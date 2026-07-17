ตม.เชียงใหม่โชว์รวบหนุ่มเลือดมังกรตีเนียนใช้หนังสือเดินทางปลอมหวังตบตา จนท.ยื่นขออยู่ต่อ

เชียงใหม่-ตม.เชียงใหม่โชว์ผลงานรวบหนุ่มชาวจีน ตีเนียนใช้หนังสือเดินทางปลอมยื่นขออยู่ต่อ ยอมรับสารภาพตั้งใจแก้ไขดัดแปลงเพื่อตบตา จนท. แต่สุดท้ายไม่รอด ถูกจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมาย
วันนี้(17ก.ค.69)รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า ตามนโยบายของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กำชับให้สำนักงาน ตรวจคนเข้าเมืองดำเนินการตรวจสอบชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในขณะที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย กระทำผิดกฎหมาย หรือกลุ่มคนร้ายข้ามชาติที่เข้ามาแฝงตัวอยู่ก่อเหตุกับคนไทยหรือชาวต่างชาติ โดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการกระทำความผิด พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. และ พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช.สตม. จึงได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปราม สืบสวนจับกุม ของ สตม. บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
โดยในการนี้ พล.ต.ต.สราวุธ คนใหญ่ ผบก.ตม.5 และ พ.ต.อ.เอกกร บุษบาบดินทร์ รอง ผบก.ตม.5 จึงสั่งการให้ทุกหน่วยในสังกัด เข้มงวดในการป้องกันปราบปรามบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมให้ดำเนินการขยายผลจับกุมผู้นำพา ผู้ช่วยเหลือ และผู้ร่วมขบวนการจนถึงที่สุด ซึ่งทาง ตม.จว.เชียงใหม่ โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.พิทักษ์พงษ์ เจริญกุล ผกก.ตม.จว.เชียงใหม่ และ พ.ต.ท.ณัฐพล ชุ่มบัวตอง รอง ผกก.ตม.จว.เชียงใหม่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานสืบสวนปราบปรามฯ ทำการสืบสวนเพื่อจับกุมคนต่างด้าว ซึ่งได้กระทำความผิด ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 หรือความผิดตามกฎหมายอื่น
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 17 ก.ค.69 มีผู้มาใช้บริการบุคคลต่างด้าวสัญชาติจีน ได้มาใช้บริการขออยู่ต่อฯ กับ ตม.จว.เชียงใหม่ โดยยื่นหนังสือเดินทางพร้อมเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจสอบหนังสือเดินทางของคนต่างด้าวดังกล่าว พบว่าเป็นหนังสือเดินทางที่ต้องสงสัยว่าเป็นหนังสือเดินทางปลอม จึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่สืบสวน นำโดย พ.ต.ท.สุธีรเทพ โพธิ์นฤมิต สว.ตม.จว.เชียงใหม่ เข้ามาตรวจสอบ ซักปากคำขยายผล และตรวจสอบลักษณะทางกายภาพหนังสือเดินทางดังกล่าว
เบื้องต้นพบว่ามีหน้าหนังสือเดินทาง จำนวน 2 แผ่น มีข้อมูลและรูปแบบลักษณะที่ไม่ตรงกับข้อมูลและลักษณะที่แท้จริง โดยคนต่างด้าวให้การรับว่าหนังสือเดินทางเล่มนี้เป็นหนังสือเดินทางของตนจริง แต่หน้าหนังสือเดินทาง จำนวน 2 แผ่นนั้น ตนได้ทำการแก้ไข ดัดแปลง เพิ่มเข้าไปในภายหลัง เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม จึงได้จับกุมบุคคลต่างด้าวสัญชาติจีนรายดังกล่าว ในข้อหา “ปลอมหนังสือเดินทาง และใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ซึ่งหนังสือเดินทางปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 269/8 และมาตรา 269/9” และ “ปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 และมาตรา 268” นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.แม่ปิง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
สำหรับประชาชนหากต้องการแจ้งเบาะแส หรือหากมีข้อสงสัยใดๆ สามารถสอบถามกับทาง ตม.จว.เชียงใหม่ ได้โดยตรง ผ่านทาง website ของ ตม.จว.เชียงใหม่ :https://chiangmai.immigration.go.th หรือ Facebook:https://www.facebook.com/immchiangmai หรือสาย