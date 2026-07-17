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ยุติธรรมบุกเพชรบุรี จัดมหกรรมแก้หนี้ครัวเรือน เป้าช่วยลูกหนี้ 8,748 ราย มูลหนี้กว่า 1.87 พันล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้ ( 17 ก.ค.) นายธีรยุทธ แก้วสิงห์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมเปิดเผยว่า การจัดงานเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “เริ่มต้นใหม่…หนี้ลดได้” โดยเน้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อลดการฟ้องร้องคดีใหม่ ชะลอการบังคับคดี ยึดทรัพย์ และส่งเสริมวินัยทางการเงินของประชาชน

สำหรับจังหวัดเพชรบุรี มีกลุ่มเป้าหมายเป็นลูกหนี้ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการรวมกว่า 8,748 ราย คิดเป็นมูลค่าทุนทรัพย์กว่า 1,878 ล้านบาท โดยมีหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการเงินเข้าร่วมให้บริการอย่างครบวงจร

ทั้งนี้ ลูกหนี้ก่อนฟ้องจะได้รับสิทธิในการปรับโครงสร้างหนี้ เช่น ลดดอกเบี้ย ลดค่างวด ผ่อนผันการชำระหนี้ และงดการฟ้องร้องดำเนินคดี ส่วนลูกหนี้หลังมีคำพิพากษาสามารถเจรจาขยายระยะเวลาผ่อนชำระ ลดเบี้ยปรับ งดการยึดทรัพย์ และงดการขายทอดตลาด ช่วยลดผลกระทบจากการบังคับคดี

ด้านนายสุธีรวัชร์ เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า ภายในงานมีกิจกรรมหลัก 3 ส่วน ได้แก่ การให้ความรู้ด้านวินัยทางการเงิน การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนและหลังฟ้อง และการจัดนิทรรศการพร้อมให้คำปรึกษาด้านกฎหมายจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

ขณะที่ นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า จังหวัดเพชรบุรีมีความยินดีที่ได้ร่วมขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และหลุดพ้นจากวงจรหนี้สินอย่างยั่งยืน

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2569 กระทรวงยุติธรรมได้จัดมหกรรมแก้หนี้ทั่วประเทศแล้วรวม 23 ครั้ง โดยจัดขึ้นในส่วนภูมิภาคแล้ว 18 ครั้ง มีลูกหนี้เข้าร่วมขอไกล่เกลี่ยจำนวน 30,190 ราย คิดเป็นมูลค่าทุนทรัพย์กว่า 6,334 ล้านบาท สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า 3,864 ล้านบาท และช่วยปลดภาระผู้ค้ำประกันแล้ว 22,724 ราย








ยุติธรรมบุกเพชรบุรี จัดมหกรรมแก้หนี้ครัวเรือน เป้าช่วยลูกหนี้ 8,748 ราย มูลหนี้กว่า 1.87 พันล้าน
ยุติธรรมบุกเพชรบุรี จัดมหกรรมแก้หนี้ครัวเรือน เป้าช่วยลูกหนี้ 8,748 ราย มูลหนี้กว่า 1.87 พันล้าน
ยุติธรรมบุกเพชรบุรี จัดมหกรรมแก้หนี้ครัวเรือน เป้าช่วยลูกหนี้ 8,748 ราย มูลหนี้กว่า 1.87 พันล้าน
ยุติธรรมบุกเพชรบุรี จัดมหกรรมแก้หนี้ครัวเรือน เป้าช่วยลูกหนี้ 8,748 ราย มูลหนี้กว่า 1.87 พันล้าน
ยุติธรรมบุกเพชรบุรี จัดมหกรรมแก้หนี้ครัวเรือน เป้าช่วยลูกหนี้ 8,748 ราย มูลหนี้กว่า 1.87 พันล้าน
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