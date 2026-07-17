(คลิป)ผวากันทั้งโรงเรียน! วงจรปิดจับภาพระทึก ชายป่วยจิตบุกร.ร.วังน้ำเขียว ดึงประตูพยายามเข้าไปห้องเรียน ครูสาวยื้อสู้สุดฤทธิ์

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- ผวากันทั้งโรงเรียน กล้องวงจรปิดจับภาพระทึก ชายป่วยจิตเวชบุกโรงเรียน อ.วังน้ำเขียว โคราช เข้าไปดึงประตูพยายามเข้าไปในห้องเรียนที่มี นร.เด็กเล็กอยู่เต็ม ครูสาวยื้อสู้สุดฤทธิ์ผลักชายดังกล่าวออกไปแล้วปิดประตูได้ ก่อนกลุ่มครูที่อยู่ด้านนอกพากันกรูไล่ออกไปจากโรงเรียน ท่ามกลางความตื่นตระหนกของครูและนักเรียนที่อยู่ในเหตุการณ์ หวั่นเกิดเหตุร้าย นายอำเภอรุดตรวจร่วมถกผู้บริหาร ร.ร. วางมาตรการป้องกันเข้ม
วันนี้ ( 17 ก.ค.69) ผู้สื่อข่าวเปิดเผย ภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงเรียนแห่งหนึ่งใน ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา จับภาพนาทีชายคนหนึ่งบุกเข้าไปในโรงเรียน ซึ่งอยู่ระหว่างทำการเรียนการสอน โดยมีครูสาว 3 คนที่อยู่กันคนละห้อง พยายามจะปิดประตูหนี เพื่อไม่ให้ชายคนดังกล่าวบุกเข้าไปในห้องเรียนที่มีที่เด็กนักเรียนเล็กๆ อยู่เต็มทั้ง 3 ห้อง แต่ชายที่บุกเข้ามา พยายามจะเปิดประตูห้องเรียนซึ่งอยู่ใกล้ตัว ทำให้ครูสาวต้องยื้อเอาไว้ พร้อมกับตัดสินใจผลักชายคนดังกล่าวออกจากห้องและปิดประตูได้ในที่สุด ก่อนชายคนเดียวกันนี้จะเดินออกมา แล้วกลุ่มครูที่อยู่ด้านนอกก็พากันกรูไล่ให้ออกจากโรงเรียนไปในที่สุด ท่ามกลางความตื่นตระหนกเป็นอย่างมากของครูและเด็กนักเรียนที่อยู่ในเหตุการณ์ แต่โชคดีที่ไม่มีใครได้รับอันตรายจากเหตุการณ์นี้
จากการสอบถามผู้อำนวยการโรงเรียนดังกล่าว ทราบว่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 0.30 น. ของวันที่ 15 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา โรงเรียนเป็นโรงเรียนขยายโอกาส เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กำลังทำการเรียนการสอนอยู่ตามปกติ แต่มีชายคนหนึ่ง คาดว่า น่าจะปีนกำแพงด้านข้างบุกเข้ามาในโรงเรียน แล้วเดินตรงไปที่ห้องเรียนตามภาพในคลิป แต่เนื่องจากทางโรงเรียนได้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในลักษณะนี้อยู่แล้ว ทำให้ครูมีไหวพริบ บอกให้นักเรียนเข้าไปหลบอยู่ภายในห้องพร้อมกับปิดประตูเอาไว้เพื่อความปลอดภัยของเด็ก เมื่อชายที่บุกเข้ามาไม่สามารถเข้าห้องได้ จึงเดินหลีกออกมา ครูและบุคลากรของโรงเรียนจึงพากันเข้ามาหลอกล่อ และกดดันจนชายคนดังกล่าวจนหนีออกจากพื้นที่ของโรงเรียนไปในที่สุด
ในระหว่างนั้น ครูได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.อุดมทรัพย์ นำกำลังลงพื้นที่พร้อมกับฝ่ายปกครองและผู้นำชุมชน และติดตามควบคุมตัวชายผู้ก่อเหตุได้ในเวลาต่อมา
จากการตรวจสอบ ชายผู้ก่อเหตุเป็นชาวบ้านซึ่งมีความผิดปกติทางจิต เป็นที่รู้กันดีของชาวบ้านในแถบนี้ และยังมีหลานเรียนอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้ด้วย ส่วนการก่อเหตุบุกเข้ามาในโรงเรียนนั้น ยังไม่ทราบแน่ชัด แต่ทางโรงเรียนได้แจ้งไปยังญาติของผู้ก่อเหตุให้ช่วยดูแลพฤติกรรมให้ดีกว่านี้ พร้อมกับลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานแล้ว
ล่าสุด นายสิทธิศักดิ์ ใจดี ปลัดอำเภอวังน้ำเขียว พร้อมด้วย นายมาโนช เตชะทัต กำนันตำบลอุดมทรัพย์ นำเจ้าหน้าที่เข้าทำการประชุมกับทางคณะผู้บริหารโรงเรียน เพื่อกำหนดแนวทางในการป้องกันเหตุเพิ่มเติมจากที่วางไว้ก่อนหน้านี้ นอกจากจะมีการคัดกรองบุคคลที่จะเข้ามาในพื้นที่ของโรงเรียนผ่านประตูหน้าโรงเรียนซึ่งจะเปิดปิดเป็นเวลา ต้องมีการออกเดินตรวจตรารอบบริเวณโรงเรียนเพิ่มขึ้นด้วย เพราะแม้จะมีรั้วโรงเรียนอยู่ แต่หากมีบุคคลไม่หวังดีก็สามารถที่จะปีนกำแพงเข้ามาได้ ขณะที่ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต 3 หน่วยงานต้นสังกัด ได้ลงพื้นที่มาให้กำลังใจและกำหนดมาตรการเพิ่มเติมด้วยเช่นเดียวกัน