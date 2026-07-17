จนมุมคาด่านฯนางฟ้า!รวบหนุ่มนนท์ควบเก๋งขนยากว่า 2 ล้านเม็ด แหกด่านฯสะเอียบ เจอ ตร.ขับรถขวาง-ยิงสกัด

แพร่ – เผยนาทียิงสกัดสนั่นด่านตรวจสามแยกนางฟ้า..ตำรวจ สภ.สอง เปิดปฏิบัติการสกัดเก๋งทะเบียนเชียงราย แหกด่านฯตำรวจสะเอียบ ทั้งขับรถตราโล่ขวาง-ยิงสกัด รวบตัวคนขับชาวนนทบุรี พร้อมยาบ้า 4 กระสอบ กว่า 2,000,000 เม็ด
วันนี้ (17 ก.ค.) นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล รองผู้ว่าราชการ จ.แพร่ พล.ต.ต.พงษ์เดช คำใจสู้ ผบก.ภ.จว.แพร่ และหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญ ภายใต้ยุทธการ "Operation 90 Days" ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้น ซึ่งสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 1 ราย พร้อมตรวจยึดยาบ้า จำนวน 2,100,000 เม็ด และรถยนต์ที่ใช้ในการลำเลียง 1 คัน
ปฏิบัติการดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 11.05 น.วันที่ 16 ก.ค.2569 ที่ผ่านมา เมื่อเจ้าหน้าที่ สภ.สอง จ.แพร่ ได้รับการประสานจาก สภ.สะเอียบ จ.แพร่ ว่ามีรถยนต์เก๋งยี่ห้อฮอนด้า สีขาว ทะเบียน ขค 1882 เชียงราย ขับหลบหนีจุดสกัดบ้านป่าเลา ต.สะเอียบ สภ.สะเอียบ และมุ่งหน้าเข้าสู่ อ.สอง
เจ้าหน้าที่สายตรวจและเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจนางฟ้า สภ.สอง จึงร่วมกันสกัดกั้นรถยนต์คันดังกล่าวเอาไว้ ขณะขับไปถึงบริเวณสามแยกนางฟ้า ต.ทุ่งน้าว อ.สอง โดยเจ้าหน้าที่ได้ใช้ทั้งรถยนต์และกำลังพลเข้าขวาง-ยิงสกัด ก่อนเข้าควบคุมสถานการณ์จับกุมผู้ต้องหาภายในรถเอาไว้
จากการตรวจค้นภายในรถพบพบบรรทุกกระสอบฟางมาด้วยจำนวน 4 กระสอบ และถุงดำ จำนวน 6 ถุง ภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) รวมจำนวน 2,100,000 เม็ด จึงควบคุมตัวผู้ขับขี่ซึ่งเป็นชายอายุ 33 ปี ชาว จ.นนทบุรี เอาไว้จากนั้นนำส่งส่งพนักงานสอบสวน สภ.สอง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย.