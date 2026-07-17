อธิบดีกรมการปกครองนำเปิดกิจกรรมแก้ปัญหาสถานะและสัญชาติเด็กนักเรียนGเชียงใหม่ รับบัตรแล้วกว่า1,800คน เร่งตรวจสอบอีก2หมื่น

เชียงใหม่-อธิบดีกรมการปกครอง นำทีมเดินหน้าแก้ปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติเด็กนักเรียน G ในเชียงใหม่ เปิดโอกาสเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน ล่าสุดได้รับบัตรประชาชนแล้วกว่า 1,800 ราย พร้อมเร่งตรวจสอบเพิ่มเติมอีกเกือบ 2 หมื่นราย
วันนี้ (17 ก.ค. 69) ที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานเปิดกิจกรรม “การแก้ไขปัญหาสถานะและสัญชาติของเด็กนักเรียน G ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่” ภายใต้แนวคิด “ฮอมฮัก ฮ่วมใจ๋ แก้ไขสถานะ G เชียงใหม่” โดยมี นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชน ด้านกฎหมาย และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
โดยกิจกรรมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยอักษร G ซึ่งเป็นกลุ่มที่ยังประสบข้อจำกัดในการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยกรมการปกครองในฐานะหน่วยงานทะเบียนกลาง ได้ขับเคลื่อนการพิสูจน์และกำหนดสถานะบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เด็กได้รับสิทธิและโอกาสอย่างเท่าเทียม
สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นพื้นที่ชายแดนที่มีประชาชนหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่ ภายใต้กรอบพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันมีเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยอักษร G จำนวน 24,739 ราย โดยสามารถดำเนินการกำหนดเลข 13 หลักและแก้ไขสถานะบุคคลได้แล้ว 1,848 ราย ขณะที่ยังมีผู้ขาดคุณสมบัติ 4,016 ราย และอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมอีก 18,875 ราย
ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีเด็กนักเรียนที่ได้รับการแก้ไขสถานะบุคคลและจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเรียบร้อยแล้วกว่า 800 คน จากในพื้นที่ 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ แม่ริม หางดง สารภี ดอยสะเก็ด สันทราย และสันกำแพง ซึ่งสะท้อนถึงความสำเร็จของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายในการคืนสิทธิขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กและเยาวชน
ขณะเดียวกันอธิบดีกรมการปกครองได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติของเด็กนักเรียน G ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยเน้นย้ำการให้บริการประชาชนด้วยใจ ดำเนินการบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นธรรม อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสที่เท่าเทียมให้แก่เด็กทุกคนในอนาคต