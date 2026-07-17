ทหาร-ตร.-ตชด.134 ลุยสกัดชายแดนสังขละบุรี คืนเดียวรวบแรงงานเถื่อน 2 คดี 26 คน

กาญจนบุรี - กำลังเจ้าหน้าที่หลายหน่วยบูรณาการตั้งจุดตรวจและลาดตระเวนพื้นที่ชายแดนสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี จับกุมแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายได้ 2 คดี ภายในคืนเดียว รวมผู้ต้องหา 26 คน สารภาพใช้ช่องทางธรรมชาติเข้าไทย รอรถมารับไปทำงานในพื้นที่ชั้นใน
พล.ต.ต.พศวีร์ เรืองภู่ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย พ.ต.อ.สันติ พิทักษ์สกุล ผู้กำกับการ สภ.สังขละบุรี พ.ต.ท.มนัส พร้อมศักดิ์โสภณ รอง ผกก.ป.สภ.สังขละบุรี และ พ.ต.ท.ประดิษฐ์ แร่เพชร สวป.สภ.สังขละบุรี สั่งการให้เจ้าหน้าที่สายตรวจ สภ.สังขละบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 134 ฝ่ายปกครองอำเภอสังขละบุรี ทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ และตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกาญจนบุรี ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และลาดตระเวนตามพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย ทั้งคดีอาวุธปืน ยาเสพติด และการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเข้าเมือง เมื่อวันที่ 16 ก.ค ที่ผ่านมา ผลการปฏิบัติสามารถจับกุมแรงงานต่างด้าวได้ 2 คดี รวม 26 คน
คดีแรก เมื่อเวลา 19.30 น. ชุดลาดตระเวนพบรถกระบะอีซูซุ ดีแมคซ์ สีขาว จอดอยู่ภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง โดยสังเกตเห็นกระเป๋าสัมภาระจำนวนมากวางอยู่ท้ายรถในลักษณะคล้ายของแรงงานต่างด้าว แต่ไม่พบคนขับ เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบ พบชายชาวเมียนมา 4 คน นั่งอยู่ภายในรถ ไม่สามารถแสดงเอกสารประจำตัวและไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ จึงควบคุมตัวส่ง สภ.สังขละบุรี เพื่อดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง
ต่อมาเวลา 22.30 น. เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ ร่วมกับตำรวจ สภ.สังขละบุรี ตชด.134 และฝ่ายปกครองอำเภอสังขละบุรี ออกลาดตระเวนบริเวณจุดกรวดน้ำเกริ๊ก ก่อนพบกลุ่มบุคคลจำนวนมากหลบซ่อนอยู่ในชายป่าหลังสวนส้มโอ หมู่ 8 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จึงเข้าปิดล้อมและจับกุมได้เป็นแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา 22 คน
จากการตรวจสอบไม่พบเอกสารแสดงตน เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวไปสอบสวนผ่านล่ามที่ สภ.สังขละบุรี โดยผู้ต้องหาทั้งหมดรับสารภาพว่า ลักลอบเดินเท้าเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติ ก่อนมาหลบซ่อนตัวในสวนส้มโอ เพื่อรอผู้นำพาพาเดินทางไปทำงานในพื้นที่จังหวัดชั้นใน แต่ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบและจับกุมได้เสียก่อน
เบื้องต้น พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหา “เป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต” ก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.