depa รุกคืบ “Cloud Transformation” บุกอีสาน ปลดล็อกท้องถิ่นทำงานด้วยดิจิทัล คาดสร้างสะพัดทางเศรษฐกิจกว่า 133 ล้าน

ศูนย์ข่าวขอนแก่น – ดีป้า เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจดิจิทัลระดับภูมิภาคต่อเนื่อง ล่าสุดปักหมุดภาคอีสาน จัดกิจกรรม “Cloud Transformation Local Connect: เชื่อมเมือง เชื่อมข้อมูล เชื่อมอนาคต ครั้งที่ 2” ณ จ.ขอนแก่น หนุน อปท. 20 จังหวัด ยกระดับการทำงานด้วยเทคโนโลยีคลาวด์ในรูปแบบ Software as a Service (SaaS) หวังลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีและงบประมาณการลงทุนในระดับท้องถิ่น
การเคลื่อนไหวในครั้งนี้ ดีป้าตั้งเป้าผลักดันหน่วยงานท้องถิ่นสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลไม่น้อยกว่า 400 แห่ง ซึ่งคาดว่าจะสร้างผลกระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจมูลค่ารวมกว่า 133 ล้านบาท ยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐกว่า 4,000 ราย และส่งต่อบริการดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพสู่ประชาชนกว่า 4 ล้านคนทั่วประเทศ
นายประดิษฐ์ คงภูงา ผู้จัดการสาขาภาคอีสานตอนกลาง ดีป้า เปิดเผยว่า หัวใจสำคัญของการเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่ยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน ต้องเริ่มจากการปรับตัวของหน่วยงานระดับท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งปัจจุบันทั่วประเทศมีจำนวนมากถึง 7,842 แห่ง และเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด อย่างไรก็ตาม อปท. ส่วนใหญ่ยังคงเผชิญข้อจำกัดสำคัญ 2 ด้าน คือ งบประมาณ และ ศักยภาพในการลงทุนระบบไอที ด้วยตนเอง
“โครงการ Cloud Transformation จึงเข้ามาตอบโจทย์นี้ ด้วยการสนับสนุนในรูปแบบสิทธิ์การใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการดิจิทัล (SaaS) ที่ผ่านการคัดเลือกและได้ตราสัญลักษณ์ dSURE รวมถึงขึ้นทะเบียนบัญชีบริการดิจิทัลแล้วกว่า 100 บริการ โดยดีป้าพร้อมสนับสนุนงบประมาณสูงสุด 2 แสนบาทต่อโครงการ ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน เพื่อช่วยจับคู่ความต้องการของท้องถิ่นกับผู้ให้บริการดิจิทัลไทยโดยตรง” นายประดิษฐ์ กล่าว
สำหรับซอฟต์แวร์และบริการบนระบบคลาวด์ที่เข้าร่วมโครงการ จะครอบคลุมการพัฒนาใน 3 กลุ่มหลัก เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐและการให้บริการประชาชน ประกอบด้วย
ระบบบริการประชาชนโดยตรง: อาทิ ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์อัจฉริยะ และระบบดูแลสวัสดิการผู้สูงอายุ
ระบบเพิ่มประสิทธิภาพภายในองค์กร: อาทิ ระบบจัดการครุภัณฑ์ และระบบวิเคราะห์ข้อมูลความปลอดภัยจากกล้องวงจรปิด (CCTV Analytics
ระบบส่งเสริม Smart City ทั้ง 7 ด้าน: เพื่อวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลระยะยาว
ปัจจุบัน พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือถือเป็นภูมิภาคที่มีความตื่นตัวด้านเมืองอัจฉริยะค่อนข้างสูง โดยมีเมืองที่ได้รับการรับรองตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทยแล้ว 3 เมือง ได้แก่ ขอนแก่น นครราชสีมา และอุบลราชธานี และมีเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะอีกกว่า 37 แห่งกระจายอยู่ทั่วภูมิภาค
ด้าน นายยุทธนา โพธิวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “พลิกโฉมขอนแก่นสู่มหานครนวัตกรรมอัจฉริยะแห่งอีสาน” โดยระบุว่า ขอนแก่นมีศักยภาพโดดเด่นในฐานะศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) โลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง และการเป็นเมืองแห่งการประชุมสัมมนา (MICE City)
จังหวัดจึงมุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะทั้ง 7 ด้านแบบบูรณาการ ผ่านการสร้าง ระบบฐานข้อมูลเมือง (City Data Platform: CDP) และการเชื่อมโยงข้อมูลด้วยเทคโนโลยี IoT ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายคลาวด์ภาครัฐและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล
ดีป้ากำหนดจัดกิจกรรม Cloud Transformation Local Connect ทั้งสิ้น 4 ครั้งทั่วประเทศ เพื่อสร้างความตระหนักรู้และจับคู่ธุรกิจ