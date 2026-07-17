ยุติธรรมบุกเพชรบุรี จัดมหกรรมแก้หนี้ครัวเรือน เป้าช่วยลูกหนี้ 8,748 ราย มูลหนี้กว่า 1.87 พันล้าน

วันนี้ ( 17 ก.ค.) นายธีรยุทธ แก้วสิงห์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมเปิดเผยว่า การจัดงานเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “เริ่มต้นใหม่…หนี้ลดได้” โดยเน้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อลดการฟ้องร้องคดีใหม่ ชะลอการบังคับคดี ยึดทรัพย์ และส่งเสริมวินัยทางการเงินของประชาชน
สำหรับจังหวัดเพชรบุรี มีกลุ่มเป้าหมายเป็นลูกหนี้ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการรวมกว่า 8,748 ราย คิดเป็นมูลค่าทุนทรัพย์กว่า 1,878 ล้านบาท โดยมีหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการเงินเข้าร่วมให้บริการอย่างครบวงจร
ทั้งนี้ ลูกหนี้ก่อนฟ้องจะได้รับสิทธิในการปรับโครงสร้างหนี้ เช่น ลดดอกเบี้ย ลดค่างวด ผ่อนผันการชำระหนี้ และงดการฟ้องร้องดำเนินคดี ส่วนลูกหนี้หลังมีคำพิพากษาสามารถเจรจาขยายระยะเวลาผ่อนชำระ ลดเบี้ยปรับ งดการยึดทรัพย์ และงดการขายทอดตลาด ช่วยลดผลกระทบจากการบังคับคดี
ด้านนายสุธีรวัชร์ เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า ภายในงานมีกิจกรรมหลัก 3 ส่วน ได้แก่ การให้ความรู้ด้านวินัยทางการเงิน การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนและหลังฟ้อง และการจัดนิทรรศการพร้อมให้คำปรึกษาด้านกฎหมายจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
ขณะที่ นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า จังหวัดเพชรบุรีมีความยินดีที่ได้ร่วมขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และหลุดพ้นจากวงจรหนี้สินอย่างยั่งยืน
สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2569 กระทรวงยุติธรรมได้จัดมหกรรมแก้หนี้ทั่วประเทศแล้วรวม 23 ครั้ง โดยจัดขึ้นในส่วนภูมิภาคแล้ว 18 ครั้ง มีลูกหนี้เข้าร่วมขอไกล่เกลี่ยจำนวน 30,190 ราย คิดเป็นมูลค่าทุนทรัพย์กว่า 6,334 ล้านบาท สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า 3,864 ล้านบาท และช่วยปลดภาระผู้ค้ำประกันแล้ว 22,724 ราย