3 ทหารเหยียบระเบิดถึงมือหมอ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ เตรียมผ่าตัดพรุ่งนี้

อุบลราชธานี-ลำเลียง 3 ทหารเหยียบกับระเบิดที่ จ.ศรีสะเกษ รักษาตัวต่อที่ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี โดยพรุ่งนี้ จะมีการผ่าตัดตกแต่งบาดแผลให้ จ.ส.อ.จักรกฤษ บัวแก้ว ที่ได้รับบาดเจ็บที่เท้า
เมื่อเวลา 18.30 น. วันนี้(17 ก.ค.)ผู้สื่อข่าวจังหวัดอุบลราชธานี รายงานกรณี เจ้าหน้าที่ทหารสังกัดกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 (ปตอ.1 พัน.3) ประสบอุบัติเหตุเหยียบกับระเบิดไม่ทราบชนิด ขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่พัฒนาฐานและเสริมแนวความมั่นคงรอบบริเวณที่พัก ณ ฐานปฏิบัติการแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
แรงระเบิดส่งผลให้มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บทันที 3 นาย โดยหนึ่งในนั้นได้รับบาดเจ็บจากการถูกสะเก็ดระเบิดเข้าที่นิ้วนางเท้าด้านซ้ายฉีกขาด ทราบชื่อคือ จ.ส.อ.จักรกฤษ บัวแก้ว ส่วนอีก 2 นาย คือ จ.ส.อ.สาธิต ผ่องแผ้ว และพลทหารธัญเทพ มีศิริ ได้รับบาดเจ็บจากแรงอัด มีอาการแน่นหน้าอกและหูอื้ออย่างรุนแรง ซึ่งหลังเกิดเหตุผู้บังคับบัญชาได้สั่งการให้เร่งปฐมพยาบาลเบื้องต้นและประสานส่งตัวเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วน
และวันเดียวกันทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่กู้ชีพได้ลำเลียงทหารทั้ง 3 นาย เดินทางมาถึงโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยมีพันเอก สุรังค์ วิทยาวงศรุจิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ นำทีมแพทย์และพยาบาลนำเข้าห้องฉุกเฉิน เพื่อประเมินบาดแผลและวางแผนการรักษาอย่างเร่งด่วน ก่อนจะเคลื่อนย้ายไปรอดูอาการที่ตึก 1 ชั้น 1
โดยในส่วนของ จ.ส.อ.จักรกฤษ ที่บาดเจ็บบริเวณขา แพทย์ได้สั่งงดน้ำและงดอาหารเพื่อเตรียมความพร้อมในการศัลยกรรมผ่าตัดเย็บแผลในวันพรุ่งนี้
ขณะที่ จ.ส.อ.สาธิต และพลทหารธัญเทพ ที่มีอาการแน่นหน้าอกและหูอื้อจากแรงอัด แพทย์ยังคงให้อยู่ในความดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อดูอาการอย่างละเอียด โดยขณะนี้กำลังพลทุกนายอยู่ภายใต้การดูแลของคณะแพทย์อย่างใกล้ชิดไม่มีอาการหนักมาก ส่วนสาเหตุและชนิดของกับระเบิดดังกล่าว อยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบพื้นที่ของหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) ต่อไป