลดปัญหาน้ำไหลทะลักเข้าอุโมงค์ทางลอด และหมู่บ้านเวียงผาพิณ
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสบสายจะประสานและติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหากับ การรถไฟแห่งประเทศไทยต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จุดที่เกิดปัญหาน้ำท่วมขังคือ จุดตัดทางเข้าบ้านหมู่ที่ 2 ตำบลสบสาย ตัดกับทางรถไฟสายใหม่ เคยมีปัญหามาก่อนหน้านี้แล้ว ชาวบ้านพยายามเรียกร้องในเวทีประชาคม และมีการร้องเรียนหลายครั้งในประเด็นรถยนต์ขนาดใหญ่ไม่สามารถสัญจรได้ รวมทั้งเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมเส้นทาง แต่เสียงเรียกร้องได้รับการตอบสนอง
จนปัจจุบันการก่อสร้างทางรถไฟดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและสภาพปัญหาที่ชาวบ้านหวั่นกลัวก็เกิดขึ้น ซึ่งถ้ามีการแก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างในช่วงต้นๆ ของโครงการก็จะไม่เกิดปัญหาตามมา