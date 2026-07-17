รู้ตัวแล้วสาวปริศนาลอยแม่น้ำแควใหญ่ น้องสาวยืนยันศพ-ตรวจ DNA ตรงกัน พบเป็นชาวทองผาภูมิ

กาญจนบุรี - คลี่คลายปมสาวปริศนาลอยเสียชีวิตในแม่น้ำแควใหญ่ จ.กาญจนบุรี หลังน้องสาวเดินทางเข้ายืนยันตัวบุคคล พร้อมผลตรวจ DNA จากสถาบันนิติเวชยืนยันเป็นพี่น้องกันจริง เบื้องต้นทราบผู้เสียชีวิตเป็นชาวอำเภอทองผาภูมิ ชื่อเล่น "กัญชา" ขณะที่ตำรวจรอผลผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียด
จากกรณีพบศพหญิงสาวลอยน้ำในแม่น้ำแควใหญ่ บริเวณเกาะรัตนกาญจน์ ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 16 ก.ค. ที่ผ่านมา โดย พล.ต.ต.พศวีร์ เรืองภู่ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี สั่งการให้ พ.ต.อ.จอมพล รุจิระดำรงค์ชัย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย พ.ต.อ.ชัยรัตน์ บัวขม ผู้กำกับการ สภ.เมืองกาญจนบุรี นำกำลังชุดสืบสวน พนักงานสอบสวน แพทย์เวรโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา และเจ้าหน้าที่มูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ ลงพื้นที่ตรวจสอบ พร้อมส่งศพไปเก็บรักษาไว้ที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เนื่องจากไม่พบเอกสารแสดงตนหรือหลักฐานใดที่สามารถระบุอัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตได้
ต่อมา เจ้าหน้าที่ได้เผยแพร่ข้อมูลลักษณะรูปพรรณ การแต่งกาย และลักษณะทรงผมของผู้เสียชีวิตผ่านสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อประกาศติดตามญาติ กระทั่งช่วงเช้าวันนี้ 17 ก.ค. น้องสาวของผู้เสียชีวิต ซึ่งเดินทางมาจากอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ได้เข้าพบเจ้าหน้าที่และยืนยันว่า หญิงสาวที่พบเป็นพี่สาวของตน
ในวันเดียวกัน เจ้าหน้าที่มูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ได้นำศพส่งชันสูตรอย่างละเอียดที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ โดยน้องสาวร่วมเดินทางไปด้วย และคณะแพทย์ได้เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA) ผลการตรวจยืนยันว่าทั้งสองมีความสัมพันธ์เป็นพี่น้องกันจริง
ภายหลังการยืนยันอัตลักษณ์แล้ว น้องสาวได้เดินทางกลับภูมิลำเนา ส่วนร่างผู้เสียชีวิตยังคงเก็บรักษาไว้ที่สถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อรอผลการผ่าชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียด ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 5 วัน จึงจะทราบผลอย่างเป็นทางการ ก่อนดำเนินการส่งมอบศพให้ญาตินำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนา
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ภายหลังมีการเผยแพร่ข่าว พบว่าเจ้าของเพจเฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความแสดงความอาลัย ระบุว่า "Rip. น้องกัญชา ลูกน้องเก่าในทีม เห็นข่าวแล้วตกใจมาก ไม่คิดว่าจะเป็นคนรู้จัก ขอให้ความยุติธรรมกับน้องกัญด้วย" พร้อมเผยแพร่ภาพขาวดำของผู้เสียชีวิต ทำให้มีผู้เข้าไปสอบถามว่าใช่หญิงสาวที่พบลอยน้ำหรือไม่ ซึ่งเจ้าของโพสต์ได้ยืนยันว่าเป็นบุคคลเดียวกัน
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่า ผู้เสียชีวิตมีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และมีชื่อเล่นว่า "กัญชา" ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน พร้อมรอผลการชันสูตรจากสถาบันนิติเวช เพื่อสรุปสาเหตุการเสียชีวิตและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป