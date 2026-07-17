ชาวบ้านร้องรัฐทบทวน! พ้อระบบตรวจพลาดหาว่ามีรถยนต์ ชวดบัตรคนจน ทั้งที่มีแค่มอเตอร์ไซค์ทำมาหากินม

สระบุรี - ชาวบ้านแห่อุทธรณ์ผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ธนาคารออมสิน สาขาพระพุทธบาท จ.สระบุรี กว่า 30 ราย หลังระบบระบุมีรถยนต์ในครอบครองจนไม่ผ่านเกณฑ์ “ป้าจิ๊ม” วัย 66 ปี ยืนยันมีเพียงรถจักรยานยนต์ใช้ค้าขาย วอนภาครัฐทบทวนและตรวจสอบข้อมูลใหม่ หลังได้รับผลกระทบต่อสิทธิช่วยเหลือของผู้มีรายได้น้อย
วันนี้ ( 17 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวงานว่าภายหลังจากกระทรวงการคลังประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 ซึ่งเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนยืนยันสิทธิระหว่างวันที่ 4-21 มิถุนายนที่ผ่านมา มีประชาชนกว่า 30 คน เดินทางมายื่นคำร้องอุทธรณ์ผลการพิจารณาที่ธนาคารออมสิน สาขาพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี หลังพบว่าตนเองไม่ผ่านเกณฑ์ โดยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ
ผู้ที่มายื่นอุทธรณ์หลายรายระบุว่า ระบบแจ้งเหตุผลไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากมีรถยนต์ในครอบครอง ทั้งที่ข้อเท็จจริงมีเพียงรถจักรยานยนต์สำหรับใช้ประกอบอาชีพและเดินทางในชีวิตประจำวัน
หนึ่งในผู้ได้รับผลกระทบ คือ “ป้าจิ๊ม” อายุ 66 ปี อาชีพค้าขาย เปิดเผยด้วยความอัดอั้นว่า ตนมีเพียงรถจักรยานยนต์เพียงคันเดียว ใช้สำหรับค้าขายและดำรงชีพ ไม่เคยมีรถยนต์ตามที่ระบบระบุแต่อย่างใด
ป้าจิ๊มยังตั้งข้อสังเกตว่า มีเพื่อนบ้านอีกหลายคนประสบปัญหาในลักษณะเดียวกัน โดยระบบตรวจสอบระบุว่ามีรถยนต์ ทั้งที่ทุกคนมีเพียงรถจักรยานยนต์คนละคัน “เสียใจว่าทำไมต้องให้มาวุ่นวาย เพราะเราก็เป็นประชาชนตัวเล็ก ๆ ธรรมดาคนหนึ่ง บางคนถามไม่เป็นก็พูดไม่ถูก”
ป้าจิ๋ม เล่าอีกว่า เมื่อสอบถามเจ้าหน้าที่ ได้รับคำแนะนำให้ไปติดต่อกรมการขนส่งทางบก เพื่อดำเนินการตัดรายชื่อรถยนต์ออกจากฐานข้อมูล แต่สร้างความสับสนอย่างมาก เนื่องจากไม่เคยมีรถยนต์คันดังกล่าวอยู่ในความครอบครอง จึงไม่ทราบว่าจะดำเนินการยกเลิกข้อมูลที่ไม่เคยมีอยู่ได้อย่างไร
“จะไปยกเลิกอะไรคะ เพราะเราไม่มีรถคันนี้อยู่จริง” ป้าจิ๊มกล่าว พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐทบทวนและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง เพื่อไม่ให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยต้องสูญเสียสิทธิจากความคลาดเคลื่อนของระบบตรวจสอบข้อมูล โดยเฉพาะในกรณีที่อาจเกิดจากความผิดพลาดของการประมวลผลหรือฐานข้อมูล ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตและปากท้องของประชาชน.