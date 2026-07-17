วุ่นทั้งประเทศ! ชาวบ้านแห่ขึ้นขนส่งจังหวัด ชี้ข้อมูลครอบครองรถผิด ชวดสิทธิ์บัตรคนจน

ลำปาง/อุทัยธานี – ตรวจสิทธิ์บัตรคนจนวุ่นทั้งประเทศ บางรายถึงขั้นน้ำตาคลอหลังชวดรับสิทธิ์จากข้อมูลครอบครองรถผิดพลาด ก่อนแห่ขึ้นขนส่งจังหวัดฯยื่นแก้ข้อมูล หวังอุทธรณ์สิทธิ์ เผยเฉพาะลำปางคนกดบัตรคิวช่วงเช้ากว่า 800 ราย ขณะที่อุทัยธานี บางรายบึ่งมอ’ไซค์มาไกลเป็นร้อยกิโลฯ
วันนี้(17 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม มีการพิจารณาผลการลงทะเบียนและการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 ตามมติ ครม. 2 มิ.ย.2569 และ 14 ก.ค.2569 เห็นชอบการดำเนินโครงการฯ ปี 2569
ซึ่งผลการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการฯ ปี 2569 มีผู้ผ่านเกณฑ์ 9.51 ล้านคน จากผู้ลงทะเบียน 18.82 ล้านคน ทำให้ชาวบ้านจำนวนไม่น้อยที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านทรัพย์สิน โดยเฉพาะการครอบครองรถ ที่มีเงื่อนไขว่า ผู้ลงทะเบียนต้องไม่มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ ยกเว้น ให้มีรถต่อไปนี้ได้ ประเภทละไม่เกิน 1 คัน ได้แก่ รถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเครื่องยนต์ไม่เกิน 300 ซีซี , รถยนต์สามล้อ , รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง และรถใช้งานเพื่อการเกษตร ต่างแห่หาทางอุทธรณ์สิทธิ์กันทุกจังหวัดทุกพื้นที่
อย่างลำปาง ชาวบ้านต่างขี่ จยย.เข้าสำนักงานขนส่งจังหวัดฯกันตั้งแต่เช้า เพื่อขอแก้ไขข้อมูลการครอบครองรถ เพื่อยื่นอุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยพบว่าครึ่งวันที่ผู้มาขอบัตรคิวเพื่อกรอกเอกสารกว่า 800 คน และยังคงมีทยอยไปขอรับบัตรคิวอย่างต่อเนื่อง
ชาวบ้านที่มาขอยื่นอุทธรณ์บางรายระบุว่าเดิมมีรถ จยย.2คัน ซึ่งขายไปตั้งแต่สิบปีก่อน แต่ฐานข้อมูลยังมีเหมือนเดิม บางรายระบุว่าเคยมีรถจักรยานยนต์แต่ขายไปแล้ว ขณะนี้มีแค่รถจักรยาน 1 คัน แต่ในข้อมูลก็ยังมีรถจักรยานยนต์หลายคัน ส่วนอีกรายระบุว่าที่บ้านมี จยย.2 คัน แต่ในฐานข้อมูล ปรากฏว่ามีรถ จยย. และมีรถยนต์ด้วย ซึ่งทะเบียนรถ จยย.กลายเป็นทะเบียนรถยนต์
บางรายที่เป็นชาวบ้านที่ยากจนจริงๆถึงขั้นน้ำตาคลอ ฝากถึงรัฐบาลว่าขอช่วยตรวจสอบข้อมูลให้เป็นจริงกับชาวบ้านด้วย ทุกครั้งที่ผ่านมาได้รับบัตรสวัสดิการ แต่ครั้งนี้กลับไม่ผ่านเพราะมีข้อมูลเรื่องรถซึ่งไม่มีอยู่จริง ต้องวิ่งไปมาขออุทธรณ์ซึ่งยุ่งยากและลำบากมาก ทั้งต้องมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงและอัพเดทข้อมูลด้วย บัตรสวัสดิการฯ สำคัญกับครอบครัวมาก
เช่นเดียวกันธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จ.อุทัยธานี มีผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทยอยเดินทางมาตรวจสอบสิทธิ์กันในวันแรกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เช้า
สอบถามหลายคนบอกว่าไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ เนื่องจากระบบแสดงข้อมูลว่า มีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์อยู่ในความครอบครองมากกว่า 1–2 คัน ทั้งที่เจ้าตัวยืนยันว่าไม่เคยมีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ตามข้อมูลดังกล่าว ทำให้เกิดความกังวลและต้องเดินทางมาติดต่อขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ธนาคาร
บางรายเดินทางมาจากอำเภอห้วยคต ระยะทางไป-กลับกว่า 100 กิโลเมตร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบสิทธิ์และสถานะ ซึ่งหลังตรวจสอบพบว่าผ่านเกณฑ์และได้รับสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อย ขณะที่อีกหลายรายยังไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากระบบระบุว่ามีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์อยู่ในความครอบครอง
เจ้าหน้าที่ธนาคารได้แนะนำให้ผู้ที่พบปัญหาดังกล่าวเดินทางไปดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลกับสำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูลการถือครองยานพาหนะ โดยหนึ่งในผู้ได้รับผลกระทบเป็นชาวตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง ซึ่งผลการตรวจสอบระบุว่ามีรถยนต์ในครอบครอง ทั้งที่ไม่เคยเป็นเจ้าของรถยนต์ จึงต้องเดินทางไปยังสำนักงานขนส่งจังหวัดเพื่อขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่างเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาความคลาดเคลื่อนของข้อมูลโดยเร็ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และอำนวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิ์ที่ต้องเดินทางหลายสิบถึงกว่าร้อยกิโลเมตรเพื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูลดังกล่าว