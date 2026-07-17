ยุติธรรมมอบเงินเยียวยา 3 ล้านให้ทายาทพระสงฆ์ทั้ง10 รูปเหยื่อเด็ก11ขวบขับรถชน

มุกดาหาร - ยุติธรรมมอบเงินเยียวยาทายาทพระสงฆ์ทั้ง10 รูป ๆ ละ 300,000 บาท จำนวน 3,000,000 บาท กรณีเด็กพิเศษ 11 ปีขับรถกระบะชนพระสงฆ์เดินธุดงค์ ญาติลั่นหากไม่มาขอโทษจะรวมกลุ่มฟ้องทางแพ่ง หากออกมาพูดคุยก็จะจบด้วยวาจา
วันนี้(17 ก.ค.) เวลา 10.30 น. ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยได้รับเกียรติจากพันตำรวจเอก อิทธิกร จิรัตนานนท์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานพร้อมด้วยนายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และนายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงาน อาทิ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร รวมผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 70 คน
สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเผยแพร่การบริการให้แก่ประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาให้ได้รับสิทธิตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้การช่วยเหลือผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา มีการนำบริการด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามมาตรฐานสากลลงสู่ประชาชนในพื้นพื้นที่ได้อย่างครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ
พันตำรวจเอก อิทธิกร จิรัตนานนท์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีความห่วงใยต่อเหตุการณ์อุบัติเหตุสะเทือนขวัญดังกล่าว ซึ่งส่งผลให้มีพระสงฆ์มรณภาพถึง 10 รูป จึงได้กำชับให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เร่งรัดอนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ทายาทอย่างเร่งด่วน
โดยในวันนี้ได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ทายาทของพระสงฆ์ ทั้ง 10 รูป รายละ 300,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) เพื่อให้ประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อในกระบวนการยุติธรรมได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
ด้าน นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินงานครั้งนี้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 นอกจากนี้ กระทรวงยุติธรรมยังได้ผลักดันการแก้ไขกฎหมายฉบับที่ 3 ซึ่งผ่านการพิจารณาของรัฐสภาเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยกฎหมายใหม่นี้จะขยายความช่วยเหลือไปถึงกลุ่มผู้ต้องหาที่เป็นผู้บริสุทธิ์แต่ถูกจับกุม (แพะในชั้นสอบสวน) ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการคุ้มครองสิทธิมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น
นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า พนักงานสอบสวนมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบทั้งหมด ส่วนของจังหวัดมุกดาหารมีหน้าที่ทุกอย่างเป็นไปด้วยความยุติธรรมสมเหตุสมผล และมีข้อกฎหมายอื่น ๆ ที่ถูกต้อง เช่น ผู้ต้องหาเป็นเด็กเยาวชน ต้องเป็นไปตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนด และให้ความเชื่อมั่นว่า เป็นกระบวนการทางคดีอาญา พนักงาสอบสวนต้องไปเก็บหลักฐานตั้งแต่เกิดเหตุ ฉะนั้นขบวนการต่าง ๆ ให้ความเชื่อมั่นแก่ประชาชน จะสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นทุกกรณี
ทางด้านทายาทพระสงฆ์ที่มรณภาพจากเหตุการณ์ นางเบญจาทิพย์ ทองบุราณ (ทายาทพระรัชตะ ทองบุราณ) เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทางญาติเด็กไม่มีความรับผิดชอบ วันเผาศพทางญาติก็รอ ทางญาติเด็กมาขอขมาก็เงียบหายไปเลย ตั้งแต่เกิดเหตุไม่เคยติดต่อมาเลย ไม่เคยเห็นหน้าพวกเขา ถ้าเขามารับผิดชอบให้เขามาพูดคุย เราเป็นผู้สูญเสียอย่างน้อยเขาต้องมาคุย ประเด็นยังคาใจ อย่างน้อยคนที่ขับรถไม่เป็น ยังไงก็ออกตัวไม่ได้อยู่แล้ว
ส่วนลูกชาย(ออย แสงศิลป์) ที่โพสต์ในโซเซียล จะทวงคืนยุติธรรมให้พ่อ ตอนนี้ยังคิดถึงเขาอยู่ อยากฝากทุกคนดูแลบุตรหลานให้ดี อย่าให้มาขับขี่รถ หรือว่าให้ดูแลเด็กทุกเรื่อง ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอีก และทางครอบครัวจะป้องคดีแพ่ง ตามสิทธิ์ของเรา
นายชัยฤทธิ์ อังกาบ (พี่ชายพระนิคม อังกาบ) กล่าวว่า เป็นการสูญเสียที่หนัก ใครก็ไม่อยากให้เกิดความสูญเสีย เราเข้าใจ การดูแลเด็ก คุณเป็นพ่อแม่ประสาอะไร ปู่ย่าตายายปล่อยปละละเลยมาก ครั้งนี้เป็นอุทาหรณ์ให้กับสังคม และพ่อแม่ทุกคน การที่สูญเสียน้องชาย ซึ่งเป็นสุดที่รักของครอบครัว เป็นพระที่จะเดินธุดงค์ เดินจาริกจะเข้าพรรษาที่วัดน้ำขุ่น ทำให้จิตใจครอยครัวย่ำแย่ อยากให้ครอบครัวที่ทำให้เราเสียหายออกมาขอโทษ และแสดงความรับผิดชอบที่จริงใจ ในการที่คุณจะเยียวยาอย่างไร มีความรับผิดชอบอย่างไร
"เงินเยียวยาที่ภาครัฐและประกัน มันแทนค่าไม่ได้หรอก กับการสูญเสียที่เกิดขึ้น เราเข้าใจสภาพจิตใจของคนที่เป็นพ่อแม่ มันล่วงเลยมาหลายวันแล้ว น่าจะออกมาให้สังคมเขายอมรับในสิ่งที่คุณปล่อยปละละเลย สังคมมองเป็นเรื่องละเอียดอ่อน"
ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาทั่วประเทศ ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดมุกดาหาร โทร. 0-4261-4401 หรือสายด่วนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง.