น้ำตาคนจน! ชาวสระแก้ว-ผู้สูงอายุ แห่อุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณา

สระแก้ว - น้ำตาคนจน! ชาวสระแก้ว-ผู้สูงอายุ แห่อุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลังระบบแจ้งไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา บางรายมีชื่อครอบครองรถยนต์แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามีเงิน บางรายอาชีพรับจ้างแต่ระบบกลับแจ้งว่าเป็นเจ้าของธุรกิจ จนชวดได้รับสิทธิ์
ภายหลังจากที่รัฐบาล ได้ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (รอบใหม่) ประจำปี 2569 ทำให้ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ (17 ก.ค.) บรรยากาศบริเวณด้านหน้าธนาคารกรุงไทย สาขาวัฒนานคร จ.สระแก้ว ตั้งแต่ช่วงเช้าคราคร่ำไปด้วยประชาชนจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้มีรายได้น้อยที่ทยอยเดินทางมาตรวจสอบผลการพิจารณาโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก และให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการยืนยันตัวตน รวมถึงการยื่นอุทธรณ์ แก่ผู้ที่ผลการตรวจสอบไม่ผ่านเกณฑ์
และจากการสังเกตของผู้สื่อข่าวพบว่า ประชาชนจำนวนมาต้องพบกับความผิดหวัง หลายคนมีสีหน้าเคร่งเครียด บางรายถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความเสียใจ
ผู้สูงอายุหลายคน ให้ข้อมูลว่าเคยได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาโดยตลอด แต่การคัดเลือกรอบใหม่กลับไม่ผ่านคุณสมบัติ ทั้งที่ยังมีฐานะยากจน ไม่มีรายได้ประจำและยังต้องพึ่งพาเงินช่วยเหลือจากภาครัฐในการดำรงชีวิต จนทำให้เกิดความสงสัย ถึงหลักเกณฑ์การพิจารณา พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบและเป็นธรรมกับประชาชนที่เดือดร้อนจริง
ขณะที่ชาวบ้านหลายคนสะท้อนปัญหาว่าระบบการคัดกรองควรเข้าถึงคนจนตัวจริง และควรลดขั้นตอนการยืนยันตัวตน รวมถึงการยื่นอุทธรณ์ให้สะดวกมากขึ้น โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยี หลายคนต้องอาศัยลูกหลานหรือเจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินการ จึงอยากให้ภาครัฐปรับปรุงระบบให้เข้าใจง่ายและไม่ซับซ้อน
นอกจากนี้ชาวบ้านยังวิพากษ์วิจารณ์ถึงเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิ์ในหลายกรณี เช่น การมีชื่อครอบครองรถยนต์ หรือข้อมูลด้านทรัพย์สินที่อาจไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ทำให้หลายคนมองว่าผู้ที่มีความเดือดร้อนจริง กลับไม่ได้รับสิทธิ์ ขณะที่บางคนซึ่งมีฐานะดีกว่ากลับผ่านการคัดเลือก
โดยวลีที่กลายเป็นประเด็นที่พูดถึงมากที่สุดในวันนี้ คือคำว่า "รวยไม่ไหวแล้วโว้ย" เนื่องจากผู้สูงอายุหลายคนน้อยใจ หลังถูกระบบตัดสิทธิ์ ทั้งที่ยังใช้ชีวิตอย่าง
เช่นเดียวกับ นางเล็ก ไพรดำ อายุ 74 ปี ที่เปิดเผยทั้งน้ำตาว่า ผลการตรวจสอบระบุว่าตนเองไม่มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เนื่องจากมีชื่อเป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทแห่งหนึ่ง ทั้งที่ตลอดชีวิตไม่เคยประกอบธุรกิจ ไม่เคยลงทุน และไม่เคยทราบมาก่อนว่ามีชื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับบริษัท
“ ตัวเองมีอาชีพรับจ้างทั่วไป รายได้ไม่แน่นอน อาศัยเงินช่วยเหลือจากภาครัฐในการดำรงชีพ เมื่อทราบสาเหตุที่ถูกตัดสิทธิ์จึงรู้สึกตกใจและไม่เข้าใจ เพราะไม่เคยเซ็นเอกสารหรือดำเนินการจัดตั้งบริษัทใด ๆ มาก่อน จึงตั้งใจจะยื่นอุทธรณ์ พร้อมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อพิสูจน์ว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ตรงกับความเป็นจริง” นางเล็ก กล่าว
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ ดำเนินการยื่นอุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่รัฐบาลกำหนด พร้อมนำเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมายืนยัน หากพบว่าข้อมูลที่ใช้พิจารณาไม่ถูกต้อง เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลต่อไป