ดวลเดือดสนั่นเชียงดาว!ทหารดักรอตั้งแต่ 10 ก.ค.-ปะทะคาราวานขนยานรก ยึดยาบ้าถึง 30 กระสอบ

เชียงใหม่ – เบาะแสชี้เป้า-ช่องทางผ่านมาก่อนร่วม 10 วัน..ทหารม้า ฉก.ไชยานุภาพ จัดกำลังซุ่มดักรอบนดอยสูง จนเจอคาราวานขนยาฝ่าฝนเข้าชายแดนเชียงดาว เชียงใหม่ เป็นขบวนตอนเช้าตรู่ พอส่งสัญญาณหยุดตรวจกลับยิงใส่จนต้องสาดกระสุนโต้ ก่อนพบทิ้งกระสอบเป้ยาบ้าเกลื่อนดอย 30 เป้ ไม่ต่ำกว่า 6,400,000 เม็ด
ทหารหน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ กองกำลังผาเมือง ได้จัดกำลังพลจากกองร้อยทหารม้าที่ 2 รวม 3 ชุดปฏิบัติการ ออกลาดตระเวนและตรวจสอบตามเส้นทาง-ช่องทางธรรมชาติ ชายแดน ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม ที่ผ่านมา หลังชุดปฏิบัติการข่าวได้รับแจ้งเบาะแสว่าจะมีการลักลอบขนยาเสพติดล็อตใหญ่เข้ามาในพื้นที่ช่องทางธรรมชาติ
กระทั่งเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้(17 ก.ค.) เวลาประมาณ 05.30 น. เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเฝ้าตรวจที่ 1 ได้ตรวจพบกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดหลายสิบคน เดินเท้าเข้ามาตามเส้นทางในหุบเขา ห่างจากช่องทางดอยไฟ ประมาณ 5 กิโลเมตร ในพื้นที่บ้านแกน้อย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว
เจ้าหน้าที่ซึ่งวางกำลังอยู่บนพื้นที่สูงได้ให้สัญญาณเตือนเพื่อขอเข้าตรวจค้น แต่กลุ่มขบวนการดังกล่าวกลับเปิดฉากใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่เจ้าหน้าที่ทันที จนเกิดการปะทะกันนานประมาณ 5 นาที ท่ามกลางฝนตกหนักทัศนวิสัยจำกัด กลุ่มคนร้ายจึงอาศัยความชำนาญในภูมิประเทศหลบหนีไปได้
ขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยทุกนายปลอดภัย จึงได้เข้าเคลียร์พื้นที่ปะทะอย่างละเอียด พบของกลางเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) บรรจุอยู่ในกระสอบจำนวน 30 กระสอบ รวมยอดทั้งหมดประมาณ 6,490,000 เม็ด ตรวจสอบเบื้องต้นพบเป็นยาบ้าประทับตราสัญลักษณ์ 999 สีน้ำเงิน จำนวน 19 กระสอบ กระสอบละ 220,000 เม็ด และอีก 11 กระสอบ กระสอบละ 210,000 เม็ด
ล่าสุดขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการควบคุมพื้นที่และเร่งสืบสวนขยายผลเพื่อติดตามจับกุมกลุ่มขบวนการที่หลบหนีมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.