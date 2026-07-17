ห้ามพลาด! อ.ต.ก. แฟร์ บุก KICE ขอนแก่น เสิร์ฟผลไม้ตามฤดูกาล-ของดี 4 ภาค ถึงมือคนอีสาน

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-เปิดแล้ว งาน “อ.ต.ก. แฟร์ 4 ภาค @ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ขนสินค้าเกษตรคุณภาพดี ทั้งผลไม้ตามฤดูกาล อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์ชุมชน และของดี 4 ภาค รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขาย ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์ ขอนแก่น 17-19 กรกฎาคมนี้
วันนี้ (17 ก.ค.) ที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์ (KICE) จังหวัดขอนแก่น นายธีระชัย แสนแก้ว ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “อ.ต.ก. แฟร์ 4 ภาค @ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2569 โดยองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เพื่อเปิดพื้นที่ให้เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการรายย่อยจากทั่วประเทศ นำสินค้าเกษตรคุณภาพมาจำหน่ายตรงถึงผู้บริโภค
นายธีระชัย แสนแก้ว ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าภาคการเกษตรยังเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทย แต่เกษตรกรยังต้องเผชิญปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูง ความผันผวนของตลาด และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเร่งขับเคลื่อนนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” เพื่อให้การผลิตสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ส่งเสริมการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้า พัฒนาเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน โดยมี อ.ต.ก. เป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงสินค้าจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรง
ด้านนายต่อกุล คำถาเครือ รองผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร กล่าวว่า อ.ต.ก. ยังคงเดินหน้าสนับสนุนนโยบายตลาดนำการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรคุณภาพ เพิ่มโอกาสทางการตลาดให้เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน พร้อมสร้างความมั่นคงทางอาชีพท่ามกลางความท้าทายด้านต้นทุนการผลิตและสภาวะเศรษฐกิจ
สำหรับภายในงานมีสินค้าเกษตรคุณภาพจากทั่วประเทศกว่า 60 ร้านค้า ทั้งผลไม้ตามฤดูกาล อาหารแปรรูป สินค้าเกษตรปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ชุมชน และของดีจาก 4 ภาค รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขาย สินค้านาทีทอง การลุ้นรับทองคำและของรางวัล ตลอดจนการแสดงบนเวทีตลอดทั้ง 3 วัน เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยและสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนสู่เศรษฐกิจท้องถิ่น
ทั้งนี้ อ.ต.ก. เชิญชวนประชาชนร่วมเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพในงาน “อ.ต.ก. แฟร์ 4 ภาค @ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกษตรไทยทั่วแดน สู่แคว้นแดนอีสาน” ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2569 ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์ (KICE) จังหวัดขอนแก่น