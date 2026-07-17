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depa รุกคืบ “Cloud Transformation” บุกอีสาน ปลดล็อกท้องถิ่นทำงานด้วยดิจิทัล คาดสร้างสะพัดทางเศรษฐกิจกว่า 133 ล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวขอนแก่น – ดีป้า เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจดิจิทัลระดับภูมิภาคต่อเนื่อง ล่าสุดปักหมุดภาคอีสาน จัดกิจกรรม “Cloud Transformation Local Connect: เชื่อมเมือง เชื่อมข้อมูล เชื่อมอนาคต ครั้งที่ 2” ณ จ.ขอนแก่น หนุน อปท. 20 จังหวัด ยกระดับการทำงานด้วยเทคโนโลยีคลาวด์ในรูปแบบ Software as a Service (SaaS) หวังลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีและงบประมาณการลงทุนในระดับท้องถิ่น




การเคลื่อนไหวในครั้งนี้ ดีป้าตั้งเป้าผลักดันหน่วยงานท้องถิ่นสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลไม่น้อยกว่า 400 แห่ง ซึ่งคาดว่าจะสร้างผลกระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจมูลค่ารวมกว่า 133 ล้านบาท ยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐกว่า 4,000 ราย และส่งต่อบริการดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพสู่ประชาชนกว่า 4 ล้านคนทั่วประเทศ

​นายประดิษฐ์ คงภูงา ผู้จัดการสาขาภาคอีสานตอนกลาง ดีป้า เปิดเผยว่า หัวใจสำคัญของการเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่ยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน ต้องเริ่มจากการปรับตัวของหน่วยงานระดับท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งปัจจุบันทั่วประเทศมีจำนวนมากถึง 7,842 แห่ง และเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด อย่างไรก็ตาม อปท. ส่วนใหญ่ยังคงเผชิญข้อจำกัดสำคัญ 2 ด้าน คือ งบประมาณ และ ศักยภาพในการลงทุนระบบไอที ด้วยตนเอง

​“โครงการ Cloud Transformation จึงเข้ามาตอบโจทย์นี้ ด้วยการสนับสนุนในรูปแบบสิทธิ์การใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการดิจิทัล (SaaS) ที่ผ่านการคัดเลือกและได้ตราสัญลักษณ์ dSURE รวมถึงขึ้นทะเบียนบัญชีบริการดิจิทัลแล้วกว่า 100 บริการ โดยดีป้าพร้อมสนับสนุนงบประมาณสูงสุด 2 แสนบาทต่อโครงการ ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน เพื่อช่วยจับคู่ความต้องการของท้องถิ่นกับผู้ให้บริการดิจิทัลไทยโดยตรง” นายประดิษฐ์ กล่าว




สำหรับซอฟต์แวร์และบริการบนระบบคลาวด์ที่เข้าร่วมโครงการ จะครอบคลุมการพัฒนาใน 3 กลุ่มหลัก เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐและการให้บริการประชาชน ประกอบด้วย

ระบบบริการประชาชนโดยตรง: อาทิ ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์อัจฉริยะ และระบบดูแลสวัสดิการผู้สูงอายุ

​ระบบเพิ่มประสิทธิภาพภายในองค์กร: อาทิ ระบบจัดการครุภัณฑ์ และระบบวิเคราะห์ข้อมูลความปลอดภัยจากกล้องวงจรปิด (CCTV Analytics

​ระบบส่งเสริม Smart City ทั้ง 7 ด้าน: เพื่อวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลระยะยาว

​ปัจจุบัน พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือถือเป็นภูมิภาคที่มีความตื่นตัวด้านเมืองอัจฉริยะค่อนข้างสูง โดยมีเมืองที่ได้รับการรับรองตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทยแล้ว 3 เมือง ได้แก่ ขอนแก่น นครราชสีมา และอุบลราชธานี และมีเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะอีกกว่า 37 แห่งกระจายอยู่ทั่วภูมิภาค


​ด้าน นายยุทธนา โพธิวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “พลิกโฉมขอนแก่นสู่มหานครนวัตกรรมอัจฉริยะแห่งอีสาน” โดยระบุว่า ขอนแก่นมีศักยภาพโดดเด่นในฐานะศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) โลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง และการเป็นเมืองแห่งการประชุมสัมมนา (MICE City)

​จังหวัดจึงมุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะทั้ง 7 ด้านแบบบูรณาการ ผ่านการสร้าง ระบบฐานข้อมูลเมือง (City Data Platform: CDP) และการเชื่อมโยงข้อมูลด้วยเทคโนโลยี IoT ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายคลาวด์ภาครัฐและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล


​ดีป้ากำหนดจัดกิจกรรม Cloud Transformation Local Connect ทั้งสิ้น 4 ครั้งทั่วประเทศ เพื่อสร้างความตระหนักรู้และจับคู่ธุรกิจ

depa รุกคืบ “Cloud Transformation” บุกอีสาน ปลดล็อกท้องถิ่นทำงานด้วยดิจิทัล คาดสร้างสะพัดทางเศรษฐกิจกว่า 133 ล้าน
depa รุกคืบ “Cloud Transformation” บุกอีสาน ปลดล็อกท้องถิ่นทำงานด้วยดิจิทัล คาดสร้างสะพัดทางเศรษฐกิจกว่า 133 ล้าน
depa รุกคืบ “Cloud Transformation” บุกอีสาน ปลดล็อกท้องถิ่นทำงานด้วยดิจิทัล คาดสร้างสะพัดทางเศรษฐกิจกว่า 133 ล้าน
depa รุกคืบ “Cloud Transformation” บุกอีสาน ปลดล็อกท้องถิ่นทำงานด้วยดิจิทัล คาดสร้างสะพัดทางเศรษฐกิจกว่า 133 ล้าน
depa รุกคืบ “Cloud Transformation” บุกอีสาน ปลดล็อกท้องถิ่นทำงานด้วยดิจิทัล คาดสร้างสะพัดทางเศรษฐกิจกว่า 133 ล้าน
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